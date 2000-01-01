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Не надо так: почему нельзя запивать еду водой
Не надо так: почему нельзя запивать еду водой
Рассказываем о негативных последствиях привычки вместе с нутрициологом.
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<a href="https://www.instagram.com/st.alyonka/" rel="nofollow">Алёна Степанова</a>
Алёна Степанова
Член Ассоциации нутрициологов и коучей по здоровью, эксперт проекта «Московское долголетие».
Специалист по коррекции аутоиммунных заболеваний, финалист премии «Нутрициолог года — 2020».
Разбавляется желудочный сок
Разбавляется желудочный сок
Когда вы запиваете еду водой, пища хуже переваривается, появляются тяжесть, дискомфорт в желудке, неприятный запах изо рта.
Хуже перерабатываются питательные вещества
Хуже перерабатываются питательные вещества
Если запивать еду, организм хуже усваивает витамины и минералы. Из-за чего возникают дефициты в организме и различные заболевания.
Плохо переваривается белок
Плохо переваривается белок
Недостаточное количество белка в организме может привести к железодефициту, в результате чего возникают проблемы с щитовидной железой, выпадают волосы, нарушается гормональный фон.
Появляются тяжесть и дискомфорт
Появляются тяжесть и дискомфорт
Из-за воды пища плохо переваривается, поэтому возникают вздутие и метеоризм.
Нарушается микробиом кишечника
Нарушается микробиом кишечника
Это может приводить к снижению иммунитета и, как следствие, к различным заболеваниям.
Не надо так: почему нельзя запивать еду водой
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