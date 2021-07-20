Круговая тренировка моделей Victoria’s Secret для идеальной фигуры

Выделите на себя всего 12 минут в день.

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Многие девушки мечтают выглядеть, как модели Victoria’s Secret. В этом нет ничего невозможного! Достаточно организовать себе здоровое питание и качественные тренировки. Со вторым пунктом мы можем помочь. Ловите тренировку от персонального тренера Георгия Ёлгина, который стажировался в Нью-Йорке в фитнес-студии The Dogpound — там «ангелы» приводят себя в форму. Упражнения показывает модель Майя Вехаева.

Говорим сразу, легко не будет! Вам потребуется всего 12 минут.

Георгий Ёлгин персональный тренер Рассказывает о том, как выполнять упражнения.

Фото: Dimitrios Kambouris/Getty Images

Разминка

Домашнюю тренировку следует начать с разминки, чтобы избежать риска травм. Акцент делаем на икроножные мышцы.

Длительность: 1 минута.

Техника выполнения:

поднимитесь на носочки и вытянитесь вверх;

пройдитесь на носочках.

Боковые выпады с наклонами

Это упражнение выполняется в динамике. Оно отлично прокачает заднюю поверхность бедра и ягодицы.

Длительность: 40-60 секунд.

Техника выполнения:

делаем выпад и наклоняемся поочерёдно к левой и правой ноге;

перескакиваем на другую ногу и снова делаем наклоны;

спину держим ровно;

вес тела переносим на пятки и концентрируемся на отталкивании.

Валентина Сампайо Фото: instagram.com/valentts

Выпады со скручиваниями

Упражнение задействует сразу несколько мышц. Вы тренируете ягодицы, спину, пресс и руки.

Длительность: 40-60 секунд.

Техника выполнения:

поднимаем руки вверх, сгибаем в локтях, и сводим лопатки;

делаем выпад на левую ногу;

когда вы опустились на колено, скручиваем корпус налево;

повторяем тоже самое с правой ногой.

Фото: Mike Coppola/Getty Images

Прыжки

Во время этого упражнения вы всегда будете находиться в полуприседе. Оно хорошо прокачает ноги.

Длительность: 40-60 секунд.

Техника выполнения:

садимся в «стульчик»;

прыжком расставляем ноги в стороны, затем снова прыгаем и сводим их вместе;

подпрыгиваем с прямыми ногами.

Стелла Максвелл Фото: instagram.com/stellamaxwell

Болгарские выпады

Вам потребуется стул или тумба, чтобы положить на возвышенность ногу и зафиксировать её. Благодаря этому упражнению мы прокачиваем ягодицы, спину и пресс.

Длительность: 40-60 секунд.

Техника выполнения:

сгибаем одну ногу в колене, вторую кладём на стул или тумбу;

делаем наклон к противоположной ноге, рукой касаемся голеностопа;

поднимаемся и делаем присед.

Фото: Gareth Cattermole/Getty Images

Упражнение на пресс

Основную нагрузку получают мышцы кора, но также за счёт подъёма ног будет работать передняя поверхность бедра.

Длительность: 40-60 секунд.

Техника упражнения:

садимся на пол, руки ставим за спину, ими мы будем себя поддерживать;

ноги фиксируем вверху под углом 45 градусов;

спина круглая;

делаем полукруг ногами, опуская их на пол с каждого бока.

Адриана Лима Фото: instagram.com/adrianalima

Отведение бедра

Отличное упражнение на проработку пресса. Во время выполнения важно растянуться в животе и раскрыть рёбра.



Длительность: 40-60 секунд.

Техника выполнения:

встаём в боковую планку на локте, ногу, которая находится внизу, сгибаем;

вторую руку кладём за голову;

скручиваемся так, чтобы свободные нога и рука соединились;

разгибаемся;

повторяем то же самое с другой стороной тела.

Бэлла Хадид Фото: instagram.com/bellahadid

Наклон с боковым махом

Такие наклоны — отличная тренировка на баланс. При выполнении этого упражнения не спешите, лучше делать медленно, но правильно.

Длительность: 40-60 секунд.

Техника выполнения:

встаём на правую ногу, левую отводим назад, наклоняемся и рукой касаемся пола;

встаём, не касаясь левой ногой пола;

делаем мах вбок левой ногой;

меняем ноги и повторяем упражнение.

Выпад с махом

Динамичное упражнение на ягодицы. Не забываем концентрироваться на выпаде. Важно помнить о дыхании, чтобы оно не сбилось.

Длительность: 40-60 секунд.

Техника выполнения:

делаем два быстрых неглубоких выпада, на втором уходим глубоко вниз;

встаём;

делаем мах ногой вперёд.

Фото: Evan Agostini/Getty Images

Наклоны «мельница»

Упражнение поможет мышцам немного расслабиться после сложных упражнений.

Длительность: 40-60 секунд.

Техника выполнения:

ноги ставим на ширине плеч;

рукой тянемся к противоположной ноге.

Тренировка закончена. Комплекс можно выполнять два раза в неделю в дополнение к вашим основным тренировкам.

Более подробное выполнение упражнений смотрите в видео на «Чемпионате».

Источник: «sportchic.ru».