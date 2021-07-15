Новый тренд: как делают кроссовки из экологичных материалов

Раньше производство спортивной обуви приносило невероятный вред окружающей среде. Это связано с тем, что кеды и кроссовки перестали быть только повседневной обувью, и многие знаменитости выходили в них на красные дорожки. Но мало кто из нас задумывался, что ежегодно продаётся около миллиарда пар спортивной обуви. За каждой парой стоят производство, упаковка и доставка в магазины. Всё это затрачивает много природных ресурсов, но после носки мы ничего не отдаём окружающей среде взамен, а только больше вредим ей.

Тренд на осознанное потребление и вторичную переработку стал популярен среди таких известных спортивных брендов, как Nike и adidas, что повлияло на выбор материалов для обуви у начинающих марок. Рассказываем, какие экологичные технологии производства стали использовать спортивные бренды.

Переработанные отходы

Настали времена, когда такие материалы, как использованный хлопок, измельчаются и превращаются в новый материал для кроссовок. Европейские производители собирают пластик, плавающий на поверхности водоёмов, а затем окрашивают материал экологически чистыми красителями и вручную обрабатывают в семейной мастерской в Португалии. Подошву изготавливают из резиновых отходов, которые должны были попасть на свалку. Небольшая часть этого материала сделана из новой резины, чтобы подошва была прочнее и долговечнее.

Производители всё чаще пытаются создать кроссовки, которые установили бы планку экологичности и оказали бы положительное влияние на планету. И у них это получается: модель кроссовок Alchemy-X бренда Effekt Footwear стала невероятно популярна на родине марки, в Вене, а технология производства стала использоваться в других местных стартапах. Название для модели выбрано неслучайно. Один из создателей бренда, Бенджамин Смитс, говорил: «Так же, как средневековые алхимики пытались превратить неблагородные металлы в золото, так и мы, как алхимики XXI века, превращаем мусор в одежду». Текстильные отходы для будущей обуви собирают в Португалии перед отправкой на свалку.

Кроссовки из виноградного жмыха

Твёрдые остатки винодельческой промышленности могут стать альтернативой натуральной коже. Для этого виноградный жмых смешивают с растительными маслами и полиуретановой дисперсией на водной основе. Звучит неэкологично, но такая дисперсия гораздо менее токсична, чем классический нефтехимический растворитель, который чаще всего используют в обувном производстве. После этого получившийся биоматериал наносят на органический хлопок. Хотя добавление полиуретана улучшает физические свойства конечного продукта и обойтись без него на сегодняшний день технологии не позволяют, оно предотвращает полное разложение материала. Поэтому из виноградной кожи делают вещи с длительным сроком службы, например, кроссовки. Такую технологию придумал бренд Pangaia.

Они не отличаются от моделей из натуральной кожи ни визуально, ни по качеству. Однако широкая подошва из переработанной резины делает их чуть более тяжёлыми.

Ковры и рыболовные сети в производстве

Для получения ткани для одной пары обуви потребуется около 12-14 пластиковых бутылок. Материал Flyleather выглядит, пахнет и ощущается как натуральная кожа. Его создают путём переплетения переработанных кожаных волокон с синтетическими волокнами. Процесс создания этой кожи задействует энергию воды и снижает негативное влияние на планету. Нейлон создаётся из различных переработанных материалов, таких как ковры и ненужные рыболовные сети. Полученный первичный материал очищается, сортируется и измельчается в крошку, после чего проходит процесс химической или механической переработки. Затем из него производят спортивную обувь.Такую технологию использует Nike. Компания является экспертным брендом в области экологичного производства и осознанной переработки.

Обувь из одного полимера

Пару лет назад появилась новая экономичная технология, которая изменила отношение к производству обуви. Весь кроссовок целиком делают из одного полимера — термопластичного полиуретана. Его можно превратить в материалы разной текстуры: пенистую массу для подошвы, резиноподобный слой для протектора, волокно для создания пряжи верха и шнурков. Для переработки таких кроссовок пару не нужно будет разделять на составляющие, а можно станет переплавлять целиком. По данной технологии adidas создаёт модель кроссовок для бега Futurecraft. Более того, Канье Уэст, который сотрудничает с брендом уже давно, предложил свой вариант для создания экологичной пары кроссовок — обувь из водорослей. Именно их на производстве превратят в пенистый полимер, а затем создадут кроссовки. Материал получится биоразлагаемым, его производство скажется на углеродном балансе в сторону уменьшения выбросов: при выращивании водоросли будут поглощать CO2.

Кроссовки из грибов и растений

Существуют производства, которые создают полностью биоразлагаемые кеды. Они сделаны на основе растений. В дело идут очистки ананасов, кукуруза и эвкалипт. Создатели говорят, что когда пара полностью износится, то её можно закопать в земле и она станет удобрением. Канадская марка Native Shoes стала известна благодаря этой инновационной технологии производства.

Израильский дизайнер Шахар Ливн однажды придумал альтернативу натуральной и искусственной кожи в кроссовках.

Для своего бренда DeZeen он стал производить материалы на основе грибов и дрожжей, а потом даже сделал кроссовки из отходов мясной промышленности.

Для тканевого верха он использует собачью шерсть, сброшенную во время ухода или полученную в процессе стрижки. Сшивает верхнюю часть дизайнер с помощью бамбуковых нитей.