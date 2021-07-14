Снизить риск инсульта, инфаркта и сердечной недостаточности можно без лекарств с помощью несложных упражнений.

Как всего 5 минут в день помогают сократить риск сердечных заболеваний?

Американские учёные университета Колорадо пришли к выводу, что дыхательная тренировка, известная как Inspiratory Muscle Strength Training (IMST), снижает артериальное давление. Для этого выполнять её нужно регулярно на протяжении нескольких недель. При этом эффективность такого способа не уступает некоторым медикаментам и аэробным упражнениям, считают авторы исследования. Подробнее о том, что такое гипертония и как работает IMST, рассказываем вместе с врачом-кардиологом Ириной Поляевой.

Ирина Поляева врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Ключевую роль в развитии гипертонической болезни играет дефицит оксида азота — он оказывает существенное влияние на сосудистый тонус. При его нехватке артерии теряют способность расслабляться и находятся в состоянии спазма, а это приводит к повышению артериального давления.

Что выяснили учёные?

Суть IMST заключается в том, чтобы несколько минут делать глубокие вдохи через специальное устройство, оказывающее сопротивление.

В исследовании, опубликованном в Journal of the American Heart Association, участвовали 36 человек в возрасте от 50 до 79 лет с повышенным систолическим артериальным давлением. Половина из них были группой плацебо, другая часть выполняла тренировку по системе IMST. Последние делали 30 вдохов в день через трубку, препятствующую втягиванию воздуха. Через шесть недель у группы, выполнявшей IMST, артериальное давление снизилось в среднем на девять пунктов.

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Аналогичного результата можно достичь, если употреблять препараты, снижающие давление, или выходить на 30-минутную прогулку пять раз в неделю.

Учёные отмечают, что у участников исследования наблюдались следующие позитивные изменения:

улучшение функции сосудов;

снижение маркера воспаления и окислительного стресса, вызывающих сердечный приступ;

повышение уровня оксида азота.

Как проявляется гипертоническая болезнь?

Ирина Поляева врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Механизм возникновения гипертонической болезни сложен, но одна из важных составляющих — это развитие эндотелиальной дисфункции.



Эндотелий — это внутренний слой сосудов, который выстилает артерии изнутри. Он производит оксид азота — важный элемент, который способствует расслаблению сосудов, устраняя вазоспазм (состояние, которое приводит к сужению сосудов).



Достаточное количество оксида азота в организме позволяет регулировать артериальное давление, предотвращая спазмы. При дефиците же оксида азота артерии теряют способность расслабляться и находятся в состоянии вазоспазма, а это приводит к развитию гипертонической болезни.

Чем опасно повышенное артериальное давление?

Люди, которые сталкиваются с тяжёлой формой артериальной гипертонии, подвержены риску развития серьёзных заболеваний:

инфаркта миокарда;

инсульта;

сердечной недостаточности и др.

Как сейчас борются с гипертонией?

Ирина Поляева врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Профилактика и первый этап лечения гипертонической болезни — это изменение образа жизни.

Модификация образа жизни включает:

коррекцию питания;

отказ от алкоголя и курения;

коррекцию сопутствующих заболеваний;

ежедневную кардионагрузку и т. д.

Дыхательные упражнения могут назначаться в качестве дополнительной профилактической меры.

Чем важно открытие, сделанное американскими учёными?

Учёные из Колорадо показали, что система IMST оказывает действие, сопоставимое с регулярными кардиотренировками и отдельными лекарствами. То есть эффективно бороться с гипертонией помогает пятиминутная тренировка, которую каждый может сделать дома с помощью несложного устройства.