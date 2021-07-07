Чтобы за тренировки на озере или реке не пришлось платить здоровьем, стоит заранее подумать о некоторых вещах.

Купаться разрешено: как плавать на открытой воде без ущерба для здоровья?

Мечтаете переплыть Босфор и Волгу, обогнуть Петропавловскую крепость по Неве или поучаствовать в OCEANMAN? Лето — лучшее время, чтобы вылезти из тесных бассейнов и попробовать силы на открытой воде. Такие тренировки эффективнее готовят к крупнейшим заплывам, ускоряют метаболизм и укрепляют иммунитет.

Нет ничего проще — забыть о времени на дорогу и тренироваться в ближайшем водоёме. Но купаться можно не везде. О том, на что нужно обратить внимание перед заплывом на открытой воде, рассказала врач-терапевт Ирина Сайног.

Ирина Сайног врач-терапевт Эксперт «Чемпионат.com»

Местность вокруг водоёма

Летом стоячие водоёмы — среда для развития инфекций. Свалка мусора или сточные трубы рядом могут вызвать аллергические реакции, отравления химикатами, паразитарные и кишечные заболевания, такие как дизентерия, сальмонеллез и гепатит А.

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К тому же обитающие у отходов крысы и бездомные животные зачастую переносят заболевания. Так, грызуны могут заразить людей лептоспирозом, который поражает капилляры, почки, печень, мышцы и сопровождается лихорадкой.

Заболеть легко, если случайно глотнуть воду, инфицированную микроорганизмами. Врач отмечает несколько симптомов болезни: высокая температура, боль в мышцах и суставах, рвота и желтуха.

Водоплавающие птицы

Купание в местах, где плавают утки и другие водоплавающие птицы может привести к «болезни пловца» или «зуду купальщиков». Главная опасность, по мнению врача, состоит в циркариях — паразитах, которые живут на клювах уток. Их личинки проникают под кожу и погибают там, что вызывает раздражение, дерматит и сильный зуд.

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Как правило, водоплавающие птицы встречаются в местах с травянистой растительностью, поэтому безопаснее всего купаться в водоёмах с песчаным берегом и дном без водорослей.

Температура воды

Оптимальная температура воды для плавания +22...+25°C. Более теплая вода — хорошие условия для размножения микроорганизмов. При купании в ней повышается риск заражения инфекциями. Если же вода холоднее нормы, то появляется риск переохлаждения и судорог.

Британская федерация триатлона предупреждает, что естественная реакция на погружение в холодную воду — сужение артерий. С одной стороны, оно предотвращает образование синяков, снимает отёк и уменьшает болевые ощущения при травмах. С другой — в это время сердце бьётся чаще, чтобы доставлять кислород к основным органам и мышцам. Это может привести к кардиогенному шоку. Людям с сердечными заболеваниями или астмой особенно важно посоветоваться с терапевтом перед плаванием в холодной воде.

Что делать после купания на открытой воде?

После купания в открытых водоёмах необходимо помыться чистой водой и вытереться полотенцем, а также обязательно переодеться из купального в сухое. Если после заплыва ухудшается самочувствие: повышается температура, появляются тошнота, диарея, рвота или сыпь — важно сразу же обратиться к врачу.

Кому нельзя плавать на открытой воде?

Прежде всего, в открытых водоёмах нельзя купаться тем, кто не умеет плавать и чувствует себя неуверенно в воде. Также не стоит этого делать людям в нетрезвом состоянии или при плохом самочувствии.

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К другим стоп-сигналам относятся повышенная температура тела (более 37°C), открытые раны, кожные и сердечно-сосудистые заболевания. Помимо этого, эксперт не рекомендует купаться при симптомах вирусных или бактериальных инфекций: кашле, першении в горле, ознобе, мышечной и суставной боли.