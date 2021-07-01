До чего дошёл прогресс: новые гаджеты для здоровья и тренировок

Ежедневно появляются продукты, способные улучшить нашу жизнь и помочь нам шагнуть на ещё одну ступеньку в эволюции. Сегодня поговорим об интересных приспособлениях для здоровья и тренировок, которые недавно появились на рынке.

Тренажёр для дыхания

В обычной жизни человек использует при дыхании около 20% общей жизненной ёмкости лёгких. Работа над укреплением дыхательных мышц — одна из потенциальных точек роста для любого спортсмена. В этом помогут дыхательные практики и специальные приспособления. Такой гаджет затрудняет дыхание, создавая сопротивление для дыхательных мышц, и помогает увеличить объём лёгких и избавиться от одышки. Например, при проведении спортивных тренировок с тренажёром O2IN развиваются все отделы дыхательной системы, создаётся нагрузка на дыхательные мышцы и развивается их сила. За счёт этого растёт эффективность тренировочного процесса. Гаджет становится очень популярным при восстановлении после болезней дыхательной системы, в том числе и COVID-19.

Тренажёр для тренировки вестибулярного аппарата

Работа вестибулярного аппарата влияет на тонус мышц, артериальное давление, эмоции и многие другие функции организма. Чем точнее откалиброван наш внутренний гироскоп, тем более слаженно работает всё тело. Благодаря этому тренажёру можно откалибровать свой внутренний гироскоп. Суть тренировки состоит в том, чтобы водить лазерным прицелом, закреплённым на голове, по специальной графической схеме. Движение головы вызывает активацию той или иной части вестибулярного аппарата. Каждая часть рисунка соответствует активации определённой части вестибулярного аппарата. Благодаря тому, что человек постоянно видит, насколько точно он делает движение, есть возможность настроить свой вестибулярный аппарат.

Приёмник с технологией костной проводимости для тренировок в воде

Если вы тренер по плаванию, то больше не надо будет стоять у края бассейна и кричать на своих подопечных. SONR — самый маленький в мире приёмник, позволяющий пловцам слышать тренера под водой с помощью технологии костной проводимости. Основная функция — это коммуникация между тренером и пловцом в режиме реального времени. Все команды и правки в технике будут слышны под водой. Такой радиоприёмник можно разместить в любом месте на голове пловца — под шапочкой для плавания или на резинке очков с помощью специальной клипсы. Он обеспечивает стабильный приём сигнала на расстоянии до 300 метров и на 1 метр в глубину.

Эспандер для скул

Есть свободная минутка на работе, дома или в машине? Почему не посвятить её своему внешнему виду и тренировке мышц лица? Такой эспандер — довольно распространённый тренажёр в Европе и пока малоизвестный в России. Приспособление помогает тонизировать и укреплять мышцы лица и шеи, развивает линию подбородка, а также избавляет от морщин.