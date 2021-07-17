Что в тарелках у знаменитостей? Насколько правильно питаются голливудские селебрити

Правильно ли питается Кэтрин Зета-Джонс? Стоит ли брать пример с Гвинет Пэлтроу? Чем балует себя Ким Кардашьян? Мы решили заглянуть в тарелки звёзд и вместе с нутрициологом Таисией Прокопенко разобрать их рацион.

Таисия Прокопенко нутрициолог, тренер Питание звёзд можно было бы назвать идеальным, если бы не их зацикленность на составе продуктов и ограничении углеводов.

Кэтрин Зета-Джонс отказалась от сладкого

Кэтрин Зета-Джонс неоднократно попадала в списки самых красивых женщин мира. Ради этого ей пришлось многим пожертвовать и отказаться от любимых сладостей. Их актриса позволяет себе крайне редко.

Завтрак. Проснувшись, первым делом Кэтрин пьёт кофе. Затем ест кашу с бананами и черникой либо обезжиренный ванильный йогурт с мюсли и малиной. В выходные звезда позволяет себе на завтрак яичницу-болтунью с беконом, печёными бобами и популярными французскими тостами с моцареллой и зеленью из кулинарной книги Марты Стюарт.

Таисия Прокопенко нутрициолог, тренер Каша — крахмалистый продукт и прекрасный вариант для завтрака. Бананы и черника — это клетчатка, которая хорошо сочетается с кашей. Обезжиренный йогурт — тоже хороший вариант: это жиры, которые дают чувство сытости. Единственное — в этих блюдах не хватает белка, поэтому я бы добавила, например, кусочек сыра или варёное яйцо.



А вот яичница с беконом, которую звезда себе позволяет по выходным, мне нравится больше — это идеальное сочетание жиров с белками. Такой вариант завтрака сбалансированный: чувство сытости при этом сохраняется на 4 часа. На мой взгляд, именно таким и должен быть первый приём пищи у человека, который потом целый день работает, бегает по делам, суетится.

Обед. Обеденный рацион Кэтрин всегда включает салат со шпинатом, кедровыми орехами, помидорами, голубым сыром и сушёной клюквой. Всё это великолепие она заправляет соусом из оливкового масла, бальзамического уксуса и горчицы. На обед звезда предпочитает куриную грудку или треску на гриле с фаршированными баклажанами.

Таисия Прокопенко нутрициолог, тренер Салат с орешками — это клетчатка и жиры, отличное сочетание. В целом у звезды лёгкий обед, поэтому я бы добавила небольшую порцию, хотя бы граммов 60, какого-то крахмалистого продукта, например, крупы. Хорошо ещё дополнить основной приём пищи каким-нибудь лакомством.

Ужин. Вечерний приём пищи состоит из филе-миньона с грибным соусом из шиитаке, жареных овощей и фруктового салата с апельсинами, яблоками и инжиром. Актриса — большая поклонница цветной капусты, запечённой с сыром, — это фирменное блюдо её матери. А вот субпродукты и усилители вкуса вроде глутамата натрия она обходит стороной.

Таисия Прокопенко нутрициолог, тренер На ужин у звезды тоже достаточно белка и клетчатки, но опять же нет крахмалистых продуктов. Судя по всему, она себя ограничивает в крупах, но я бы на её месте добавила в рацион, например, гречку, рис, киноа или макароны. Потому что обычно у человека, который так питается, в дальнейшем происходят срывы на булки, пиццу. В том, что она ограничивает глутамат натрия, нет ничего плохого, его действительно стоит избегать. Главное — не слишком зацикливаться на чтении этикеток и состава, иначе это приведёт к орторексии, расстройству пищевого поведения — навязчивому стремлению к здоровому и правильному питанию.

Гвинет Пэлтроу придерживается макробиотической диеты

В свои 48 Гвинет Пэлтроу выглядит великолепно. В чем её секрет? Актриса много тренируется и придерживается правильного питания.

Гвинет — поклонница макробиотической диеты, которую в 1920 году разработал японский философ Джордж Осава. Особенность этого питания — в максимально простой и здоровой пище. Рацион звезды богат органическими цельными злаками и фермерскими овощами. А вот мясо и рыбу она позволяет себе крайне редко. Актриса периодически проводит детоксикацию, а по выходным балует себя десертом. Её любимое блюдо — мексиканская заправка с интересным названием «Зелёная богиня» на основе козьего йогурта с халапеньо, кориандром и мёдом. Этот соус она обычно добавляет в салаты и к курице. Из перекусов актриса любит сырой миндаль с изюмом и кокосовой водой либо соком из лимона, воды и агавы. Ещё она обожает картофельные чипсы, но старается их избегать.

Эти продукты в рационе Гвинет под запретом:

рафинированные углеводы;

белый сахар;

алкоголь;

кофеин;

обработанные пищевые продукты.

Вот как выглядит примерный рацион питания Гвинет на день, который она расписала в своей кулинарной книге «Всё хорошо».

Завтрак:

картофельная булочка;

яйцо-пашот, чесночный шпинат и бекон из индейки.

Обед:

салат с омарами;

бульон из утки;

салат из фасоли с креветками на гриле.

Ужин:

ризотто с зелёным горошком;

жареный рис с капустой;

гамбургер с тунцом и имбирём.

Таисия Прокопенко нутрициолог, тренер То, что Гвинет категорически избегает сахара и углеводов, на мой взгляд, уже слишком. С другой стороны, раз она так сильно заморачивается на тему питания и зацикливается на натуральных продуктах, возможно, у неё есть расстройство пищевого поведения. По крайней мере, это один из критериев такого заболевания. Но по одному лишь рациону, конечно, сложно судить и делать выводы.



В целом её меню сбалансированное, с достаточным количеством белков, жиров и углеводов. Например, бургер с тунцом — хороший вариант. В рыбе достаточное количестве белка, булочка — это злаки, а овощи в составе блюда — источник клетчатки. Питание звезды можно было бы назвать идеальным, если бы не её зацикленность на экологически чистых продуктах. Ведь если постоянно себя ограничивать, то могут случаться срывы.

Ким Кардашьян стала веганом

Своей фигурой Ким обязана растительному питанию. Модель попробовала много разных диет, но решила остановиться на веганской.

Завтрак. Утром она предпочитает яичницу-болтунью из веганского заменителя яиц на основе бобов мунг, тост с авокадо, овсяные блины с черникой и сок из зелёных овощей.

Обед. Веганские тако — любимое блюдо звезды на ланч. В дневной приём пищи она также старается включать овощи.

Ужин. Состоит в основном из овощного салата, тыквенного супа с орехами, гуакамоле с овощными чипсами и белкового коктейля. Казалось бы, Ким модель, а значит, питаться должна правильно. Но у неё немало любимых блюд, перед которыми устоять получается не всегда. Иногда звезда позволяет себе кусочек пиццы. Также она обожает хэш-оладьи, по-нашему — картофельные драники. Сладости, особенно конфеты, ванильные вафли и грэм-крекеры (традиционное американское печенье) — ещё одна слабость знаменитости, которую чаще всего она заменяет свежими фруктами.