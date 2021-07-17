Это первый проект в истории Олимпийских игр, когда жители страны участвовали в производстве медалей.

Олимпийские медали Токио: не только стильно, но и экологично

Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. Но их уже можно назвать самыми чистыми соревнованиями в истории спорта. Победители и призёры получат награды из переработанной электроники.

Токийский оргкомитет Олимпийских игр провёл Tokyo 2020 Medal Project, в рамках которого жители Японии собирали отслужившую бытовую технику для производства олимпийских и паралимпийских медалей. Подробнее о «зелёных» наградах — в нашей статье.

С заботой о природе

В период с 1 апреля 2017 года до 31 марта 2019 года на улицах японских городов и в почтовых отделениях стояли фирменные жёлтые коробки. Население призывали сдавать в них ненужные телефоны и гаджеты.

За 2 года участники проекта собрали почти 79 тонн электронных устройств. После переработки из них извлекли 32 кг золота, 3500 кг серебра и 2200 кг бронзы. Этого хватило на 5000 тысяч олимпийских медалей.

Не только экологично, но и стильно

Идею внешнего вида олимпийских медалей выдвинул японский дизайнер Юничи Каваниси. Его работа была отобрана из более чем 400 конкурсных работ жителей страны.

Медали выглядят как отполированные грубые камни. Это отражает концепцию: «Для того чтобы достичь славы, спортсмены должны ежедневно стремиться к победе». На одной стороне награды находится греческая богиня победы Ника, которая гордо стоит перед стадионом «Панатинаикос» в Афинах. На другой — гравировка «Токио 2020» и пять олимпийских колец — традиционный символ международного спортивного события. Диаметр медали — 85 миллиметров.

Медали собирают и отражают бесчисленные лучи света, символизирующие энергию спортсменов и тех, кто их поддерживает. Дизайн призван отражать разнообразие и представлять мир, в котором уважают людей, которые соревнуются в спорте и много работают. Сияние медалей означает тёплое сияние дружбы и людей во всём мире, держащихся за руки.

Фото: olympics.com

Лента отдаёт дань древним традициям японского ремесленничества и олимпийским ценностям. Она украшена традиционными японскими мотивами: гармонизированными клетчатыми узорами и традиционными методами наслоения кимоно.

Фото: olympics.com

Футляр для медали изготовлен из японского ясеня и окрашен в тот же цвет, что и олимпийская эмблема. Каждый имеет уникальный узор из древесных волокон, что символизирует олимпийцев, выходящих на старт.

Не первые медали из вторсырья

Идея создания медалей из переработанных отходов не нова. Так, на зимней Олимпиаде 2010 года в Ванкувере награды состояли из металлов, полученных при переработке старых микросхем и электрических плат.

Фото: olympics.com

А в 2016 году серебряные и бронзовые медали для Олимпиады в Рио были сделаны на 30% из переработанных электроприборов.

Фото: olympics.com

Но Tokyo 2020 Medal Project выигрывает у предшественников по масштабности. Впервые граждане всей страны активно жертвовали гаджеты для производства медалей.