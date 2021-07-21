Как не надо отжиматься? 3 типичные ошибки

Рассказывает о типичных ошибках в отжиманиях и о том, как тренироваться правильно.
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В чём плюсы этого упражнения?
Не требуется специальное оборудование.
Риск травмироваться минимален.
Задействует несколько мышечных групп.
Эффективно для новичков и атлетов высокого уровня.
Результаты заметны уже в первый месяц тренировок.
Укрепляется сердечно-сосудистая система.
Повышается скорость удара.
Увеличивается выносливость.
При всей пользе отжиманий можно легко наломать дров, если делать их неправильно. Неопытные спортсмены часто допускают ошибки во время тренировок, которые сводят на нет всю проделанную работу.
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Самые распространённые ошибки
Амплитуда движения
Мышцы растут от качественной нагрузки «до отказа». Полная амплитуда движения вовлекает больше мышечных волокон, чем неполная. Если классические отжимания даются тяжело – замените их облегчённым вариантом с колен. Он в правильной технике гораздо эффективнее, чем классический в неправильной!
Держите корпус тела ровным. Шея, спина и бёдра расположены в одной линии.
Ноги вместе.
Распределите нагрузку на всю поверхность ладони и пальцев.
Локти слегка прижаты к корпусу.
Опускайтесь до угла 90 градусов в локтях.
Мощно выдохните при подъёме в верхнюю точку.
Не распрямляйте локти до конца.
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Темп движения
Правило 1-3: Три секунды опускаемся, одну секунду поднимаемся. Этот способ поможет избежать инерции. Не бросайте тело вниз, контролируйте опускание. Старайтесь сохранять нужный темп движения на протяжении всего комплекса. Так ваши мышцы получат полноценную нагрузку.
10 отжиманий в правильном темпе эффективнее, чем 30 отжиманий в быстром. Мышцам важно время под нагрузкой, а не количество повторений. Работайте на качество, а не на количество.