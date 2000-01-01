Главные спортивные события июля-2021 в России
Вам точно найдётся, куда сходить!
Велогонка GRAND FONDO, Кузбасс
Когда: 18 июля.
Край, где легко узнать историю Сибири, увидеть уникальные древние находки и прогуляться по заповедным тропам. А также вкатить на гонке от Grand Fondo.
Край, где легко узнать историю Сибири, увидеть уникальные древние находки и прогуляться по заповедным тропам. А также вкатить на гонке от Grand Fondo.
Перезагрузка Les Mills в Crocus Fitness, Санкт-Петербург
Когда: 12, 13, 15-17 июля.
Вас ждут несколько интереснейших программ групповых тренировок. Каждый найдёт себе занятие по душе.
Вас ждут несколько интереснейших программ групповых тренировок. Каждый найдёт себе занятие по душе.
Red Bull UCI Pump Track World Champs 2021, Казань
Когда: 10 июля.
Незабываемый драйв, скорость и атмосфера велоспорта увлекут вас целиком и полностью, а татарский колорит ещё и вскружит голову.
Незабываемый драйв, скорость и атмосфера велоспорта увлекут вас целиком и полностью, а татарский колорит ещё и вскружит голову.
IRONSTAR 113 KALININGRAD 2021
Когда: 7 июля.
Соревнование на «полужелезной» дистанции, открывшее окно в Европу: 1,93 км — плавание, 90 км — велогонка, 21,1 км — бег.
Соревнование на «полужелезной» дистанции, открывшее окно в Европу: 1,93 км — плавание, 90 км — велогонка, 21,1 км — бег.
Первенство Европы по каноэ-марафону, Москва
Когда: 3-12 июля.
Канал в Крылатском превратился в настоящую арену. Лучшие гребцы покажут всё, на что они способны.
Канал в Крылатском превратился в настоящую арену. Лучшие гребцы покажут всё, на что они способны.
Turbo Racing Cup, Волоколамск
Когда: 31 июля.
Вы любитель автоспорта? Тогда вам необходимо поучаствовать в любительском time-attack чемпионате, который пройдёт на трассе Moscow Raceway.
Вы любитель автоспорта? Тогда вам необходимо поучаствовать в любительском time-attack чемпионате, который пройдёт на трассе Moscow Raceway.
Гонка Героев, Москва
Когда: 17 июля.
Отвлечься от работы, выместить агрессию и направить её в правильное русло. Всем знакомая гонка — единственная в этом сезоне.
Отвлечься от работы, выместить агрессию и направить её в правильное русло. Всем знакомая гонка — единственная в этом сезоне.
L'Étape Russia by Tour de France, Москва
Когда: 31 июля.
Велогонка, которая наделала достаточно шума в Москве в 2020 году. По мотивам легендарной «Тур де Франс».
Велогонка, которая наделала достаточно шума в Москве в 2020 году. По мотивам легендарной «Тур де Франс».
Главные спортивные события июля-2021 в России
Читайте также