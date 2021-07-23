Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Главная Lifestyle Статьи

Как провести летний отпуск продуктивно и не потерять форму

Спортивные кэмпы — отдых для тех, кто не представляет для себя ни дня без тренировок
Павел Краб
Аудио-версия:
Комментарии
Вы ошибаетесь, если думаете, что в оздоровительные лагеря ездят только дети.

Если вам на скучили однообразные шопинг-туры, экскурсии и перенаселённый пляжный отдых — пришло время сместить фокус и обратить внимание на путешествия ради тренировок. Что это значит? Спортивные кэмпы.

Мы расскажем, каким может быть отпуск в спортивном стиле, нужно ли к нему специально готовиться, как его пережить и как выбрать подходящий вариант.

«Спортивный лагерь? Это ведь для детей»

Фото: unsplash.com/@flightofancee

Это стереотип из прошлого. Как показывает практика, кэмпы с тренировками — это активный отдых по любимой программе «all inclusive». Расписание будет максимально насыщенным: ежедневные тренировки, здоровое питание, лекции о спорте и вылазки к местным достопримечательностям.

Такая поездка подойдёт тем, кто любит начинать «новую» жизнь с несуществующего понедельника или предпочитает заниматься спортом с определённой периодичностью. Лагерь точно внесёт разнообразие в тренировки, поможет преодолеть плато и будет зарядом мотивации от опытных тренеров.

Как путешествия меняют нас и наше тело к лучшему? Как путешествия меняют нас и наше тело к лучшему?

Сейчас есть кэмпы для взрослых спортсменов абсолютно на любой вкус: для похудения, с танцевальным уклоном, йога-кэмпы, для любителей экстремального отдыха и даже основанные на программе тренировок «морских котиков» США.

Помните, отправившись в такую поездку, у вас будет отличная возможность открыть для себя новый вид спорта, если захотите расширить границы своих возможностей.

«После такого отдыха нужен будет ещё один»

Фото: unsplash.com/@mmagnemyr

Не переживайте зря. Организаторы прекрасно понимают уклад современной жизни и сколько времени в среднем люди посвящают спорту. Программы лагерей выстраиваются по принципу «от простого к сложному».

Существуют смешанные лагеря, где уровень подготовки разнится среди участников, что только добавляет интереса. У вас будет возможность задать вопросы опытным инструкторам, а также пообщаться с другими спортсменами-любителями и получить «жизненный» опыт из первых уст. Есть места, где заранее оговаривается уровень подготовки, такие подойдут продвинутым юзерам.

Как выбрать правильный кэмп?

Фото: unsplash.com/@jannesglas

Перед тем, как сделать свой выбор, поймите, устраивают ли вас даты поездки и стоимость. Затем стоит проверить доступную в сети информацию об организаторе:

  • Давно ли он возит людей в такие поездки
  • Какая репутация в интернете
  • Где вы будете жить и как питаться (посмотреть дополнительные точки общепита рядом с гостиницей на всякий случай)
  • На какой уровень подготовки рассчитан лагерь
  • Какой будет программа вне тренировок
  • Что там за тренерский состав и какая у него квалификация
  • Почитайте отзывы людей, которые уже были в этом кэмпе
Вокруг света на велосипеде: объехать весь мир можно чуть больше, чем за год Вокруг света на велосипеде: объехать весь мир можно чуть больше, чем за год

Запомните: больше информации о предстоящей поездке — залог хорошей подготовки. И это касается не только подобных путешествий.

Если организатор кэмпа по неясным причинам скрывает подробную информацию или тянет до последнего момента — стоит насторожиться: вероятно, это его первый опыт организации подобных мероприятий, и могут образоваться неприятные «форс-мажорчики».

Важно! Обращайте внимание на приятные бонусы от организаторов. Это говорит о том, как сильно он заботится о вашем комфорте.
Комментарии
Популярные материалы
Почему здоровый образ жизни не гарантирует долголетия?
Почему здоровый образ жизни не гарантирует долголетия?
Круговая тренировка моделей Victoria’s Secret для идеальной фигуры
Круговая тренировка моделей Victoria’s Secret для идеальной фигуры
TOP 3
Катя IOWA: стараюсь не винить себя за то, что пропускаю занятия
Катя IOWA: стараюсь не винить себя за то, что пропускаю занятия
Тренды
В чём секрет быстрого похудения Ромелу Лукаку
В чём секрет быстрого похудения Ромелу Лукаку
Тренды
10 YouTube-каналов для тех, кто решил тренироваться дома
10 YouTube-каналов для тех, кто решил тренироваться дома
Тренды
© championat.com 2000–2021