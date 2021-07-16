Катя IOWA: стараюсь не винить себя за то, что пропускаю занятия

Мы запустили текстовый сериал, в котором рассуждаем о спорте и здоровом образе жизни с теми, кто увлечён своим делом и задаёт тренды. Мы уверены, что спорт — это не всегда про жертвы. Он может вписываться в жизнь так, что достигать цели становится проще.

Солистка группы IOWA Катя Иванчикова знает всё о том, как услышать своё тело и внедрить спорт в повседневную рутину. Она поделилась своими заметками.

Катя IOWA Иванчикова солистка и автор песен группы IOWA @katya_iowa

Нам кажется, что времени нет, а оно есть. Нужно научиться чётко его резать, монтировать. Я понимаю, сколько всего мы можем мочь и уметь. Каждый месяц я записываю дела, которые нужно сделать за день, и напротив мне нужно закрашивать клеточки каждый день. Это классно смотреть со стороны на себя. Если бы мы все так делали, то, мне кажется, мы бы уже знали 10 языков, умели танцевать сальсу и кататься на лонгборде.

Я всегда стараюсь изучать что-то новое. Недавно я встала на вейкборд. Каждое утро я сейчас занимаюсь. У меня ни одно утро не похоже на другое. Мои упражнения — это наработки из разных периодов в моей жизни. Сейчас, к примеру, я изучаю тело и понимаю, как это глубоко и широко. Мне рассказали на примере моего тела, как слова влияют на тонус мышц. Это был эксперимент: специалист попросил меня держать опору и сказать: «Я хочу быть здоровой». После этого он надавил на руку, я смогла сопротивляться, а когда я сказала «Я люблю себя», этого не получилось. Твое тело тебе не верит.

А теперь представьте, как это опасно — работать на нелюбимой работе, говорить с нелюбимыми людьми, общаться с теми, кто тебе не нравится, притворяться кем-то другим, говорить неправду себе в первую очередь. Тело всегда в расфокусе, и это очень опасно для жизни.

Со временем вырабатывается системность. Ты понимаешь, что всё взаимосвязано. Как с едой, так и с движениями нельзя забивать себя всем подряд. Нельзя просто пойти в зал и работать на износ. А я вот такая. Тренер мне говорит «Ты ещё можешь?», а я говорю, что могу. Я буду до последнего работать, пока не сломаюсь, уползу и никому не скажу, что мне плохо. Это глупость, потому что это износ организма. Нужно понимать, зачем ты это всё делаешь. Для того чтобы просто достичь этой легкости или для того, чтобы сесть на шпагат, или чтобы уметь падать, уметь быть ловким.

Про цели и мотивацию

Всегда должна быть цель. Дети делают что-то для кого-то, например, зарабатывают хорошие оценки для мамы. И потом мы взрослеем, но не понимаем, что это всё нужно делать в первую очередь для себя. Все эти моменты важно прописать, поэтому и ведутся эти дневники целей. Я записываю свои эмоции, записываю главную мысль, потому что я не успеваю это все переварить, постоянно есть какая-то работа.

Меня спрашивают, как так классно двигаться и танцевать. Это идёт от моей внутренней музыки. Внешне это то, как я помогаю внутреннему и наоборот. Я просто иду от кайфа, слушаю своё тело. Потому что даже мои утренние разминки — это не стандартные упражнения из интернета, это то, что просит моё тело. Никогда не нужно уходить в страдания и такие фразы, как «мне тяжело», «я не могу». Не накапливайте это. Как в теле, так и в отношениях. Делайте сразу, говорите сразу. Когда ты умеешь правильно размяться и слышать тело, сбросить напряжение, тогда ты можешь дольше работать.

Трекер привычек — это лучшая штука. Блокнот называется bullet journal, и если в «Инстаграме» просто забить такой хэштег, вы увидите огромное количество примеров, как люди его ведут. Там можно стикеры наклеивать, разноцветными маркерами это всё разрисовывать. Каждый месяц у тебя что-то закрашивается. Это работает, так как ты видишь незакрашенное, и понимаешь — нужно делать. Это какой-то спортивный интерес, что нужно закрасить, чтобы трекер был красивеньким.

Бывает, совсем ничего не закрашиваю. Это съёмки какие-то, когда куда-то лечу, концерты. Вот там вообще пусто, но в такие дни я стараюсь много читать или беру с собой скетчбук, чтобы рисовать.

Я стараюсь не винить себя за то, что пропускаю занятия. То, что уходит в крайности, то неправильно.

Про то, как совмещать рабочий график и полезные привычки

У меня первая половина дня выделена для себя. Вечер чаще всего очень загружен, но первая половина дня — это мощнейшая разминка. Несложно выделить себе час с утра, где ты выдёргиваешь себя из рутины и делаешь что-то особенное. Или один раз в неделю сделать свидание с собой — массаж или, к примеру, флоатинг, где лежишь в воде и выключаешь все мысли. Мы забыли про отдых, мы постоянно работаем, даже когда отдыхаем. Важно в этот час быть суперэгоистом. Сейчас я уже пробую один раз в неделю выезжать с мужем на свидание в отель. Потому что дома у каждого есть своё место, кто где сидит и кто что делает. Меняя локацию, мы меняем и привычки, что очень важно. В новом месте вы можете заново увидеть друг друга.

Про детство

У меня был отличный пример — моя мама. Я помню, как любила виснуть у нее на ноге, когда она занималась дома шейпингом. Я танцевала с 5 до 15 лет. У меня были разные танцы, музыкальные школы, хор, вокал — я постоянно была в движении. Но за это время раза три сидела на велосипеде, поэтому сейчас хочу и на нём, и на роликах научиться кататься. Я хочу заниматься каким-то видом спорта, например, по горам лазить. Я хочу сейчас побороть все свои страхи.

Про питание

Я поняла, что себя ни в чём нельзя ограничивать. Сейчас я просто не ем мясо, сахар и молочные продукты, но если я захочу, то я съем. Просто я это делаю очень редко. Я могу съесть индейку, сырники 1-2 раза в месяц. Но я слушаю организм. Какой-то период, к примеру, я ела всё зелёное с льняным маслом. Когда перестаешь есть всё подряд, то у тебя меняются вкусовые рецепторы, обычный шоколад для тебя будет очень сладким. Сейчас есть много замен с тем же финиковым сиропом. Есть классные кафе, где тебе без глютена, без сахара, без «молочки» предлагают вкусные пирожные. Когда человек выбирает свое любимое дело, интересных людей и еду, в которой он уверен, когда ты выбираешь осознанность, то к тебе как-то всё притягивается.

Мы не можем принимать форму кого-то другого. Нужно смотреть на особенности своего организма. Когда мы начали встречаться с Леонидом, он ел мясо. Я готовила и для себя, и для него одно и то же. Я понимала, что меня это подавляет и мне становится тяжело жить, двигаться. Я не могу есть мясо, я от него отказалась. Я ем лёгкую еду, чтобы двигаться, чтобы лететь. Мысли, чувства и то, что я говорю, зависит от того, в каком состоянии моё тело. Потому что если я хочу быть идейной, лёгкой, мне нужно быть и в теле лёгкой. Мне нужно размяться для того, чтобы я могла пошутить, потанцевать, дать какой-то импульс, получить импульс. И понятно, что ты не можешь получить, если не отдашь.

С мужем у нас сейчас более-менее одинаковый рацион, но он больше ест мяса. Это нормально, что мы хотим разного. Я ничего не навязываю, я прекрасно понимаю, что у каждого могут быть свои интересы.