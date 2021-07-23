Вы ошибаетесь, если думаете, что в оздоровительные лагеря ездят только дети.

Спортивные кэмпы — отдых для тех, кто не представляет для себя ни дня без тренировок

Если вам на скучили однообразные шопинг-туры, экскурсии и перенаселённый пляжный отдых — пришло время сместить фокус и обратить внимание на путешествия ради тренировок. Что это значит? Спортивные кэмпы.

Мы расскажем, каким может быть отпуск в спортивном стиле, нужно ли к нему специально готовиться, как его пережить и как выбрать подходящий вариант.

«Спортивный лагерь? Это ведь для детей»

Фото: unsplash.com/@flightofancee

Это стереотип из прошлого. Как показывает практика, кэмпы с тренировками — это активный отдых по любимой программе «all inclusive». Расписание будет максимально насыщенным: ежедневные тренировки, здоровое питание, лекции о спорте и вылазки к местным достопримечательностям.

Такая поездка подойдёт тем, кто любит начинать «новую» жизнь с несуществующего понедельника или предпочитает заниматься спортом с определённой периодичностью. Лагерь точно внесёт разнообразие в тренировки, поможет преодолеть плато и будет зарядом мотивации от опытных тренеров.

Сейчас есть кэмпы для взрослых спортсменов абсолютно на любой вкус: для похудения, с танцевальным уклоном, йога-кэмпы, для любителей экстремального отдыха и даже основанные на программе тренировок «морских котиков» США.

Помните, отправившись в такую поездку, у вас будет отличная возможность открыть для себя новый вид спорта, если захотите расширить границы своих возможностей.

«После такого отдыха нужен будет ещё один»

Фото: unsplash.com/@mmagnemyr

Не переживайте зря. Организаторы прекрасно понимают уклад современной жизни и сколько времени в среднем люди посвящают спорту. Программы лагерей выстраиваются по принципу «от простого к сложному».

Существуют смешанные лагеря, где уровень подготовки разнится среди участников, что только добавляет интереса. У вас будет возможность задать вопросы опытным инструкторам, а также пообщаться с другими спортсменами-любителями и получить «жизненный» опыт из первых уст. Есть места, где заранее оговаривается уровень подготовки, такие подойдут продвинутым юзерам.

Как выбрать правильный кэмп?

Фото: unsplash.com/@jannesglas

Перед тем, как сделать свой выбор, поймите, устраивают ли вас даты поездки и стоимость. Затем стоит проверить доступную в сети информацию об организаторе:

Давно ли он возит людей в такие поездки

Какая репутация в интернете

Где вы будете жить и как питаться (посмотреть дополнительные точки общепита рядом с гостиницей на всякий случай)

На какой уровень подготовки рассчитан лагерь

Какой будет программа вне тренировок

Что там за тренерский состав и какая у него квалификация

Почитайте отзывы людей, которые уже были в этом кэмпе

Запомните: больше информации о предстоящей поездке — залог хорошей подготовки. И это касается не только подобных путешествий.

Если организатор кэмпа по неясным причинам скрывает подробную информацию или тянет до последнего момента — стоит насторожиться: вероятно, это его первый опыт организации подобных мероприятий, и могут образоваться неприятные «форс-мажорчики».

Важно! Обращайте внимание на приятные бонусы от организаторов. Это говорит о том, как сильно он заботится о вашем комфорте.