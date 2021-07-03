Организм лучше вас понимает, когда стоит сделать паузу. Поэтому не стоит пренебрегать его SOS-сигналами.

Само пройдёт? Что нельзя игнорировать во время тренировки

Как часто человек прислушивается к себе, особенно когда увлечён чем-то? Мы устроены так, что та деятельность, которой горим, приглушает негативные чувства и ощущения, давая возможность полностью отдаться занятию. Это касается и тренировочного процесса: при повышенных нагрузках организм дополнительно стимулируют адреналин и эндорфин. С этим состоянием очень легко пропустить важные сигналы тела, которые могут привести как к плохому самочувствию и снижению мотивации, так и к заболеванию или травме.

Эксперт-методист и координатор направления групповых программ X-Fit в России, эксперт Международного фестиваля ЗОЖ и спорта SN PRO EXPO FORUM Руслан Панов рассказывает, на что стоит обращать особое внимание во время занятий спортом.

Руслан Панов эксперт-методист и координатор направления групповых программ X-Fit в России ⠀

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Повышение температуры тела в ответ на нагрузку — нормальная реакция, и организм для её снижения начинает процесс потоотделения. Если в процессе ощущение горячего воздуха не проходит, нужно обратить на это внимание. Возможно, это говорит о комплексном переутомлении мышц, что может привести к воспалению. Само воспаление мышц — нормальное явление, после которого нужно правильно восстановиться. С этим помогут массаж и растяжка.

Фото: istockphoto.com

Если продолжить тренировку, несмотря на дискомфорт, можно получить «отравление» из-за повышенного окислительного процесса: мышцы будут болеть из-за образования молочной кислоты.

Боль

Боль, пожалуй, самый очевидный сигнал. Его пропускать ни в коем случае нельзя. Если боль постоянная, притуплённая и ощущается с нарастанием, значит, она мышечная. То есть это реакция на нагрузку. Она показывает, что мышцы работают. На следующий после тренировки день она может быть умеренной или сильной. Чаще всего неприятные ощущения — по всей мышце или их группе.

Резкая боль делится на несколько видов. Наиболее распространённый — резкий кратковременный прострел вдоль конечности или части позвоночника. Он самый опасный. Как правило, в такой ситуации сдвигаются кости и задевают нерв, что может привести к его воспалению. Это требует медикаментозного лечения, а от тренировок придётся на время отказаться. Если почувствовали такую боль, необходимо прекратить занятие и обратиться к мануальному терапевту или остеопату.

Фото: istockphoto.com

Резкая тонкая боль, похожая на укол в области мышц, говорит о том, что надорвался пучок мышечных волокон и боль станет сильнее. В этом случае поможет лёгкий расслабляющий массаж, временный отказ от тренировок с этой зоной и переключение на другие группы мышц. Лучше и вовсе прекратить занятия и сделать паузу на пару дней.

Боль в суставах

Если боли не прекращаются на протяжении двух-трёх тренировок, это может свидетельствовать о проблемах с суставами. В таком случае не стоит откладывать поход к врачу: лучше как можно скорее пройти обследование и получить соответсвующее лечение и рекомендации для тренировок.

Затруднённое дыхание

Если вам не хватает воздуха, хотя помещение для занятий достаточно просторное и регулярно проветривается, скорее всего, у вас есть лёгкое или хроническое заболевание кардиореспираторной системы. В таком случае интенсивность тренировок нужно снизить, а лучше и вовсе прекратить до выздоровления.

Если хроническое заболевание вялотекущее, нужно учитывать этот нюанс при выборе нагрузок и формата тренировок. Интенсивных точно придётся избегать.

Шум в ушах

Помутнение сознания, потемнение во взгляде, шум в ушах — на тренировке такие симптомы могут говорить о повышенном давлении. Тогда мозг не получает достаточно кислорода.

Фото: istockphoto.com

Рекомендуется прерваться на 5-10 минут. Если состояние не улучшилось — прекратить тренировку и съесть кусок сахара или аскорбиновой кислоты. Если всё прошло — чуть снизить интенсивность следующих упражнений.

Онемение губ

Это ощущение связано с сужением сосудов от чрезмерной нагрузки. Нужно постепенно снизить интенсивность до нуля в течение 5-7 минут, а затем остановить тренировку и сделать перерыв на день.

Боль в груди

Боль или тяжесть в середине груди могут быть признаками того, что сердце работает на пределе. Занятие в таком случае следует сразу же остановить. Это может привести к ишемической болезни сердца и даже инфаркту.

Следует всегда прислушиваться к себе и отмечать все отклонения от нормы. Если такие SOS-сигналы поступают периодически, стоит пройти обследование и внести корректировки в тренировочный план. Главный принцип всех тренировок — осознанность и безопасность.

Не занимайтесь самодиагностикой и самолечением. При дискомфорте и болевых ощущениях обратитесь к врачу, чтобы получить квалифицированную помощь.