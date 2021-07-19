Полезные калории: 5 идей для летних ПП-салатов

Лето — прекрасное время, чтобы наслаждаться сезонными фруктами и овощами и пробовать необычные сочетания. Да ещё и без риска для фигуры. Собрали несколько полезных летних салатов, приготовить которые сможет, пожалуй, каждый.

Алла Чеканова нутрициолог Лучше всего для таких салатов использовать много-много зелени, авокадо, капусту во всех вариантах, огурцы и, конечно, разнообразные масла.

Салат из баклажанов

Вам понадобятся:

баклажан — 2 шт.;

помидор — 2 шт.;

зубчики чеснока — 1-2 шт.;

растительное масло — 5 ст. л.;

соевый соус — 1 ст. л.;

пучок кинзы;

соль, перец, паприка.

Для начала нужно нарезать баклажаны, высыпать их в миску, посыпать специями, залить маслом и перемешать. Затем выложить в специальную посуду, заранее смазанную растительным маслом, и отправить в духовку. Выпекать баклажаны необходимо 15-20 минут при температуре 180 градусов.

Далее переложить готовые баклажаны в другую ёмкость и добавить нарезанные помидоры вместе с кинзой. Осталось дополнить блюдо выдавленным чесноком, залить соевым соусом и маслом и тщательно перемешать.

Алла Чеканова нутрициолог Баклажаны — продукт низкокалорийный, но содержит витамины группы В, витамины С, РР и каротин, а томаты — кладезь полезностей. Кроме того, они особенно богаты ликопином — важным фитонутриентом с антиоксидантными свойствами. Он незаменим для пищеварительной системы и нормализует аппетит.



Кинза содержит витамины Е, С и А, но особо ценный витамин Р (рутин) для сосудов, незаменимый биофлавоноид. Дубильные вещества в составе выводят токсины из организма. Также растение обладает мочегонным действием, что помогает избавиться от отёчности. Кинзу можно назвать природным антидепрессантом. Она оказывает успокаивающее и спазмолитическое действие.



Чеснок — это суперрастение, содержит активный компонент аллицин — эфирное масло, которое имеет бактерицидные и фунгицидное действия, нейтрализует свободные радикалы. Единственная проблема, что в цельном чесноке нет аллицина, чтобы его активировать, необходимо раздавить зубчик и после этого разрезать.

Свежий салат с грушей, инжиром и орехами пекан

Вам понадобятся:

груша — 1 шт.;

руккола — 100 г;

инжир — 2 шт.;

козий сыр или брынза — 60 г;

голубика — 20 г;

малина — 20 г;

веточка мяты — 2 шт.;

пекан или грецкий орех — 2 ст. л.;

оливковое масло — 2 ст. л.;

бальзамический крем — 1 ст. л.;

соль и перец по вкусу.

Сначала нарезать грушу кружками, а инжир разрезать на дольки. Последний сбрызнуть мёдом и отправить в духовку на 10 минут при температуре 180 градусов. В это время выложить на большую тарелку рукколу, сверху ягоды, грушу, орехи и сыр.

Также можно приготовить специальный соус. Для этого нужно смешать масло, бальзамический крем, соль и перец, а затем хорошо перемешать. Когда инжир будет готов, выложить его на тарелку и заправить салат.

Алла Чеканова нутрициолог Такой салат нежелательно есть перед основным приёмом пищи, так как он поднимет уровень сахара в крови. Я люблю рукколу, советую добавлять её в каждый приём пищи, так как мы совсем исключили горечь из своего рациона, а она просто необходима для отличной работы желчного пузыря. Также я воздержалась бы от запекания инжира с мёдом, потому что у него и так довольно высокий гликемический индекс. Этот салат будет идеален в качестве десерта!

Салат с красной капустой

Вам понадобятся:

красная капуста — 1/4 часть маленького кочана;

белая капуста — 1/5 часть маленького кочана;

морковь — 1 шт.;

свежий огурец — 2 шт.;

консервированная кукуруза — 1 банка;

соль, перец по вкусу;

зелень (кинза, петрушка, укроп, мята);

оливковое масло — 3-4 ст. л.;

лимонный сок — 2 ст. л.;

бальзамический уксус — 1 ст. л;

орехи — 30 г.

Очень тонко нарезать листья краснокочанной капусты, выложить их в глубокую миску, посолить и перемешать. Через какое-то время капуста даст сок, который нужно слить. Также необходимо тонко нарезать белую капусту, мелко порезать зелень, а морковь и огурцы — соломкой. Всё смешать и добавить консервированную кукурузу. Заправить маслом, лимонным соком и уксусом. Затем тщательно перемешать и для полноты картины посыпать орешками.

Алла Чеканова нутрициолог Идеальный салат! Во-первых, в капусте содержится около 20 ккал, но главное — это суперклетчатка, которая необходима для полноценной работы желудочно-кишечного тракта. Кроме большого количества витаминов, капуста содержит сульфорафан. Он играет важную роль в нормализации кровяного давления и способствует укреплению стенок сосудов, профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, а также обладает доказанным противораковым эффектом.



Пару слов про оливковое масло. Его рекомендуют употреблять ежедневно для поддержания здоровья сосудов и профилактики сердечных заболеваний.

Салат с клубникой и моцареллой

Вам понадобятся:

клубника — 10-15 шт.;

помидоры черри сладкие — 5-7 шт.;

авокадо — 1 шт.;

шарики моцареллы — 150 г;

зелёный базилик;

бальзамический крем — 1 ст. л.;

оливковое масло по вкусу.

Побаловать себя таким необычным сочетанием продуктов очень просто. В первую очередь нужно помыть клубнику и помидоры и нарезать их пополам. Из авокадо извлечь косточку и порезать его крупными кусочками. Потом произвольно разложить моцареллу, добавить базилик и по желанию использовать оливковое масло.

Алла Чеканова нутрициолог Отличное сочетание и польза. Авокадо я советую употреблять ежедневно. Нельзя полностью исключать жиры, а в этом фрукте содержатся именно полезные, которые участвуют в образовании гормонов.



Моцарелла на самом деле подходит не всем. Если вы после употребления молочных продуктов чувствуете «переворот» в животе, то замените моцареллу на козий сыр.



Клубника — отличная ягода, и я советую есть её в сезон, но во всем надо знать меру!

Салат из клубники с чечевицей

Вам понадобятся:

клубника — 500 г;

чечевица — 1,5 стакана;

пучок мяты;

шпинат — 3-4 горсти;

оливковое масло;

пудра из корня лакрицы по вкусу;

соль и перец.

Чтобы попробовать такой салат, первым делом нужно промыть чечевицу и отварить её в подсоленной воде согласно инструкции на упаковке. Важно, чтобы она оставалась плотной консистенции, а не превратились в кашу. Затем вымыть клубнику и порезать её дольками. Потом промыть шпинат и мяту и мелко их порубить. Смешать охлаждённую чечевицу, клубнику и зелень.

Последний шаг — соус. Для него нужно смешать масло с лакричной пудрой, солью и перцем. Можно подавать!