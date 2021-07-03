Что съесть в жару, кроме окрошки? 5 рецептов холодных супов

В этом мире нет ничего идеального, и летнее время года, к сожалению, не является исключением из этого грустного правила. Иногда жара бывает настолько надоедливой, что приходится искать способы как-то охладиться. Зачастую на помощь приходит еда – освежающие коктейли, холодная бутылочка воды и любимое мороженное.

Сегодня мы расскажем об ещё одном блюде, которое точно справится с поставленной задачей, – холодный суп. А если вы сомневаетесь, что это вкусно, то запоминайте их рецепты и убеждайтесь на деле.

Окрошка

Калорийность: 59,2 ккал / 100 г.

Вам понадобятся:

кефир — 1 л;

огурец — 2 шт.;

редис — 4-5 шт.;

яйца — 2 шт.;

куриная грудка — 200 г;

зелёный лук — 3-4 пера;

укроп, петрушка и кинза — большой пучок;

чеснок – 2 зубчика;

соль, перец по вкусу.

Здесь обойдёмся без лишних слов. Окрошка — фаворит среди холодных супов и летом обязана хотя бы раз побывать на вашем столе. Процесс приготовления максимально прост и многим известен. Сначала нарезать овощи и зелень и потереть яйцо на крупной тёрке. Для чеснока можно использовать тёрку поменьше. Затем посолить, поперчить и залить кефиром.

Свекольник

Калорийность: 26,9 ккал / 100 г.

Вам понадобятся:

кефир — 1 л;

свёкла — 3 шт.;

картошка — 2 шт.;

огурцы — 2 шт.;

яйца — 4 шт.;

хрен;

сок лимона;

зелень;

соль, сахар по вкусу.

Для любителей борща есть его летняя версия. Для начала нужно натереть свёклу, яйца и огурцы на крупной тёрке. Затем нарезать картошку мелкими кубиками, переложить в общую тарелку и заправить кефиром. Если требуется, с помощью лимона, соли, сахара и хрена можно довести до нужного вкуса.

Гаспачо

Калорийность: 47 ккал / 100 г.

Вам понадобятся:

помидоры — 2-3 шт.;

сладкий перец — 1/2 шт.;

огурец — 1 шт.;

чеснок — 1 долька;

оливковое масло — 1 ч. л.;

базилик — 1 листик;

петрушка по вкусу;

соль, перец по вкусу;

вода — 100 мл;

лёд по желанию.

Если вы давно хотели съездить в Испанию, то обязательно изучите местную кухню. Начать можно, например, с гаспачо — блюда андалусской кухни. Для начала нужно очистить помидоры от кожицы. Чтобы процесс прошёл легче, предлагаем залить их кипятком и оставить на пять минут.

Затем в чашу блендера добавить помидоры, половинку перца, базилик, чеснок, соль, масло и воду. Измельчить всё до однородной массы и отправить в холодильник на час. При подаче можно украсить петрушкой, огурцом, перцем и льдом.

Огуречный суп с креветками

Калорийность: 126,4 ккал / 100 г.

Вам понадобятся:

огурцы — 600 г;

зелёный лук — 40 г;

греческий йогурт — 100 г;

отварные креветки;

крем-сыр низкой жирности;

сок лайма или лимона — 2 ч.л.;

чеснок и укроп по вкусу.

Этот рецепт — для гурманов. Для начала нужно помыть огурцы и нарезать их кубиками. Затем почистить чеснок и вместе с огурцами взбить в блендере. Потом добавить туда же все ингредиенты, кроме креветок. Необходимо смешать всё до однородной массы. После разлить пюре по тарелкам и добавить креветки. Можно украсить веточкой укропа.

Яблочный суп

Калорийность: 50,5 ккал / 100 г.

Вам понадобятся:

зелёные яблоки — 6 шт.;

луковица — 1 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

корень свежего имбиря — 3 см;

сливки жирностью 20% — 500 мл;

сливочное масло — 1 ст. л.;

соль;

свежемолотый белый перец.

С помощью вилки сделать проколы в яблоках, запечь их до мягкого состояния в микроволновке или духовке и очистить от сердцевины. Затем лук, чеснок и имбирь очистить и измельчить, а потом поджарить на масле около 10 минут. Далее влить 200 мл воды, вскипятить, посолить и поперчить. Яблочную смесь смешать с овощами, жидкостью и сливками, измельчить в блендере до состояния пюре и охладить. Для украшения можно использовать розовый перец и мяту.