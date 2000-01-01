5 мест в Москве, где можно оставить вещи перед пробежкой
А после тренировки вас будут ждать стакан прохладной воды и душ!
Nike Box MSK
Где: Парк Горького.
Цена: бесплатно. Нужна регистрация на сайте Nike Box.
Исследуйте аллеи Парка Горького и горки Нескучного сада.
Цена: бесплатно. Нужна регистрация на сайте Nike Box.
Исследуйте аллеи Парка Горького и горки Нескучного сада.
Беговой магазин Stride
Где: м. Фрунзенская.
Цена: бесплатно.
Отсюда рукой подать до Воробьёвых гор и Кремля.
Цена: бесплатно.
Отсюда рукой подать до Воробьёвых гор и Кремля.
RunLab
Где: м. Таганская, м. Смоленская, м. Спортивная, м. Крылатское.
Цена: бесплатно.
Набережные, Садовое кольцо или Крылатские холмы — куда побежите вы?
Цена: бесплатно.
Набережные, Садовое кольцо или Крылатские холмы — куда побежите вы?
Северный и Южный спортивные центры
Где: м. Лужники.
Цена: 200 рублей.
В вашем распоряжении стадион и 3 км беговой дорожки вдоль Лужнецкой набережной.
Цена: 200 рублей.
В вашем распоряжении стадион и 3 км беговой дорожки вдоль Лужнецкой набережной.
Adidas RUNBASE
Где: м. Лужники.
Цена: 490 рублей.
До Москва-Сити и обратно — ваш идеальный лонгран.
Цена: 490 рублей.
До Москва-Сити и обратно — ваш идеальный лонгран.
5 мест в Москве, где можно оставить вещи перед пробежкой
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