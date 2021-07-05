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Как правильно питаться меньше чем за 1000 рублей в день

Есть правильно — не обязательно дорого: ПП-меню на день за 730 рублей
Алия Нургалеева Таисия Прокопенко
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Как питаться меньше чем за 1000 рублей в день?
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Суточный рацион может обойтись дешевле перекуса.

Правильное питание совсем не обязательно подразумевает личного шеф-повара, дорогие ресторанные блюда и изобилие продуктов с фермерских рынков. Здоровый рацион может быть бюджетным — было бы желание. Тем более, что заранее продуманное меню, наоборот, поможет сэкономить. Вместе с нутрициологом Таисией Прокопенко составили экономичный вариант ПП-меню, который обойдётся дешевле, чем большая порция латте с маффином из кофейни.

Таисия Прокопенко
Таисия Прокопенко
нутрициолог

Меню составлено с учётом необходимых питательных веществ и базируется на правилах правильного питания: похудеть, но без вреда для здоровья. Продукты мы тоже все учли и подобрали наиболее бюджетные. И ещё один важный момент: все цены примерные и в разных магазинах могут несколько отличаться.

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Завтрак — 157 рублей

Здоровому завтраку быть! И он должен быть полноценным: кофе с плюшками не считается. Если его пропускать, то чувство голода начнёт терзать ещё задолго до обеда, а значит, устоять перед чем-то вредным будет сложнее обычного.

Фото: unsplash.com/@thoughtcatalog

На утренний приём пищи нужно закладывать до 25-30% от суточной калорийности. Правильный завтрак должен состоять из белков, жиров и медленных углеводов. В этом случае чувство сытости сохраняется дольше.

  • кусочек бездрожжевого хлеба — 25 г (52 рубля за пачку);
  • два яйца — 100 г (60 рублей за пачку);
  • овощи (огурцы или помидоры) — 100 г (15 рублей за один помидор и 10 рублей за один огурец);
  • стакан кефира или порция йогурта — 200 г (35 рублей за 0,5 кефира и 47 рублей за порцию йогурта).

Перекус — 15 рублей

  • одно яблоко — 150 г (15 рублей).
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Обед — 188 рублей

От обеда отказываются многие, но на дневной приём пищи должно приходиться около 40% от суточного калоража. Помимо белков и жиров в рационе нужны сезонные продукты, в которых пользы и витаминов больше обычного, — это овощи и зелень. Кроме того, что это углеводы, в них содержится много клетчатки, а она улучшает работу кишечника. К тому же, пищевые волокна помогают быстрее насытиться и продержаться до ужина без срывов на вредные перекусы.

Фото: unsplash.com/@realbench

  • куриная грудка (можно жареную на гриле) — 100-120 г (96 рублей за 500 г);
  • цельнозерновые макароны — 140 г (48 рублей);
  • овощи (помидоры, огурцы, болгарский перец) — 200-250 г (15 рублей за один помидор, 10 рублей за один огурец, 19 рублей за один перец).

Перекус — 15 рублей

  • одно яблоко — 150 г (15 рублей).

Ужин — 160 рублей

Вечерний приём пищи составляет примерно 25-35% от суточной нормы калорий. То есть он должен быть лёгким, небольшим по объёму, но сытным. По составу БЖУ (белки-жиры-углеводы) ужин также следует сбалансировать. Правильная вечерняя трапеза состоит из белка и овощей — жирной пищей на ночь лучше не увлекаться. А есть желательно за два часа до сна.

Фото: unsplash.com/@elizabethlee

  • овощи (помидоры, огурцы, болгарский перец) — 250-300 г (15 рублей за один помидор, 10 рублей за один огурец, 19 рублей за один перец);
  • запечённая треска или салат из консервированного тунца — 100 г (229 рублей за 400 г трески и 116 рублей за порцию тунца).

Перекус — 77 рублей

  • стакан кефира с добавлением мелко нарезанной зелени, по желанию можно добавить рассыпчатую клетчатку — 200 г (35 рублей за 0,5 кефира и 42 рубля за пучок зелени).
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Итого: 730 рублей в день.

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