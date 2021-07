Space Jam: продолжение культовой истории, теперь с Леброном Джеймсом

HBO Max решил пересмотреть «Космического джема» и создать вторую часть знаменитого мультфильма, но теперь с участием Леброна Джеймса в главной роли. В России фильм выходит в прокат 15 июля. Спортивные бренды, такие как Nike и Converse, решили поддержать продолжение культового фильма и выпустили коллекции с героями мультика. Подробнее об этих промо и о том, чем будет отличаться ремейк фильма, рассказываем в этой статье.

О первом фильме

Космический джем (1996) Space Jam Фото: Evan Agostini/Liaison

Всё начиналось как рекламный проект. Личность Майкла Джордана в девяностые была очень масштабной: его последователи были готовы скупать все вещи с изображением кумира, что приносило невероятный доход его агентам. Тогда менеджеры баскетболиста связались с компанией Warner Bros. Pictures, желая объединить Майкла Джордана с франшизой Looney Tunes. И сделка с компанией прошла успешно: сначала сняли рекламный ролик с Джорданом и Багзом Банни, а потом начали подготовку к фильму и анимационные рисовки. Но вдруг Джордан уходит из баскетбола, не успев выпустить фильм в прокат. Через два года, в 1995-м, Майкл возвращается в Chicago Bulls, и тогда «Космический джем» наконец-то выходит в кинотеатрах.

Сюжет мультфильма заключается в следующем: монстры с планеты «Гора придурков» хотят силой привлечь персонажей анимационного сериала «Looney Tunes» в свой парк развлечений. Отправившись на Землю, монстры находят зверюшек во главе с кроликом Багзом Банни и сообщают о своих намерениях. Мультгерои предлагают сыграть в баскетбол, чтобы по результатам соревнования решить, отправятся ли они на другую планету или нет. Монстры соглашаются на это пари и для того, чтобы победить, отбирают силу баскетболистов NBA. Персонажи «Looney Tunes» в растерянности обращаются за помощью к Майклу Джордану. Находясь в волшебном мире, он узнаёт про опасность, с которой столкнулись местные, и по итогу решает помочь им победить зло. В мультфильме всё возможно, в том числе и длинная рука, кладущая данк в финале игры и спасающая зверюшек от рабства.

О сиквеле

Космический джем: Новое поколение Фото: Warner Bros. Россия

«Космический джем. Новое наследие» — одна из попыток Леброна Джеймса доказать, что в профессиональном плане он стоит на одном уровне с легендой баскетбольного мира. Создатели говорят о полной самостоятельности фильма, без какого-либо смыслового продолжения, но общие черты зритель найдёт всегда. По сюжету сиквела Леброн Джеймс хочет спасти сына и отправляется в сказочный мир. Там с командой персонажей Looney Tunes ему нужно будет сразиться с цифровыми копиями известных баскетболистов.

Также известно, что в фильме появятся новые герои, которых не было в первой части. Также стоит ждать звёзд NBA и возвращения Майкла Джордана, но в каком виде великий баскетболист будет принимать участие в съёмках, пока не известно. В фильме примет участие и американский актёр Дон Чидл, который предположительно сыграет роль главного злодея — Берсеко. Многие кинокритики ожидают «вау-эффекта» от компьютерной графики, которая за два десятка лет сильно продвинулась. Поэтому и от Леброна стоит ждать что-то особенное, а не просто игру с мячом и растянувшуюся руку.

О коллекциях Nike, Converse и Microsoft

Обувь коллекций знакомит новое поколение с миром Looney Tunes. Расцветки и графические элементы посвящены персонажам мультфильма.

У Nike доступны три модели кроссовок в версиях для взрослых и детей: LeBron 18, Air Force 1 и LeBron 19. Последняя модель содержит двухкамерный блок Air Max в области пятки и в передней части стопы для улучшенной амортизации. Дизайнер обуви Nike Basketball Джейсон Петри сказал: «Мы хотели дать Леброну совершенно новое ощущение, которое было бы синонимом потустороннего мира космической эры».

Бренд Converse добавил высоким кедам несколько принтов с силуэтами персонажей и надписью «Tune Squad». А кроссовки Lola Bunny Pro Leather сделаны из гладкой перфорированной кожи с меховым логотипом Star Chevron и вышитым изображением Лолы в задней части. Такая модель подойдёт фанатам белых кедов и «Космического джема».

Из одежды Nike вместе с брендом LeBron выпустил баскетбольную форму с логотипами двух звёздных команд: Tune Squad и Goon Squad. Также есть чёрный бомбер с выразительными красными полосками и надписью «Tune Squad».

В коллекции Converse есть чёрные футболки, шорты, толстовки и рюкзаки с изображением героев.

Более того, компании Nike и Microsoft также выпустят бандл для геймеров «Space Jam: A New Legacy x Xbox x Nike LeBron 18 Low». В тематический набор войдут кроссовки Леброна Джеймса (будет две расцветки на выбор) и контроллер Xbox Series с дизайном в стиле Looney Tunes. Релиз запланирован на 15 июля 2021 г.

Компания Microsoft объявила о выпуске геймпада Xbox, приуроченного к выходу фильма. Геймпады The Space Jam: A New Legacy Exclusive Xbox Wireless Controller будут доступны в четырёх версиях. Устройства работают не только с консолями Xbox (Xbox One и Series), их также можно использовать с планшетами и устройствами Android через Bluetooth.