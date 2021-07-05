Сериалы о спортсменах: 3 интересные истории

Спортсмены – сильные и целеустремлённые люди. Зачастую их воля к победе рушит отношения с друзьями и родственниками, мешает личной жизни и даже приводит к финансовым трудностям. В нашей подборке – 3 непростые истории из разных видов спорта, которые доказывают, что вера в себя, неиссякаемый оптимизм и трудолюбие помогают найти выход из любой ситуации. Приятного просмотра!

«Тед Лассо»

(США, Великобритания, 2020-…)

История о том, как тренер сборной канзасского колледжа по американскому футболу возглавил клуб английской Премьер-лиги. Это дело рук британской бизнес-леди Ребекке Уэлтон, которая после развода с мужем получает его футбольный клуб «Ричмонд» в качестве отступных. Она хочет отомстить изменнику и строит план по окончательному развалу клуба. В первую очередь увольняет старого тренера и приглашает на его место Теда Лассо, человека, который не знает об английском футболе ничего: ни правил, ни терминов, ни особенностей игры. Но он убеждён, что главное – выстроить командный дух и научить людей действовать вместе ради общей цели, а победы придут с опытом.

Сериал для тех, кто не любит мрачные драмы, расследования и конфликты. Он подойдёт фанатам английского футбола и других командных игр.

«Мамы чемпионов»

(Россия, 2018-…)

Спортивная драма о молодой чемпионке России и Европы по плаванию. У Веры в 17 лет было всё: победы на турнирах, любимый человек, понимающий отец и мать-тренер. Но в один момент её жизнь переворачивается: из-за непланируемой беременности она бросает спорт и ругается с мамой, а позднее остаётся одна на руках с ребёнком. Спустя 15 лет героиня возвращается в плавание как успешный тренер сына и других подопечных. Но прошлое не оставляет её в покое. Вера снова сталкивается с лукавством матери, которая готова на всё ради больших побед, а бывший парень возглавляет национальную сборную по плаванию.

Это история о воспитании спортсменов и том, как важно прислушиваться к мнению ребенка. Сериал подходит для просмотра всей семьёй. Он понравится мамам и тем, кому интересен занавес большого спорта.

«Кобра Кай»

(США, 2018-…)

Комедийно-драматический сериал о боевых искусствах — продолжение фильма «Парень-каратист» 1984 года. Главный герой – хулиган в прошлом и обанкротившийся неудачник ныне Джонни Лоуренс. В попытках вернуться к нормальной жизни он возрождает школу карате «Кобра Кай», прискорбно известную девизом: «Бей первым. Бей сильно. Никакой пощады». Судьба его сводит с Дэниэлом ЛаРуссо, который 34 года назад победил Джонни легендарным ударом ноги, а сегодня – успешный владелец сети автосалонов. Встретившись вновь, Дэнни и Джонни пытаются решить конфликты прошлого и проблемы настоящего единственным известным им способом — с помощью карате.

Сериал – подарок фанатам культового фильма 80-х «Парень-каратист». Он понравится тем, кто любит истории о жизни подростков и боевые искусства.