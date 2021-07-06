Возможно, жёсткая диета — для вас не лучший вариант, и стоит проверить уровень гормонов и витаминов.

Как понять, что с организмом что-то не так?

Сергей Сергеев врач-диетолог Эксперт «Чемпионат.com» и Международного фестиваля ЗОЖ и спорта SN PRO EXPO FORUM.

Красота — страшная сила, а ещё она бывает и обманчивой. Для врача эти фразы могут иметь большое диагностическое значение. Не зря объективный осмотр начинают с изучения внешних данных человека. Вместе с врачом-диетологом, экспертом Международного фестиваля ЗОЖ и спорта SN PRO EXPO FORUM Сергеем Сергеевым рассказываем, какие признаки могут говорить о дефицитах. Иногда стоит на время отказаться от интенсивных нагрузок и жёстких ограничений в питании, чтобы не подорвать здоровье.

«Фарфоровые» глаза

Обворожительные «фарфоровые» белки глаз с голубоватым оттенком чаще всего бывают признаком дефицита железа. А если белоснежный оттенок имеет и кожа, и на ногтях появились «вмятины», то нельзя исключать развитие анемии. Надо обязательно проверить уровень гемоглобина и запасы железа.

Опухшее лицо

По утрам вы похожи на «совушку» с одутловатым лицом и припухшими глазами? Возьмите под контроль гормоны щитовидной железы. Не лишним будет проверить и запасы железа. Возможно, всё не так страшно и можно обойтись приёмом йода и селена. Но если лицо отекает постоянно, мимика лица слабо выражена, начал расти вес, стали беспокоить выпадение волос и запоры, точно не откладывайте поход к эндокринологу!

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Угревая сыпь

Вы уже давно не в подростковом возрасте, а угревая сыпь продолжает беспокоить, не можете набрать вес и плохо растут волосы? Скорее всего, это дефицит гормона прогестерона. Его главный строительный материал — холестерин. Поэтому одной из причин может быть недостаточное потребление животных жиров. Или же они могут плохо усваиваться из-за плохой работы пищеварительного тракта. В любом случае надо разбираться в этой ситуации и исправлять.

Также для синтеза прогестерона требуется много энергии. А её можно получить только при отсутствии дефицита железа и жиров.

Дряблая кожа

Если кожа потеряла былую упругость, подумайте, достаточно ли вы употребляете белка. И не просто белка, а богатого коллагенобразующими аминокислотами. Они содержатся в мясе с жилами, хрящах, шкуре, крепких костных бульонах, студнях. Чтобы из этих аминокислот организм смог синтезировать коллаген, необходим большой спектр микроэлементов и витаминов.

Сухая или жирная кожа

Сухие губы с «заедами» в уголках говорят о недостаточном усвоении витаминов А, Е и группы В.

Если кожа внезапно стала сухой, стянутой, появились шелушения, а на ногтях стали образовываться поперечные полоски, то, вероятнее всего, организму не хватает жирных кислот, витаминов В2, В5, А, С.

Фото: unsplash.com/@jeremyyappy

Кожа, наоборот, стала жирной? Значит, употребляете недостаточно пищи, в состав которой входят витамины В6 и В2. Вполне возможно, вам не хватает и каротина.

Редкие волосы

Причиной усиленного выпадения волос может быть дефицит железа и цинка.

Покраснения на плечах

Кожа плеч стала похожа на гусиную, появились красные точки? Это может говорить о фолликулярном кератозе. Он возникает из-за недостаточного количества витамина А.

В каких продуктах содержится больше микроэлементов и витаминов?

Первое место занимают красное мясо и субпродукты. Именно в них есть практически все необходимые вещества. Также нужно включать в рацион цельнозерновые продукты, овощи и растительные масла.

Фото: unsplash.com/@ktryna

Внешний вид может немало рассказать о состоянии здоровья. Во многом он зависит и от правильного питания. Но пытаться самостоятельно справляться с дефицитами не стоит.

Нельзя заниматься самодиагностикой и самолечением. При появлении симптомов следует обратиться к врачу.