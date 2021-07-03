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Рецепты холодных супов для похудения, как приготовить окрошку, гаспачо, свекольник

Что съесть в жару, кроме окрошки? 5 рецептов холодных супов
Павел Шишкин
Рецепты холодных супов для похудения
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Такое блюдо поможет спастись от перегрева и не набрать лишних килограммов.

В этом мире нет ничего идеального, и летнее время года, к сожалению, не является исключением из этого грустного правила. Иногда жара бывает настолько надоедливой, что приходится искать способы как-то охладиться. Зачастую на помощь приходит еда – освежающие коктейли, холодная бутылочка воды и любимое мороженное.

Сегодня мы расскажем об ещё одном блюде, которое точно справится с поставленной задачей, – холодный суп. А если вы сомневаетесь, что это вкусно, то запоминайте их рецепты и убеждайтесь на деле.

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Окрошка

Калорийность: 59,2 ккал / 100 г.

Вам понадобятся:

  • кефир — 1 л;
  • огурец — 2 шт.;
  • редис — 4-5 шт.;
  • яйца — 2 шт.;
  • куриная грудка — 200 г;
  • зелёный лук — 3-4 пера;
  • укроп, петрушка и кинза — большой пучок;
  • чеснок – 2 зубчика;
  • соль, перец по вкусу.

Здесь обойдёмся без лишних слов. Окрошка — фаворит среди холодных супов и летом обязана хотя бы раз побывать на вашем столе. Процесс приготовления максимально прост и многим известен. Сначала нарезать овощи и зелень и потереть яйцо на крупной тёрке. Для чеснока можно использовать тёрку поменьше. Затем посолить, поперчить и залить кефиром.

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Свекольник

Калорийность: 26,9 ккал / 100 г.

Вам понадобятся:

  • кефир — 1 л;
  • свёкла — 3 шт.;
  • картошка — 2 шт.;
  • огурцы — 2 шт.;
  • яйца — 4 шт.;
  • хрен;
  • сок лимона;
  • зелень;
  • соль, сахар по вкусу.

Для любителей борща есть его летняя версия. Для начала нужно натереть свёклу, яйца и огурцы на крупной тёрке. Затем нарезать картошку мелкими кубиками, переложить в общую тарелку и заправить кефиром. Если требуется, с помощью лимона, соли, сахара и хрена можно довести до нужного вкуса.

Гаспачо

Калорийность: 47 ккал / 100 г.

Вам понадобятся:

  • помидоры — 2-3 шт.;
  • сладкий перец — 1/2 шт.;
  • огурец — 1 шт.;
  • чеснок — 1 долька;
  • оливковое масло — 1 ч. л.;
  • базилик — 1 листик;
  • петрушка по вкусу;
  • соль, перец по вкусу;
  • вода — 100 мл;
  • лёд по желанию.

Если вы давно хотели съездить в Испанию, то обязательно изучите местную кухню. Начать можно, например, с гаспачо — блюда андалусской кухни. Для начала нужно очистить помидоры от кожицы. Чтобы процесс прошёл легче, предлагаем залить их кипятком и оставить на пять минут.

Затем в чашу блендера добавить помидоры, половинку перца, базилик, чеснок, соль, масло и воду. Измельчить всё до однородной массы и отправить в холодильник на час. При подаче можно украсить петрушкой, огурцом, перцем и льдом.

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Огуречный суп с креветками

Калорийность: 126,4 ккал / 100 г.

Вам понадобятся:

  • огурцы — 600 г;
  • зелёный лук — 40 г;
  • греческий йогурт — 100 г;
  • отварные креветки;
  • крем-сыр низкой жирности;
  • сок лайма или лимона — 2 ч.л.;
  • чеснок и укроп по вкусу.

Этот рецепт — для гурманов. Для начала нужно помыть огурцы и нарезать их кубиками. Затем почистить чеснок и вместе с огурцами взбить в блендере. Потом добавить туда же все ингредиенты, кроме креветок. Необходимо смешать всё до однородной массы. После разлить пюре по тарелкам и добавить креветки. Можно украсить веточкой укропа.

Яблочный суп

Калорийность: 50,5 ккал / 100 г.

Вам понадобятся:

  • зелёные яблоки — 6 шт.;
  • луковица — 1 шт.;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • корень свежего имбиря — 3 см;
  • сливки жирностью 20% — 500 мл;
  • сливочное масло — 1 ст. л.;
  • соль;
  • свежемолотый белый перец.

С помощью вилки сделать проколы в яблоках, запечь их до мягкого состояния в микроволновке или духовке и очистить от сердцевины. Затем лук, чеснок и имбирь очистить и измельчить, а потом поджарить на масле около 10 минут. Далее влить 200 мл воды, вскипятить, посолить и поперчить. Яблочную смесь смешать с овощами, жидкостью и сливками, измельчить в блендере до состояния пюре и охладить. Для украшения можно использовать розовый перец и мяту.

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