Бокал для настроения: чем полезно вино?

Вино известно человечеству ещё с древних времён. Считается, что в умеренных количествах этот напиток не может навредить организму. Некоторые утверждают, что оно и вовсе полезно для здоровья. Но так ли это на самом деле? Разбираемся вместе с нутрициологом Анной Гарновой.

В вине больше пользы или вреда?

Прежде всего стоит отметить, что алкоголь относится к тем продуктам, которые называют нутрицевтически не ценными — это «пустые» калории. Без них человек может спокойно обойтись.

Главный миф про пользу вина основан на том, что в нём содержатся антиоксиданты, которые имеют противовоспалительные свойства. Однако они есть и в кожуре винограда, а получать их вполне можно из ягод, овощей и фруктов.

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Вино, как и любой алкоголь, даёт нагрузку на печень, которая отвечает за детоксикацию. Для этого органа в приоритете вывести из организма алкогольные вещества. Поэтому на некоторое время другие детокс-процессы останавливаются.

Здоровый человек может справиться с небольшим количеством вина без вреда для себя так же, как и беременные женщины, предварительно проконсультировавшись с врачом.

Многие психологи утверждают, что вино обладает болеутоляющим свойством, также улучшает сон, когнитивные функции (память, восприятие, мышление), тонизирует, снимает усталость и напряжение.

Как выбрать более полезное вино?

Более безвредным считается сухое красное и сухое белое вино, поскольку так можно избежать употребления дополнительных сахаров. Также желательно приобретать продукт местного производства, потому что для транспортировки часто добавляют диоксид серы.

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Выбирая вино, стоит обращать внимание и на личные предпочтения и вкусовые сочетания. Например, к красным винам хорошо подходят блюда именно из красного мяса: телятины, говядины, дичи. Белые вина традиционно ассоциируются с рыбными деликатесами. Предпочтение отдаётся более лёгким и не очень жирным вариантам, например, палтусу, морскому языку, дораде. К розовому вину подойдёт красная рыба (тунец, лосось, форель), белое мясо вроде свинины, блюда из домашней и дикой птицы, телятины, различные паштеты, креветки, крабы, лобстеры.

Перед употреблением любого алкоголя лучше съесть что-то с высоким содержанием белков и жиров, например, стейк или жирную рыбу. Это замедлит всасывание алкоголя и сократит риск похмелья.

Что такое винный напиток и чем он отличается от вина?

Вино — это продукт из чистого виноградного сока без добавок, в том числе без этилового спирта, ректификата, любых фруктовых дистиллятов. А винный напиток — это вид алкоголя, в котором содержится не менее 50% виноматериалов, а также могут присутствовать этиловый спирт, фруктовые дистилляты, сахаросодержащие продукты, натуральные красители и вкусовые добавки. Например, в сангрию и глинтвейн добавляют большое количество сахара и сиропов.

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Вино считается более качественным и безвредным продуктом. Но и цена на него будет намного выше. Малое количество виноматериала и добавки в винных напитках не лучшим образом сказываются на вкусовых качествах, а иногда он и вовсе может обладать резким спиртовым запахом. Лучше выбирать продукт из натуральных компонентов, поскольку это поможет снизить нагрузку на организм.