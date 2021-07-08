Что такое гиповитаминоз и зачем нам нужны витамины?

Гиповитаминоз — это состояние, вызванное нехваткой одного витамина или целой группы. Вопреки распространённому мнению, эта болезнь не сезонная. У многих россиян наблюдается недостаток витаминов А, В2, В12, С, Е. Мы часто недооцениваем их влияние на организм. Из-за чего возникает дефицит витаминов? Нужно ли пить их дополнительно? Как правильно их принимать? И почему витамины особенно важны для тех, кто занимается спортом?

Константин Карузин спортивный врач Перед тем как начать приём витаминов, женщинам стоит проконсультироваться с гинекологом. Для мужчин это вопрос более сложный, но, думаю, следует идти к андрологу. Конечно, не стоит забывать и о диетологах, нутрициологах. Также имеет смысл сделать анализ крови.

Нужно ли консультироваться с врачом перед приёмом витаминов?

Витамины — это не лекарственное средство, поэтому посещать специалиста перед приёмом некоторых из них необязательно. К примеру, дефицит омеги 3 и витамина D наблюдается практически у каждого россиянина, отмечает эксперт.

Константин Карузин спортивный врач Витамин D я рекомендую пить примерно по 3000 единиц в день. Для детей — дозировка от 1000 единиц. Что касается омеги 3, примерно 1 г не повредит ни взрослому, ни ребёнку.

На какие витамины стоит обратить внимание женщинам, а на какие — мужчинам?

Нехватка витаминов может сказаться на организме и во время тренировки. При недостатке железа и отсутствии необходимого уровня кислорода в крови сердце начинает работать быстрее. Из-за этого вы быстрее устаёте и становитесь менее выносливыми. А вот недостаток омеги 3 чреват довольно серьёзными последствиями для сердечно-сосудистой системы, например, аритмией и даже инфарктом.

Константин Карузин спортивный врач Самая большая проблема у женщин — это дефицит железа. Поэтому если женщина хочет заняться собственным здоровьем, первое, что следует проверить, — уровень железа. Это основной микроэлемент. Он участвует в таком количестве процессов, что перечислять их можно бесконечно. Железо влияет на всё, что связано с переносом и усвоением кислорода. Критически низкий уровень этого элемента может привести к тому, что во время физической нагрузки сердце будет перегружено. Синтез коллагена и синтез половых гормонов также происходят с участием железа.



Для мужчин же главный витамин — это омега 3. Возможно, именно поэтому мужчины более склонны к заболеваниям сердца, ведь нормальный омега-индекс значительно уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Стоит ли принимать витаминные комплексы?

Всё популярнее становятся комплексы, предлагающие все витамины в одной банке. В то же время многие специалисты предостерегают: существуют взаимоисключающие добавки, которые не получится принимать вместе. Как не запутаться и чему отдать предпочтение?

Константин Карузин спортивный врач В естественных условиях мы получаем витамины в комплексе. Если витамин находится в продукте, а не в виде чистой химической субстанции, то его всасывание происходит независимо от других компонентов.



Я считаю, что витамины могут не сочетаться между собой только в чистом химическом виде — в капсуле. Но если комплексы сделаны с учётом замедленного высвобождения, то витамины смогут усваиваться и вместе.

Что главное при приёме витаминов?

Нередко люди пренебрегают рекомендациями специалистов и не пропивают полный курс препаратов. По мнению эксперта, это одна из самых вредных привычек.

Константин Карузин спортивный врач Система приёма важнее формы. Люди часто принимают препараты нерегулярно или не принимают их вовсе, а это намного хуже, чем неверно подобранный комплекс. Неправильное употребление витаминов маловероятно принесёт радикальный вред здоровью, разве что могут проявиться аллергические реакции.

Но это не значит, что стоит скупать все витамины подряд. Чтобы обойтись без негативных последствий, проконсультируйтесь с врачом.

Зачем витамины нужны спортсменам?

Андрей Прокудин руководитель мед. сопровождения велогонки Москва — Владивосток Red Bull Trans-Siberian Extreme Спортсмены подвергаются высоким физическим и психическим нагрузкам. А любая высокоинтенсивная нагрузка требует большого количества энергии, которую организм должен получить из питательных веществ. Они есть в воде, соли, сахаре, витаминах, аминокислотах и т.д. Но просто так пить поливитаминные комплексы, даже с учётом регулярных занятий спортом, не стоит. Всегда нужно знать, что вы пьёте и зачем.



Например, вы беспокойно спите, при этом всё вокруг располагает к хорошему сну. Или физическая нагрузка низкая, а усталость такая, как будто только Олимпийские игры закончились. В таком случае необходимо найти триггер (механизм, который запускает дефицит чего-либо) и нейтрализовать его.



Для тех, кто всерьёз занимается спортом, действительно важны: уровень гемоглобина, железа, витаминов B, D, E, K.

Если вы спортсмен, то стоит придерживаться такого плана: сдайте кровь на общий анализ, сдайте дополнительные анализы на витамины, сходите на консультацию к спортивному врачу и пропейте курс именно тех витаминов, которые вам требуются. Особенно тщательно стоит изучить состав, потому что порой в обычных поливитаминных комплексах могут содержаться остатки запрещённых в спорте веществ-допингов.

Подробнее узнать о витаминах можно в видео на «Чемпионате».

Источник: «sportchic.ru».