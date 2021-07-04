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Можно ли заменить душ после тренировки влажными салфетками: как салфетки влияют на кожу

Как влажные салфетки влияют на кожу?
Юлия Галлямова Мария Иванова
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Работают ли влажные салфетки?
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И можно ли заменить ими душ после тренировки.

Влажные салфетки для многих стали неотъемлемой частью быта. Удобные своей портативностью, они отличаются не только запахами на любой вкус, но и функционалом. Однако наиболее популярными сейчас стали антибактериальные. В попытках защититься от инфекции люди массово используют дезинфицирующее средство. Но обеспечивают ли влажные салфетки надёжную защиту? И можно ли заменить ими душ после тренировки? Разбираемся вместе с дерматологом Юлией Галлямовой.

Юлия Галлямова
Юлия Галлямова
дерматолог

Можно ли использовать салфетки и не мыть руки?

Обычное мыло убивает до 72% бактерий, отмечает эксперт. Не нужно быть учёным, чтобы понять, что люди, регулярно моющие руки, болеют в несколько раз реже. Несмотря на это, современная жизнь на бегу не всегда даёт такую возможность Тогда на помощь приходят салфетки, легко помещающиеся в любую сумку. Но будут ли они так же действенны в борьбе с микробами?

Фото: unsplash.com/@meljeanty

Юлия Галлямова
Юлия Галлямова
дерматолог

Даже антибактериальные салфетки не содержат такого количества антисептика, который полностью оказал бы обеззараживающее воздействие. Я считаю, что салфетки — это косметическая продукция, которая убирает только поверхностные загрязнения кожи. В силу того, что воздействие непродолжительное, дезинфицирующий эффект не так велик, как тот, который требуется сейчас от спиртовых салфеток, антисептиков, гелей и лосьонов для рук при коронавирусе. Для такой продукции существуют особые рекомендации Всемирной организации здравоохранения. Не думаю, что обычные влажные салфетки соответствуют всем этим требованиям, поэтому нельзя возлагать большие надежды на их антисептические качества. Это удобная форма лишь для того, чтобы снять загрязнение с рук, если у вас нет возможности их помыть.

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Защищают ли влажные салфетки от вирусов?

Количество заражённых коронавирусом в России снова растёт, поэтому один из насущных вопросов сейчас — эффективность влажных салфеток в борьбе с COVID-19.

Юлия Галлямова
Юлия Галлямова
дерматолог

Конечно, с помощью антибактериальных салфеток нельзя защититься от вируса Но это не значит, что мы должны полностью от них отказаться. Салфетки в любом случае сыграют определённую роль. Их основная задача — это устранение загрязнений на руках и поверхностях. Не стоит ожидать от них сильного антибактериального и антисептического эффекта.

Могут ли влажные салфетки вызывать аллергию?

Салфетки нередко используют на деликатных участках: для снятия макияжа, заботы о детях и интимной гигиены. В таких вопросах всегда требуется максимальный уровень надёжности и уверенности в отсутствии вредных компонентов в составе. Некоторые специалисты отмечают участившиеся жалобы на аллергические реакции, вызванные использованием этого средства гигиены.

Фото: unsplash.com/@kellysikkema

Юлия Галлямова
Юлия Галлямова
дерматолог

Я бы не сказала, что салфетки — частая причина кожных реакций. Как любая косметическая продукция, вне зависимости от того, крем это или лосьон. В их содержании может быть компонент, который именно вы не переносите. Тогда могут проявиться аллергические реакции: покраснение или зуд. Если влажные салфетки сертифицированы (имеют сертификат соответствия и качества), в них присутствуют только те компоненты, которые безвредны для кожи. Но всё же нужно учитывать индивидуальную непереносимость.

Могут ли влажные салфетки разносить инфекцию?

Несколько лет назад учёные из Университета Кардиффа опубликовали исследование, согласно которому салфетки не только не уничтожают бактерии, но и приумножают их число.

Юлия Галлямова
Юлия Галлямова
дерматолог

Не уверена, что они распространяют инфекцию. Единственный нюанс — это срок годности. Если салфетки просрочены, действующие компоненты — консерванты, которые препятствуют размножению бактерий, перестают работать. Только тогда они могут стать источником размножения инфекций.

Можно ли заменить влажными салфетками душ после тренировок?

Несмотря на противоречивость характеристик, полностью отказываться от использования салфеток не стоит. Можно лишь умеренно ограничить их применение.

Юлия Галлямова
Юлия Галлямова
дерматолог

Как я уже говорила, нельзя полностью исключать влажные салфетки из своего быта. Это определённая помощь, возможность быстро очистить поверхности. Но не стоит путать их эффект с полным обеззараживанием. В любом случае, если нет другой возможности — влажные салфетки незаменимая вещь, которая должна присутствовать обязательно.

Полностью заменить салфетками душ после тренировки нельзя. Но их вполне можно использовать как временную меру, если нужно сэкономить время. Влажные салфетки помогут освежиться после занятия, но по приезде домой всё же необходимо сходить в душ.

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Как выбрать влажные салфетки?

Юлия Галлямова
Юлия Галлямова
дерматолог

При выборе салфеток стоит обращать внимание на их состав и функции. Если в составе есть, например, травы, вряд ли они окажут лечебный эффект. Скорее всего, это низкие концентрации компонентов, которые используются исключительно как маркетинговый ход. То же самое касается отдушек. Если вы используете салфетки для снятия макияжа, бактерицидный эффект у них будет выражен слабо. Также в составе салфеток могут быть различные кислоты, которые рекомендуются для лечения определённых кожных проблем. Применять их стоит только по рекомендации косметолога или дерматолога.

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