Порой заставить себя пойти на тренировку очень сложно, но даже лениться можно с пользой. Например, если заменить поход в спортзал на пешую прогулку — результат при этом будет не хуже. А если разнообразить свой маршрут холмистой местностью и добавить отягощения, то эффект и вовсе будет сопоставим с силовым тренингом.

Егор Глазатов тренер World Class У каждого из нас, помимо работы, есть семья, друзья, домашние питомцы, с которыми мы так или иначе проводим время. Развлекаться можно с пользой, если хотя бы иногда выбираться из дома и проводить больше времени на свежем воздухе. Если гулять каждый день и много ходить, то физическая форма всегда будет в тонусе.

Сколько калорий можно сжечь, если гулять целый день?

Начнём с того, что ходьба — простое, бесплатное, а главное — очень полезное упражнение. Современному человеку часто не хватает времени на спорт, но эту проблему можно решить.

Вот несколько аргументов в пользу прогулки:

Ходьба снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 9,3%, а уровень «плохого» холестерина – на 7%. Результаты этого исследования опубликовали в журнале Medicine & Science.

Учёные говорят и о том, что, в отличие от бега, во время ходьбы сжигается больше калорий.

Ходьба уменьшает нагрузку на суставы – а это, между прочим, распространённая проблема продвинутых бегунов.

Прогулка снимает стресс. Серьёзно, что может быть лучше, чем любимый плейлист в наушниках, свежий воздух и солнце? Плюс ходьба – отличная возможность рассмотреть окрестности вокруг своего дома более подробно, чем через окно автомобиля.

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Средний темп шага при ходьбе по ровной дороге — это примерно 3-4 км/ч. В таком ритме человек расходует до 150-200 ккал/час. Вес человека тоже имеет значение — более крупному спортсмену требуется больше энергии для физической активности. В среднем при весе в 60 кг сжигается 3,2-3,5 ккал/мин, при весе в 100 кг — не менее 4,7-5 ккал/мин. Но здесь есть один нюанс: эти цифры относятся к идеальным природным условиям и обстоятельствам, которые встречаются крайне редко.

Мы это учли и посчитали калории, которые сожгутся при иных ситуациях:

Прогулка с детьми и друзьями — это хороший способ не только зарядиться положительными эмоциями, но и привести в тонус свою фигуру. Если гулять целый день, то эффекта будет ещё больше. В среднем расход калорий будет 3,5 ккал/мин. Предположим, что вы гуляете четыре часа в спокойном темпе по парку — в этом случае 240 минут умножаем на 3,5 ккал. Получается 840 ккал, а это эквивалентно 100 граммам жира.

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Неблагоприятные погодные условия — в плохую погоду чего только не попадаётся под ногами: мусор, ямы, лужи — передвижение в этом случае будет затруднено. А на преодоление препятствий организму понадобится дополнительная энергия. Поэтому в таких условиях расходуется около 250-300 ккал/час.

Пересечённая, холмистая местность — в таких условиях будут и спуски, и подъёмы, разнообразные ямки и бугорки, при ходьбе по которым наше тело будет усиленно включать мышцы-стабилизаторы. Всё это дополнительно повлияет на затрату энергии. При спокойной прогулке сжигается до 350-400 ккал/час.

Домашний питомец — прогулка с домашними питомцами — это всегда маленькое приключение, причём не всегда безобидное. Ведь настроение питомца предугадать невозможно. Например, во время прогулки, с собакой темп ходьбы точно будет неравномерным. В случае если нужно будет унять питомца, будет тяга с сопротивлением, а если он резко побежит — короткие ускорения. Чем не высокоинтенсивная тренировка? Во время такой прогулки сжигается до 400-450 ккал/час.

Фото: unsplash.com/@chewy

Наличие отягощения — предположим, что у вас туристическая прогулка. Наверняка вы захватите с собой рюкзак с необходимыми вещами и перекусом — всё это послужит дополнительным отягощением. Энергозатраты в этом случае будут достигать 400-450 ккал/час.