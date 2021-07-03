Агрофитнес: сколько калорий можно сжечь, работая на даче?

Исследования показывают, что у садоводов и дачников индекс массы тела существенно ниже, чем у других.

Дача – это не только шашлыки и свежий воздух, но и хлопоты на садовом участке. А это, надо сказать, далеко не самое приятное занятие.

Но из всего можно извлечь пользу: копание грядок и возня на огороде заменят вам тренировку. Вместе с мастер-тренером Егором Глазатовым мы посчитали, сколько калорий можно потратить в саду и на огороде.

Егор Глазатов руководитель тренажёрного зала World Class Земляной Вал ⠀

Фото: unsplash.com/@lazycreekimages

Всего за полчаса работы на участке можно сжечь 300 ккал. Исследования показывают, что у садоводов и дачников показатели ИМТ (индекс массы тела) существенно ниже, чем у других. Работа в саду задействует почти все группы мышц и даёт хорошую физическую нагрузку. Вскопали землю – считайте, провели кардиотренировку, попилили дрова – привели в тонус мышцы рук, пропололи грядку – укрепили широчайшие мышцы спины.

Егор Глазатов руководитель тренажёрного зала World Class Земляной Вал Так сложилось исторически, что со сложными физическими работами на земельных участках людям помогали животные. Сначала мы запрягали скот для пахоты земли, позже в обиход вошла техника в виде тракторов и комбайнов. С одной стороны, всё это значительно облегчило нашу жизнь, с другой – есть ещё немало другой дачной работы, которую приходится выполнять вручную. Но в этом есть свои плюсы.



Подобные занятия вполне можно отнести к разряду спорта – энергозатраты при такой работе далеко не шуточные. Для сравнения, при беге в среднем темпе и пульсе в 140 ударов в минуту можно потратить 600 ккал/час.



Во время вскапывания земли сжигается примерно столько же калорий. Садово-огородные работы – это своеобразный «агрофитнес», с помощью которого можно не только укрепить мышцы всего тела, но и добиться стройной фигуры.

Убедитесь в этом сами.

Вскапывание земли лопатой

Сколько калорий сжигается: 300-350 ккал/30 мин.



Что задействовано: поясничный отдел спины, плечи, бицепс, большая часть плечевого пояса как вспомогательные мышцы.

Колка дров топором

Сколько калорий сжигается: 250-300 ккал/30 мин.



Что задействовано: широчайшие мышцы спины, трицепс, пресс, большая часть плечевого пояса.

Фото: unsplash.com/@scutal

Распилка дров

Сколько калорий сжигается: 250-300 ккал/30 мин.



Что задействовано: широчайшие мышцы спины, грудные мышцы, трицепс, бицепс, пресс, плечевой пояс.

Косьба травы косой

Сколько калорий сжигается: 300 ккал/30 мин.



Что задействовано: широчайшие мышцы спины, пресс, весь плечевой пояс.

Фото: unsplash.com/@soedemads

Прополка с тяпкой

Сколько калорий сжигается: 200 ккал/30 мин.



Что задействовано: широчайшие мышцы спины, поясничный отдел, ягодичные мышцы.

Полив

Сколько калорий сжигается: 150-200 ккал/30 мин.



Что задействовано: поясничный отдел спины, трапециевидная мышца, бицепс.

Фото: unsplash.com/photos/TV7m_tpmqhw

Стрижка газона газонокосилкой

Сколько калорий сжигается: 100 ккал/30 мин.



Что задействовано: плечевой пояс, грудные мышцы, трицепс, ягодичные мышцы.

Егор Глазатов руководитель тренажёрного зала World Class Земляной Вал Во время дачной работы главное – это дозированность и постепенность. Не забывайте делать перерыв каждые полчаса. Чередуйте вид нагрузки, меняйте положение тела и своевременно устраивайте себе отдых.

Чтобы не переутомиться, не забывайте о нескольких правилах: