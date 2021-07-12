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12 мотивирующих цитат спортсменов

Слова, которые помогут двигаться вперёд. 12 сильных мыслей спортсменов
Алия Нургалеева
12 сильных мыслей спортсменов, которые никогда не
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Эти герои никогда не сдаются.

У всех бывают дни, когда опускаются руки: цифра на весах не меняется, тренировка в тягость, да ещё и погода дрянь. Среди известных спортсменов таких историй миллион, но это не помешало им добиться успеха. Мы подготовили подборку цитат, которые вдохновят и вас, несмотря ни на что, продолжать начатое.

1. «Чемпионами становятся не в тренажёрных залах. Чемпиона рождает то, что у человека внутри — желания, мечты, цели», — Мухаммед Али

Зинедин Зидан

Зинедин Зидан

Фото: Christian Liewig/TempSport/Corbis via Getty Images

2. «Я плакал, потому что у меня не было футбольных кед, но однажды я встретил человека, у которого не было ног», — Зинедин Зидан

3. «Я никогда не понимал значение слова «сдаться», — Жан-Клод Ван Дамм

4. «Я промахнулся 9000 раз за свою карьеру. Я проиграл почти 300 игр. 26 раз мне был доверен решающий бросок, и я промахивался. Я терпел поражения снова и снова. И именно поэтому я достиг успеха», — Майкл Джордан

5. Боль — штука временная. Она может длиться минуту, час, день или год, но в конечном счёте пройдёт, и что-то другое займёт её место. Но если я сдамся, она будет длиться вечно», — Армстронг Лэнс

6. «Тот, кто хочет добиться убедительных побед, обязан пытаться прыгнуть выше головы», — Лев Яшин

Пеле

Пеле

Фото: Alessandro Sabattini/Getty Images

7. «Успех не случайность. Это тяжёлая работа, настойчивость, обучение, изучение, жертвоприношение и, прежде всего, любовь к тому, что вы делаете или учитесь делать», — Пеле

8. «Научите спортсмена до конца бороться за любое место, и он сумеет сражаться за первое», — Лариса Латынина

9. «Тренируйся с теми, кто сильнее. Не сдавайся там, где сдаются другие. И победишь там, где победить нельзя», — Брюс Ли

Майк Тайсон

Майк Тайсон

Фото: Alessandro Sabattini/Getty Images

10. «Без дисциплины ты ничто! Когда-нибудь ты встретишь крутого парня, который выдержит самые твои лучшие удары. И будет продолжать наступать, потому что он сильный. Не лишайся силы духа и мужества. Это время, когда дисциплина вступает в игру», — Майк Тайсон

11. «Если у нас нет надежды — у нас нет ничего. Если ты спортсмен, то ты должен надеяться, сражаться, чтобы стать великим. Если у тебя нет надежды, ты никогда не заставишь горы сдвинуться с места», — Бекки Хэммон

12. «Сильный характер выковывается, только когда преодолеваешь сопротивление — и в спортивном зале, и в жизни», — Арнольд Шварценеггер

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