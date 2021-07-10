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В чём заниматься летом на улице: коллекции, в которых не будет жарко

3 спортивных коллекции, которые сохранят прохладу даже летом
Алия Нургалеева
Комплекты для занятий на свежем воздухе
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Для бега, йоги или фитнеса под открытым небом.

Любители интенсивных тренировок оценят коллекции со специальной охлаждающей технологией, ценители йоги – бесшовную дышащую линейку, поклонники занятий на свежем воздухе – гипоаллергенную новинку из органического хлопка.

Прошли те времена, когда мы спасались от жары ручными мини-вентиляторами – и мы этому очень рады. Прогресс не стоит на месте, и спортивные бренды придумывают новые разработки. Мы собрали 3 самых интересных спортивных коллекции этого сезона с технологией «охлаждения». Так что смотрим фото и наслаждаемся новинками.

Охлаждающая технология

К лету Under Armour обновил коллаб Project Rock c Дуэйном Джонсом. В новой коллекции есть всё, что необходимо для активных занятий спортом: свободные майки, функциональные шорты, лаконичные леггинсы и аксессуары – в общем, всё в духе Скалы. В линейке использована специальная технология – она отводит влагу и охлаждает. Вообще, почти все новые разработки в области спортивной одежды принадлежат Under Armour. Например, бренд придумал технологию UA Iso-Chill – она есть в новой версии маски с антимикробным микрофильтром. Разработка выполнена из ткани с защитой UPF 50+, которая не нагревается – считай, решена проблема красных ушей на фото. Лимитка уже поступила в продажу – берите и тестируйте, пока другие не увидели.

Бесшовный лёгкий материал

Летняя коллекция H&M вышла в набирающем популярность стиле аутдор – микса спорта и уличной моды. Все модели выполнены из эко-материалов – органического хлопка и переработанного полиэстера. Хлопок хорошо пропускает воздух, а полиэстер отводит лишнюю влагу и помогает телу не перегреваться – идеальный тандем для тренировок. Одежда гипоаллергенная, а это немаловажно при занятиях спортом. Мы заприметили эту пару – байковые шорты и худи без рукавов. Комплект пригодится даже тем, кто игнорирует спорт. К тому же, сейчас пришла мода на всё спортивное. Начать можно как раз с такой базы – основы любого гардероба. К комплекту можно докупить лёгкий тренч и носить его на протяжении всего дня. Цвет выбирать тоже долго не придётся – производители уже всё разложили по полочкам.

Дышащая ткань

Эта бесшовная линейка станет отличной базой в гардеробе. Такие вещи можно миксовать c чем угодно: худи, джоггерами, пиджаком. Комплект выполнен из регенерированного волокна – экологически чистого материала. Изготавливают его из пластиковых отходов и рыбацких сетей. Звучит не очень, но всё это вылавливают из океана неравнодушные к состоянию экологии люди – очевидно, что это доброе дело. Фишка волокна в том, что его можно бесконечно переработать и заново использовать. По сути, это синтетическая ткань, но опасаться этого не стоит. Современная синтетика безвредна и почти всегда сделана с добавлением дышащего микроволокна. Кроме того, что материал дышит, он не выгорает. Плюс ткань мягкая, поэтому хорошо прилегает к телу – ощущается словно вторая кожа.

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