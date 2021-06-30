На столичных верандах уже не протолкнуться. Но выход есть, если не боитесь экспериментировать.

Под открытым небом: как поесть в Москве, если ещё не получил QR-код?

Экстремальная жара спала, и в Москву пришла приятная погода. Хочется много гулять, а после заглянуть в красивое место на поздний обед или ужин. Но с 28 июня попасть в рестораны и кафе могут только те, кто получил QR-код, переболев коронавирусом, или после вакцинации.

Получить код можно, только сделав второй компонент прививки. Для тех, кто пока не может ходить в любимые заведения, мы собрали несколько альтернативных вариантов.

Устройте пикник на балконе

Пожалуй, лучший способ провести время в хорошую погоду — это устроить пикник. И если посиделками в парках вас уже не удивить, попробуйте устроить обед под открытым небом прямо у себя на балконе. Конечно, придётся обойтись без барбекю — из соображений пожарной безопасности. Но в целом такой вариант станет необычной альтернативой классическому пикнику.

Фото: unsplash.com/@djan22

На свежем воздухе любое блюдо будет вкуснее в несколько раз. Позовите друзей, возьмите пару настольных игр и колонку — хороший день (а может, и вечер) вам обеспечен.

Покорите городские крыши

Если готовить самим не хочется, можно заказать блюдо из любимого ресторана навынос. Сделать это можно, как правило, в мобильном приложении или непосредственно на месте. Еду подают в одноразовой посуде, поэтому перекусить можно на улице, также устроив мини-пикник, или взять домой. А что, если отправиться к звёздам? Ну, почти.

У многих прогулки по крышам ассоциируются именно с Санкт-Петербургом, но и в столице немало живописных мест. Ужин при свечах, конечно, хорошо, но вы когда-нибудь ели под открытым ночным небом?

Преодолейте страх привокзальной еды

Отбросьте сомнения и закажите наконец шаурму в том самом ларьке на вокзале! И с не самым полезным, но наверняка вкусным роллом наперевес отправляйтесь на природу, например, в ближнее Подмосковье. В электричке как раз успеете насладиться такой нетипичной трапезой и даже сможете немного вздремнуть перед прогулкой. А ещё лучше — берите с собой верного друга и пускайтесь в замкадные приключения вместе.

Фото: unsplash.com/@phemr_

Совместите пищу для тела и души

Кинотеатр под открытым небом, любимый человек рядом и пара круассанов с кофе — вот оно, идеальное летнее свидание. Хотя набор можно с лёгкостью менять по своему вкусу: чай и мини-бутерброды, сыр и бутылка вина — всё, что вашей душе угодно.

Но если решите взять алкоголь, убедитесь, что это не запрещено правилами кинотеатра.

Сбегите на дачу

Если вы устали от жары (или дождей), переполненных веранд и душного метро, отправляйтесь на дачу. Устройте не просто пикник, а полноценные выходные на свежем воздухе. Позовите с собой друзей, захватите футбольный мяч из недр кладовки и пару бадминтонных ракеток — вспомните, что такое лето за городом.