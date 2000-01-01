Как распознать тепловой удар во время тренировки на улице?
Рассказывает заслуженный врач России, доктор медицинских наук Ольга Шарапова.
Симптомы
Головная боль и головокружение могут сопровождаться тошнотой и даже рвотой. Также возможны одышка, потемнение в глазах, расширение зрачков, галлюцинации и даже потеря сознания.
Первая помощь
Срочно уйти с солнца в тень. Лучше, если помещение будет с кондиционером. Обязательно выпить много прохладной воды, намочить лицо. Также стоит прилечь, а на лоб и шею положить мокрое полотенце.
Средства защиты
В жару нужно носить одежду светлых тонов — она не так притягивает солнце. И необходимо пить больше воды, минимум 2 л в день.
Не рекомендуется есть жирную пищу и тем более заниматься спортом.
Не рекомендуется есть жирную пищу и тем более заниматься спортом.
Не стоит заниматься самолечением. При любом ухудшении состояния здоровья нужно обратиться к врачу.
Как распознать тепловой удар во время тренировки на улице?
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