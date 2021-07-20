Назад в прошлое: где найти и как носить винтажную спортивную одежду

Период 70-90-х годов был золотым для профессионального и любительского спорта. Это время не могло не оставить свой след в моде: шорты-боксёры, майки-алкоголички, комбинезоны, боди и велосипедки появились у нас в гардеробе благодаря спортивному стилю. Вместе со стилистом Дарьей Гальпериной рассказываем, где можно купить винтажную форму и как внедрить её в свой гардероб.

Дарья Гальперина стилист, имиджмейкер В это время многие начинающие спортсмены как только не экспериментировали со здоровьем: заговаривали воду через телевизор, лечились с помощью экстрасенсорики и гипноза и били себя по спине крапивой. В 80-е стали ориентироваться на Запад и выпускать тренировки по ТВ. Тогда в моду вошла ритмическая гимнастика, которая принесла с собой яркие обтягивающие комбинезоны.

Какой была спортивная одежда в 70-90-е?

В эти годы появляются джинсовый тренд и тенденция одеваться более свободно. В западной fashion-индустрии спорт в массы продвигали такие дизайнеры, как Кельвин Кляйн, Рой Холстон, Ральф Лорен и Анна Кляйн. В Советском Союзе джинсы долгое время не продавались, но с трудом можно было найти деним итальянской марки Rifle, американской Montana и индийской Miltons. В СССР джинсы отшивались на фабрике «Большевичка», но достать их было почти нереально. В этот же период стали популярны роллерный спорт и гольф, из-за которых на вешалках появлялись блестящие платья и брюки из шёлковой органзы, а также короткие юбки и поло.

В 80-е годы мир сходит с ума по аэробике. По ТВ показывают спортивных девушек в ярких костюмах, которые учат женщин всех возрастов быть активными и стройными. Из спорта в повседневный гардероб попадают вещи неонового цвета, яркие гетры и цветные лосины.

Самым популярным ТВ-тренером стала Джейн Фонда. Успех её программы впоследствии пытались повторить Дениз Остин, Синди Кроуфорд и Дениз Ричардс, а телезрительницы тем временем массово скупали цветные лосины, купальники и боди.

Другим примером стиля служила принцесса Диана. Благодаря её уличным выходам и увлечению теннисом у девушек появились толстовки, велосипедки и кроссовки с удлинёнными носками. Сейчас её стилем вдохновляется американская модель Хейли Бибер.

Рамки спортивного стиля существенно расширились в конце 90-х, когда в спортивном костюме можно было и в спортзал сходить, и на прогулку, и даже в кафе. Спорт-шик стал главенствующим стилем в одежде молодого поколения: минималистичные платья сочетали с кроссовками, юбку-карандаш — с бомбером, бейсболки носили абсолютно с любой одеждой, а открытые укороченные топы девушки надевали со спортивными штанами.

Как пандемия помогла вернуться спортивному стилю в 2021 году?

Ориентир на комфорт

С закрытием заведений и спортзалов, а также с отменой мероприятий и перелётов во время пандемии ориентир в выборе одежды сместился на комфорт и практичность. Чтобы и в пир, и в мир, и на тренировку, и дома. Чтобы удобно было просидеть восьмичасовой рабочий день в домашней обстановке, а после не переодеваясь выбежать за кофе или на прогулку. Как следствие — спортивный стиль 70-х и 90-х годов стремительно вернулся в моду-2021.

Дарья Гальперина стилист, имиджмейкер Не стоит путать спортивную одежду и спортивный стиль. В 70-х эти два понятия были тождественны, однако сейчас это не так. Спортивная одежда — это то, в чём мы буквально занимаемся спортом: ходим на пробежку, в зал и занимаемся йогой. Спортивный стиль — это вкрапления элементов спорта в образы (часто не подходящие для силовых упражнений).



Например, классический вариант спортивного стиля — это худи, олимпийки и кепка. Но сложно представить, как в них бежать марафон или делать жим в зале? Если раньше спортивные элементы одежды применяли исключительно по назначению, то сейчас они служат для интересных комбинаций в повседневных образах.

Пандемия также привела к переосмыслению ценностей. Мы наконец-то стали задумываться о том, во что вкладываем своё время. Нам не хочется терять время на переодевания в течение дня. Одежда, которая перетягивает тело или сковывает движения, перестала нам нравиться. Нам нужны комфорт, практичность и ощущение свободы в одежде.

Ностальгия

Ещё одним девизом пандемии стала ностальгия. По лучшим, ярким, активным временам. По улыбкам, встречам, путешествиям и, конечно же, по движению. Яркие микрошорты, леггинсы из металлика, яркие поло и топы на завязках из 70-х ещё и по причине ностальгии и желания праздника заиграли в 2021-м с новой силой.

Любовь к оверсайзу

Спортивная одежда — это часто оверсайз, отсутствие прилегания. Джоггеры, худи — незаменимый элемент гардероба для тех, кто набрал пару лишних килограммов за время пандемии. Оверсайз спортивный костюм с 2020 года является одной из самых желанных покупок, а полюбившиеся всем кепки спасают при отсутствии укладки в ленивые дни.

Осознанная мода

Спортивный костюм, ретрокроссовки или кепки легко могут быть вещами-инвестициями, купив которые сейчас, можно не волноваться об их актуальности ещё много лет. Весь мир сейчас движется в сторону сокращения потребления, покупки меньшего количества вещей с большой функциональностью и сочетаемостью. В этом спортивному стилю равных нет.

Где найти спортивные вещи, вдохновлённые эпохой 70-90-х?

Новые коллекции сегмента люкс в этом сезоне часто построены на ярких цветах и высоких скоростях, олицетворяя эпоху 1970-х и 1990-х годов. Дизайнеры марки MIU MIU решили объединить функциональность и фантазию в каждой вещи, сохраняя за собой звание бренда высокой моды и помогая людям пережить пандемию. Так, топы с воротником-хомутом в стиле техно и модные платья с завязками напоминали о беззаботных дискотеках в районных клубах, а сочетание укороченного спортивного жилета и шортов с белой воздушной блузкой и босоножками на каблуке добавляет комфортным спортивным вещам женственности.

Сегодня бренды в качестве одного из источников вдохновения используют хоккейную игровую форму. К ней дизайнеры добавляют орнаменты национальных костюмов, которые напоминают хиппи стиль из 70-х, и выразительные цифры на спине, как номера игроков на форме. Так делает марка Nina Donis.

Недавно была представлена олимпийская форма для сборной США. Куртки из этой коллекции оснащены новой технологией, которая будет охлаждать тело спортсменов, а жакеты достанутся тем, кто понесёт флаг США. В этой коллекции бренд Ralph Lauren отдал дань стилю прошлых поколений и отлично интегрировал его в современный гардероб.

Кроме брендов люкса и среднего сегмента, можно найти много спортивных винтажных вещей в массмаркетах и секонд-хендах. В летних коллекциях этого сезона можно найти огромное количество шортов-джоггеров, велосипедок и топов. А ретроветровки, например, часто можно встретить на местных блошиных рынках или в ящиках на балконе, где родители хранят свои старые вещи.

Совет эксперта: как стилизовать ретровещи?

Мы живём в удивительное время, когда модно всё! Моден и спорт-шик, и кроссовки, и казаки, и платья, и брюки. Возможностей для стильных экспериментов море, однако есть базовые советы, которых стоит придерживаться, особенно если мы говорим о сочетании винтажных вещей в современном гардеробе.

Не сильно уходить в винтаж

Если вы приобрели себе ретровещи спортивного стиля или новые вещи в духе прошлых лет, основное правило — не уходить полностью в винтаж в своём образе. Если вы наденете винтажные спортивные шорты и майку-алкоголичку, потёртые кроссовки high tops, дополните всё это прической вроде каскада, то может сложиться впечатление, что вы из далёкого 1967-го, но никак не из 2021-го. Такой образ идеально подойдёт на тематическую фотосессию, но не для повседневности. Поэтому, надевая спортивную одежду в ретростиле, разбавьте её в образе чем-то ультрамодным.

Играть на контрастах

Если мы говорим про спортивный стиль (современный и ретро), то не стоит забывать, что он всегда расслабленный. Спорт — это про комфорт, мягкость, удобство. Поэтому, чтобы сделать образ чуть более собранным и подходящим на разные форматы встреч и мероприятий, лучше всего добавлять вкрапления других стилей (так называемая эклектика). То есть, надев спортивный костюм, выбрать классический пиджак для дополнения образа. Ретрополо дополнить классическими прямыми брюками и пиджаком.