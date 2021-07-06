Спасаясь от жары: что выпить перед тренировкой, чтобы набраться сил?

Лето, пожалуй, самое благоприятное время года для занятий на свежем воздухе. Единственное, что нарушает спортивные планы, — это надоедающая жара, от которой порой некуда деться. Справиться с ней помогут холодные тонизирующие напитки. Ими можно утолить жажду дома или взять с собой.

Лидия Квашнина нутрициолог В первую очередь, я рекомендую пить больше чистой воды, так как летом возрастает вероятность получить обезвоживание.



В качестве тонизирующих напитков можно добавить холодный травяной или зелёный чай с базиликом, розмарином, щавелем, тархуном, мятой, мелиссой, чабрецом и натуральными добавками в виде ягод (голубика, чёрная смородина, ежевика, малина и др.) или цитрусовых (апельсин, грейпфрут, лайм, лимон), имбиря, приправ (гвоздика, корица, бадьян, куркума). От сахара в напитках лучше отказаться или заменить его на сироп топинамбура в небольших количествах.



Создавайте новые миксы с разными ингредиентами, купите красивую бутыль или кувшин для напитков, а также обзаведитесь стаканом, который будет приятно держать в руках.



И никогда не пейте из пластиковой бутылки, если она долгое время находилась под солнцем.

Матча-латте

Вам понадобятся:

матча — 1 ч. л.;

молоко растительное — 50-100 мл;

кокосовые сливки — 50-100 мл;

лёд — 4-5 кубиков;

кокосовый сахар — 3 ч. л.

Этот напиток бодрит лучше кофе и, пожалуй, не имеет равных, когда речь заходит о полезных свойствах. Для начала нужно выложить в бокал несколько кубиков льда и на 3/4 залить его холодным молоком. В отдельной ёмкости необходимо взбить миксером кокосовые сливки, матчу и сахар. Масса должна получиться белой и пышной. Постепенно влить её в бокал с молоком. Готово!

Холодный чай с имбирём и лимоном

Вам понадобятся:

корень имбиря —15 г;

лимон — 1 шт.;

чай листовой (чёрный или зелёный) — 5 ч. л.;

мята — 2-3 веточки;

кипяток — 1,5 литра;

лёд;

любой сахар — 5-6 с. л. (по вкусу).

Спастись от жары и зарядиться энергией также поможет холодный чай с имбирём и лимоном. Для начала нужно очистить корень имбиря, натереть его на крупной тёрке или мелко нарезать ножом. Затем загрузить в объёмную жаростойкую посуду и добавить сухую заварку. Следом натереть цедру лимона крупной стружкой и добавить к ингредиентам. Важно: нужна только жёлтая кожура цитруса, белая часть будет горькой. Далее из мякоти лимона выжать сок и убрать полученный фреш в сторону.

Веточки мяты надо промыть, стряхнуть капли воды и опустить в ёмкость для приготовления напитка. Потом залить заготовку кипятком и в горячем отваре растворить любой сахар. Когда чай остынет до комнатной температуры, пропустить его через мелкое сито. Уже в процеженный чай добавляем лимонный сок. Дальше останется только остудить напиток в холодильнике, разлить по бокалам и добавить несколько кубиков льда. Для красоты можно дополнить порцию дольками цитруса и листочками мяты.

Турецкий лимонад

Вам понадобятся:

лимон — 1 шт.;

холодная вода — 1,5 л;

мята — 3 веточки;

любой сахар — 30 г.

Разве лето будет летом без лимонада? Вот и мы уверены, что нет! А чтобы порадовать себя этим вкусным напитком, много не надо. Сначала хорошенько вымыть лимон, нарезать его кусочками вместе с кожурой, добавить любой сахар и мелко нарезанную мяту. Затем всё следует измельчить в блендере до состояния, которое будет напоминать кашу. Потом добавить холодную воду и убрать в холодильник настаиваться. Перед употреблением не забудьте процедить, также можно добавить кусочки льда.