Где научиться бегу, дыханию и правильному питанию?

Сейчас можно найти кучу интересных курсов, которые помогут выбраться из апатии, научиться правильно питаться и даже дышать. За несколько занятий вы обретёте ценный опыт и точно не пожалеете, что выделили на них своё время. Преподавателями на этих занятиях придумана увлекательная программа, поэтому скучать точно не придётся. Рассказываем, какие необычные, но полезные курсы можно посетить.

Беговые курсы

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Пройдя комплекс занятий бегового курса, вы сможете начать правильно бегать, заложить фундамент правильной физической формы и пробежать первые пять километров легко и с удовольствием. Техника беговых упражнений в фото- и видеоформате выстроена на основе исследований различных авторитетных институтов. Например, площадка I Love Supersport использует для своих программ данные Гарвардского университета, где грамотно следят за ритмом шагов, правильным положением тела и приземлением на среднюю часть стопы. Над программой также работали спортивный врач, диетолог и спортивный психолог. У каждого участника курса будет личный чат с тренером, который поможет разобраться с затруднениями.

Курсы по уходу от стресса и выгорания

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Такие курсы разрабатываются профессиональными психотерапевтами и практиками. Они направлены на борьбу со стрессом, усталостью и выгоранием. Сейчас это главные враги современного человека, поэтому курсы с подходом к медитации и эффективной практикой навыков осознанности обязательно должны помочь тем, у кого сложный психоэмоциональный период. В процессе занятий вы научитесь осознанно управлять своим вниманием, найдёте нужный фокус, который поможет сосредоточиться на той или иной задаче, и начнёте жить сегодняшним днём, забыв про проблемы прошлого.

Курсы по структурированию мыслей

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Курсы предназначены прежде всего для людей, которые давно хотят научиться грамотно оформлять свои мысли, структурировать их и сочинять собственные рассказы. Преподаватели расскажут, как создать персонажа художественного произведения, завладеть вниманием читателя и полюбить писательское дело, избавившись от боязни чистого листа. Также учеников ждут регулярные воркшопы, ридинг-группы с единомышленницами и весёлые вечеринки. Такой курс поможет не только создавать, но и привести в порядок дела.

Курсы осознанного дыхания

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Посетив эти курсы, вы сможете осуществить три цели. Первое — вы узнаете, как дыхание влияет на тело и здоровье, мысли и эмоции, настроение и работоспособность. Второе — выполняя дыхательные практики, вы тренируете и корректируете свою дыхательную систему и получаете навык решения своих задач для сознания и души при помощи дыхания как удобного инструмента, который всегда с собой и в постоянной доступности. И третье — навык, позволяющий принимать события жизни, других людей и самого себя, без оценки и осуждения, увеличивая свой внутренний ресурс и потенциал.

Курсы по спортивному питанию

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Такие курсы, как правило, посвящены изучению вопросов спортивного питания спортсменов и любителей. В них — от теоретических основ до готовых рецептов. Представлены последние научные достижения, а также способы их практического применения, разработанные ведущими научными специалистами в данной области, имеющими большой опыт практической деятельности. На протяжении всего времени обучения с вами на связи будут наставники, которые ответят на любой вопрос и будут проверять ваши учебные работы.