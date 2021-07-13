Как сделать ежедневные приседания максимально эффективными?

Разверните ступни на 45-30 градусов. Именно такая постановка ног позволит коленям двигаться в направлении носков. Пятки плотно прижмите к земле.
Сгибайтесь одновременно в голени, коленях и тазу. Колени находятся на одной линии. Следите, чтобы колени не заваливались внутрь.
Опускайтесь медленно с прямой спиной до угла 90 градусов в коленном суставе.
Из нижней точки приседа мощными движением вытолкнитесь вверх, напрягая спину и пресс.
Зафиксируйтесь в верхней точке с выпрямленными ногами.
Фото: unsplash.com/@weareambitious
На что обращать внимание:
Глубина приседаний. Подбирайте глубину под свои цели и задачи. Если у вас нет никаких ограничений в виде травм коленей или позвоночника, делайте полные приседания до параллели бёдер с полом. Это нужно для того, чтобы мышцы задней поверхности бедра и ягодицы получили качественную нагрузку.
Способ приседаний. Можно эффективно приседать как с собственным весом, так и с дополнительным отягощением. Также существует несколько видов приседаний: классические, сумо, плие и т. д.
Усталость и техника. Истощение негативно влияет на технику движения. Сделайте приседания первым упражнением в своей тренировке или не сильно нагружайте низ тела перед ними.
Скорость движения. Опускайтесь медленно и подконтрольно, примерно 2-3 секунды. Поднимайтесь взрывным движением, примерно 1 секунду.
План приседаний на месяц
Для того чтобы достичь максимального эффекта от приседаний, в ежедневных занятиях должна быть динамика. Нужно каждый раз увеличивать число повторений.
Мы предлагаем универсальный план на месяц, благодаря которому вы точно приведёте в форму свои ноги и подтянете ягодицы.
Неделя 1
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1 подход
10 раз
Отдых
10 раз
Отдых
10 раз
Отдых
10 раз
2 подхода
10 раз
Отдых
10 раз
Отдых
20 раз
Отдых
10 раз
3 подхода
20 раз
Отдых
15 раз
Отдых
20 раз
Отдых
20 раз
4 подхода
20 раз
Отдых
15 раз
Отдых
20 раз
Отдых
20 раз
5 подходов
10 раз
Отдых
10 раз
Отдых
10 раз
Отдых
10 раз
Всего:
70 раз
60 раз
80 раз
70 раз
Неделя 2
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1 подход
15 раз
Отдых
10 раз
Отдых
15 раз
Отдых
15 раз
2 подхода
20 раз
Отдых
20 раз
Отдых
20 раз
Отдых
20 раз
3 подхода
20 раз
Отдых
20 раз
Отдых
30 раз
Отдых
20 раз
4 подхода
20 раз
Отдых
20 раз
Отдых
20 раз
Отдых
20 раз
5 подходов
15 раз
Отдых
10 раз
Отдых
15 раз
Отдых
15 раз
Всего:
90 раз
80 раз
100 раз
90 раз
Неделя 3
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1 подход
20 раз
Отдых
15 раз
Отдых
20 раз
Отдых
20 раз
2 подхода
20 раз
Отдых
20 раз
Отдых
25 раз
Отдых
20 раз
3 подхода
30 раз
Отдых
30 раз
Отдых
30 раз
Отдых
30 раз
4 подхода
20 раз
Отдых
20 раз
Отдых
25 раз
Отдых
20 раз
5 подходов
20 раз
Отдых
15 раз
Отдых
20 раз
Отдых
20 раз
Всего:
110 раз
100 раз
120 раз
110 раз
Неделя 4
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1 подход
20 раз
Отдых
20 раз
Отдых
25 раз
Отдых
20 раз
2 подхода
30 раз
Отдых
25 раз
Отдых
30 раз
Отдых
30 раз
3 подхода
30 раз
Отдых
30 раз
Отдых
30 раз
Отдых
30 раз
4 подхода
30 раз
Отдых
25 раз
Отдых
30 раз
Отдых
30 раз
5 подходов
20 раз
Отдых
20 раз
Отдых
25 раз
Отдых
20 раз
Всего:
130 раз
120 раз
140 раз
130 раз
Не забывайте о том, что спорт не только делает вас красивее, но и поднимает самооценку. Теперь вы знаете, что делать. Скорее начинайте тренировку!