Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Как распознать тепловой удар во время тренировки на улице?
Как распознать тепловой удар во время тренировки на улице?
Рассказывает заслуженный врач России, доктор медицинских наук Ольга Шарапова.
AMP-версия
Симптомы
Симптомы
Головная боль и головокружение могут сопровождаться тошнотой и даже рвотой. Также возможны одышка, потемнение в глазах, расширение зрачков, галлюцинации и даже потеря сознания.
Первая помощь
Первая помощь
Срочно уйти с солнца в тень. Лучше, если помещение будет с кондиционером. Обязательно выпить много прохладной воды, намочить лицо. Также стоит прилечь, а на лоб и шею положить мокрое полотенце.
Средства защиты
Средства защиты
В жару нужно носить одежду светлых тонов — она не так притягивает солнце. И необходимо пить больше воды, минимум 2 л в день.
Не рекомендуется есть жирную пищу и тем более заниматься спортом.
Не стоит заниматься самолечением. При любом ухудшении состояния здоровья нужно обратиться к врачу.
Не стоит заниматься самолечением. При любом ухудшении состояния здоровья нужно обратиться к врачу.
Как распознать тепловой удар во время тренировки на улице?
Читайте также
Как путешествия меняют нас и наше тело к лучшему?
Чем полезно веганское мясо?
Йога для начинающих с Региной Тодоренко
Фильмы, которые поменяют ваше представление о пита
Что едят знаменитости?
Комплект медалей Токио 2020
© championat.com 2000–2021