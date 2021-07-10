Что не стоит есть перед походом в зал?

Некоторые считают, что перед тренировкой обязательно нужно поесть, чтобы набраться сил и энергии. Другие, напротив, отказываются от перекусов и предпочитают заниматься на голодный желудок. Какой же подход полезнее?

Алла Чеканова нутрициолог Необходимо учитывать в первую очередь цель тренировки и исходя из этого строить план питания.

Что нельзя есть перед тренировкой?

Алкоголь, острые и жирные блюда, сладости и сдобная выпечка — все эти продукты не предназначены для диеты спортсмена или человека, ведущего здоровый образ жизни. От такой пищи стоит воздерживаться не только накануне тренировки, но и в целом. Однако есть и, казалось бы, полезные продукты, которые нужно исключать именно перед занятиями.

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Капуста. С одной стороны, этот овощ очень полезен для организма, а потому желательно, чтобы какой-либо из её видов присутствовал в рационе ежедневно. С другой — капуста содержит серу и грубую клетчатку. И если съесть такой салат перед тренировкой, может возникнуть метеоризм и даже кишечные колики. Чтобы сократить риск негативных последствий, капусту стоит есть не сырой, а например, варёной или запечённой.

Бобовые. Тяжесть в желудке и повышенное газообразование может появиться и после употребления гороха или фасоли, чечевицы, сои или нута. Дело в том, что не у всех фермент галактоза, ответственный за расщепление бобовых, вырабатывается в нужном объёме.

Молочные продукты. Около 90% взрослого населения страдает от непереносимости лактозы, объясняет нутрициолог. И молоко, выпитое перед тренировкой, почти гарантированно приведёт к болям в эпигастральной области и несварению.

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Фруктовые соки. Осторожнее нужно быть и с этими напитками. Фруктоза в чистом виде поступает напрямую в печень и может вызвать гепатоз (это аллергико-токсическая реакция, которая приводит к повреждению печени из-за скопления желчного сока).

Стоит помнить, что всё достаточно индивидуально, и только вы сможете отследить, возникает ли у вас негативная реакция на те или иные продукты или нет.

Нужно ли есть перед занятиями спортом или лучше тренироваться на голодный желудок?

Тренироваться на голодный желудок нутрициолог не рекомендует. Особенно это касается тех, у кого нарушена работа надпочечников.

Если вы с трудом засыпаете вечером, а утром не можете подняться с кровати, стоит проверить состояние надпочечников и уровень кортизола, гормона стресса. При повышенном кортизоле утренние и вечерние тренировки запрещены.

Если же вы случайно переели накануне занятия, стоит перенести его на час позже. За это время пища успеет пройти первый цикл переваривания в желудке, и начнётся процесс всасывания. Как раз тогда тренировка будет очень кстати: полученные калории быстро перейдут в энергию.

Алла Чеканова нутрициолог В противном случае переполненный желудок будет мешать полноценному выполнению упражнений, могут появиться тошнота, рвота и спад энергии.

Нужно понимать, какого результата вы хотите достигнуть. Если вы снижаете вес, то лучшей едой за час до тренировки будет белок с порцией некрахмалистых овощей и немного (10-15% от всей порции) сложных углеводов. Количество съедаемой пищи должно быть небольшим, как средний завтрак. Если вы не ощущаете чувства тяжести и переполненности к началу тренировки, значит, еды было достаточно и не слишком много.