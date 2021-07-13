Как сделать ежедневные приседания максимально эффективными?

В течение дня мы приседаем десятки раз, но ягодицы от этого не становятся рельефнее.

Приседания — одно из самых частых движений, которое мы совершаем в течение дня. Упругие ягодицы и сильные ноги — не единственные плюсы, которые вы получите от этого упражнения.

Различные вариации приседаний используют при реабилитации спортсменов после травм, а врачи советуют их для улучшения репродуктивной функции мужчин и женщин. Список плюсов можно продолжать бесконечно.

Каждый день мы приседаем десятки раз, сами того не подозревая. Казалось бы, ноги и ягодицы должны стать объёмнее и рельефнее, но этого не происходит.

Егор Фукалов фитнес-тренер Чтобы приседания стали эффективными, важно учитывать два момента: качественную нагрузку, чтобы росли мышцы, и правильную технику выполнения.

Как правильно делать приседания:

Встаньте прямо с выпрямленными коленями и бёдрами чуть шире плеч.

Взгляд направьте вперёд с нейтральным положением головы.

Грудь выведите вперёд и вверх, а лопатки сведите вместе, будто зажимаете между ними что-то.

Плечи отведите немного назад.

Туловище держите в прямом положении. Позвоночник необходимо держать жёстким на протяжении всего движения.

Бёдра расположены ровно.

Разверните ступни на 45-30 градусов. Именно такая постановка ног позволит коленям двигаться в направлении носков. Пятки плотно прижмите к земле.

Сгибайтесь одновременно в голени, коленях и тазу. Колени находятся на одной линии. Следите, чтобы колени не заваливались внутрь.

Опускайтесь медленно с прямой спиной до угла 90 градусов в коленном суставе.

Из нижней точки приседа мощными движением вытолкнитесь вверх, напрягая спину и пресс.

Зафиксируйтесь в верхней точке с выпрямленными ногами.

Фото: unsplash.com/@weareambitious

На что обращать внимание:

Глубина приседаний. Подбирайте глубину под свои цели и задачи. Если у вас нет никаких ограничений в виде травм коленей или позвоночника, делайте полные приседания до параллели бёдер с полом. Это нужно для того, чтобы мышцы задней поверхности бедра и ягодицы получили качественную нагрузку. Способ приседаний. Можно эффективно приседать как с собственным весом, так и с дополнительным отягощением. Также существует несколько видов приседаний: классические, сумо, плие и т. д. Усталость и техника. Истощение негативно влияет на технику движения. Сделайте приседания первым упражнением в своей тренировке или не сильно нагружайте низ тела перед ними. Скорость движения. Опускайтесь медленно и подконтрольно, примерно 2-3 секунды. Поднимайтесь взрывным движением, примерно 1 секунду.

План приседаний на месяц

Для того чтобы достичь максимального эффекта от приседаний, в ежедневных занятиях должна быть динамика. Нужно каждый раз увеличивать число повторений.

Мы предлагаем универсальный план на месяц, благодаря которому вы точно приведёте в форму свои ноги и подтянете ягодицы.

Неделя 1 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 подход 10 раз Отдых 10 раз Отдых 10 раз Отдых 10 раз 2 подхода 10 раз Отдых 10 раз Отдых 20 раз Отдых 10 раз 3 подхода 20 раз Отдых 15 раз Отдых 20 раз Отдых 20 раз 4 подхода 20 раз Отдых 15 раз Отдых 20 раз Отдых 20 раз 5 подходов 10 раз Отдых 10 раз Отдых 10 раз Отдых 10 раз Всего: 70 раз 60 раз 80 раз 70 раз Неделя 2 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 подход 15 раз Отдых 10 раз Отдых 15 раз Отдых 15 раз 2 подхода 20 раз Отдых 20 раз Отдых 20 раз Отдых 20 раз 3 подхода 20 раз Отдых 20 раз Отдых 30 раз Отдых 20 раз 4 подхода 20 раз Отдых 20 раз Отдых 20 раз Отдых 20 раз 5 подходов 15 раз Отдых 10 раз Отдых 15 раз Отдых 15 раз Всего: 90 раз 80 раз 100 раз 90 раз Неделя 3 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 подход 20 раз Отдых 15 раз Отдых 20 раз Отдых 20 раз 2 подхода 20 раз Отдых 20 раз Отдых 25 раз Отдых 20 раз 3 подхода 30 раз Отдых 30 раз Отдых 30 раз Отдых 30 раз 4 подхода 20 раз Отдых 20 раз Отдых 25 раз Отдых 20 раз 5 подходов 20 раз Отдых 15 раз Отдых 20 раз Отдых 20 раз Всего: 110 раз 100 раз 120 раз 110 раз Неделя 4 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 подход 20 раз Отдых 20 раз Отдых 25 раз Отдых 20 раз 2 подхода 30 раз Отдых 25 раз Отдых 30 раз Отдых 30 раз 3 подхода 30 раз Отдых 30 раз Отдых 30 раз Отдых 30 раз 4 подхода 30 раз Отдых 25 раз Отдых 30 раз Отдых 30 раз 5 подходов 20 раз Отдых 20 раз Отдых 25 раз Отдых 20 раз Всего: 130 раз 120 раз 140 раз 130 раз

Не забывайте о том, что спорт не только делает вас красивее, но и поднимает самооценку. Теперь вы знаете, что делать. Скорее начинайте тренировку!