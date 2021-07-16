Как быстро прийти в форму после заражения коронавирусом и не навредить себе?

Восстанавливаться после коронавируса, особенно если болезнь протекала тяжело, очень непросто. Спортсмены тоскуют по тренировкам и переживают о том, как бы побыстрее рвануть в бой и возобновить занятия.
Но к спортивной реабилитации нужно подходить с умом. Главное в этом вопросе — не навредить себе.
Рассказывает нам о том, как тренироваться после заражения COVID-19.
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Первые шаги
Сначала нужно определиться с потерями качества тела: уменьшилась ли мышечная масса, как изменились физические качества, сила, выносливость. Что больше всего пострадало, над тем необходимо работать прежде всего.
Две недели бездействия, если вы раньше регулярно тренировались, не приведут к значительному истощению. А вот если этот период продлился более четырёх недель, возникнут сложности.
У спортсменов после столь длительного периода без тренировок на 25-30% снижаются выносливость, сила и гибкость. Это для них очень ощутимо.
А если вы начали заниматься фитнесом недавно и тренировались нерегулярно, то готовьтесь после болезни всё начинать с нуля.
Пользу в этом случае принесут абсолютно любые упражнения.
Фото: istockphoto.com
Подготовим организм
Перед тем как приступать к сложным тренировкам, нужно пробовать делать что-то простое.
- Больше гуляйте, займитесь скандинавской ходьбой или ходьбой по пересечённой местности. Начинайте с 15-20 минут, пульс должен быть не выше 130-140 ударов в минуту. Для начала можно пройти 1,6 км. А если скучно, попробуйте интервал: ходьба 2 минуты, бег 30 секунд. Скорость, расстояние и время бега можно постепенно увеличивать.
- Включайте в ежедневную активность прыжки, подскоки, качания, бег, простые перекаты с носка на пятку. Даже если у вас на даче есть качели или гамак – лимфодренажный эффект обеспечен. А в фитнес-клубе выбирайте банджи-фитнес, йогу в гамаках, плавание, батуты.
- Подготовьте суставы и связки к работе. Выполняйте упражнения по неполной амплитуде, статические упражнения.
- Восстановите функцию лёгких.
Упражнения для улучшения работы лёгких
Просто глубоко дышать на разный счёт, с задержкой дыхания и без, используя дыхательные практики, будет недостаточно. Помочь лёгким восстановиться смогут следующие упражнения:
- Занятия на роллах или с эспандером, стретчинг, миофасциальный релиз — помогут улучшить подвижность грудной клетки.
- Пуловер, жим штанги, сведение рук в кроссовере и другие упражнения, где участвуют мышцы, прикрепляющиеся к рёбрам, позволят увеличить силу межрёберных мышц. Выполняя их, необходимо следить за подвижностью плечевого сустава.
- Йога, цигун, вин-чун, тай-чи и другие дыхательные практики помогут активировать работу всех отделов лёгких.
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Два упражнения для утренней зарядки
Преподаватель Колледжа имени Бена Вейдера Владимир Васильев рекомендует переболевшим коронавирусом включать в зарядку два простых упражнения:
- Перекрёстная суставная гимнастика. Движения выполняем рукой и противоположной ногой: например, вы можете выполнять вращения левым запястьем и правым голеностопом. Затем наоборот. Далее вы сгибаете правый локоть и левое колено, и наоборот. Завершайте упражнение вращениями правого плеча и левого бедра, потом наоборот. Выполняйте по 10 подходов.
- ИКС-паттерн. Исходное положение – лёжа на спине, ноги согнуты в коленях и немного разведены. Руки согнуты в локтях и прижаты к телу. При одновременном упоре на правый локоть и левую стопу необходимо выпрямить левую руку и правую ногу, одновременно приподняв таз. Движение выполняется на вдохе, а на выдохе возвращайтесь в исходное положение. Весь цикл выполняется на четыре медленных счёта. Это упражнение также полезно для восстановления дыхательной функции.
Икс-паттерн развивает согласованную работу групп мышц, ответственных за сгибание и разгибание конечностей. Также это упражнение полезно для стимуляции работы некоторых отделов мозга.