Как заниматься спортом, если у вас плохое зрение?

По данным Всемирной организации здравоохранения, более 1 млрд человек во всём мире живут с нарушениями зрения, в том числе с близорукостью и дальнозоркостью. Но считается ли это противопоказанием к спорту? И как правильно тренироваться, если приходится носить очки?

Наталья Ворошилова врач-офтальмолог Если у вас плохое зрение, то перед тем, как приступить к тренировкам, надо посетить врача-офтальмолога. В целом нужно делать это на регулярной основе один раз в год.

На что обращать внимание во время тренировок, если у вас плохое зрение?

Периодически проверять зрение и состояние глаз стоит даже тем, у кого нет проблем. А если они всё же имеются, перед началом занятий обязательно нужно пройти осмотр глазного дна. То же самое касается игровых и ударных видов спорта, йоги (если собираетесь использовать «перевёрнутые» асаны).

Наталья Ворошилова врач-офтальмолог Обследование необходимо для того, чтобы не допустить отслойки сетчатки в случае, если есть слабые места на её периферии. Периферические дистрофии могут образовываться по краям сетчатки. Так называются участки истончений, которые под воздействием удара или сильной нагрузки могут надорваться. Разрывы, в свою очередь, могут спровоцировать отслойки сетчатки: через разрывы под сетчатку начинает затекать внутриглазная жидкость.

Отслойка сетчатки — заболевание, которое может привести к слепоте. Лечат её хирургическим путём. И не всегда операция даёт хороший функциональный результат, то есть восстанавливает зрение до 100%.

Как нельзя тренироваться с плохим зрением?

Тем, у кого выявлена глаукома, не рекомендуются силовые нагрузки и перевёрнутые позы в йоге. Если у вас снижено зрение и имеется офтальмологический диагноз, то в большинстве случаев будут полезны аэробные нагрузки умеренной силы. А тяжёлые нагрузки (например, тяжёлая атлетика) и тренировки, где есть риск удара (например, бокс, игровые виды спорта), противопоказаны.

Наталья Ворошилова врач-офтальмолог Например, в баскетболе, где много игроков и высок риск столкновения, есть риск получить черепно-мозговую травму или удар в глаз. А это может существенно усугубить состояние зрения.

Какие средства для коррекции зрения лучше использовать на тренировках?

Желающим заниматься спортом с близорукостью, дальнозоркостью, астигматизмом и т. п. стоит обратить внимание на ночные линзы. Это особые жёсткие линзы, которые надевают перед сном. Линза как бы формирует глаз так, чтобы «отрегулировать» дефекты и восстановить зрение. В результате наутро человек может чётко видеть без очков и контактных линз.

Наталья Ворошилова врач-офтальмолог Ночные линзы особенно показаны спортсменам. Например, контактным линзам не рекомендуется контактировать с водой, а значит, для пловцов они не подойдут. В очках плавать и заниматься активностями и вовсе неудобно. Конечно, даже во время силовой тренировки контактные линзы не вылетят и не потеряются, но, к примеру, в случае травмы могут усугубить ситуацию.



Также не стоит отказываться от защитных средств в каждом конкретном виде спорта. Там, где в экипировку входят очки, шлемы и т. п., нужно обязательно их носить.

Кроме того, в некоторых случаях экипировка не только защищает от потенциальных травм, но и помогает улучшить результат.