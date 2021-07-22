7 лайфхаков для экстремальных путешествий в одиночку

Перезагрузиться, избавиться от стрессов и эмоционального выгорания лучше всего помогает смена обстановки. Стоит сказать, что это первое, что посоветует вам терапевт, если вы придёте к нему на приём. Естественно, путешествовать веселее с компанией, но можно и без. При должной подготовке получается ничем не хуже.

Рассказать о секретах, уловках и нюансах соло-путешествий согласился тот самый «мастер спорта по спорту» с YouTube канала «ВДудь», оператор экстремального спорта, горный гид и обладатель тысячи историй Сергей Фирсов. Он точно знает, как правильно собрать рюкзак для восхождения на Эльбрус, сколько камер может понадобиться в путешествии и 26 способов добычи воды.

Сергей Фирсов путешественник, экстрим-спорт оператор Рассказывает о секретах, уловках и нюансах соло-путешествий.

Фото: Сергей Фирсов

В соло-поездках можно взглянуть на многие места и вещи под совершенно другим углом, научиться чувствовать и уважать тишину. Но я более трёх-пяти дней в одиночестве уже не очень уютно себя ощущаю. Здесь многое зависит от темперамента.

Чем больше ты путешествуешь, тем меньше ты путешествуешь.

Попадая в известные места впервые, мы полны энтузиазма и сразу же бежим смотреть достопримечательности. А когда встаёт вопрос о том, чтобы съездить куда-то ещё раз, начинаешь думать: «Зачем? Я там уже был». А ведь если приехать снова и повнимательнее посмотреть на то, что есть за углом, можно найти много интересных и красивых мест, о наличии которых даже местные не всегда в курсе.

Лайфхаки для соло-путешественников:

Если вы планируете в одиночку исследовать пещеру, подняться повыше в горы или прогуляться по лесу в незнакомом регионе, лучше быть готовыми ко всему.

1. Возьмите с собой минимум необходимого

Фото: Сергей Фирсов

Это как в вопросе, что взять с собой, если есть риск попасть на необитаемый остров? В этом случае я бы взял огниво, нож, верёвку. А всё остальное уже будет реально добыть. Если говорить про города, то это банальные, но важные вещи, которые помогут в случае непредвиденных обстоятельств, а если всё будет ок, то просто скрасят путешествие.

Рowerbank под телефон и, вероятно, под ноутбук;

наличные деньги, убранные подальше в рюкзак (на случай утери или кражи карточек и основных средств).

2. Не конфликтуйте с местными и смотрите прогноз погоды

Фото: Сергей Фирсов

Однозначно не стоит вступать в конфликты с населением и нарушать их обычаи, правила, традиции. Много где это могут не оценить.

Не стоит пренебрегать прогнозом погоды, и если вам обещают ураган, то есть шанс, что именно он и будет.

3. Сообщайте близким, когда вы объявитесь

Фото: Сергей Фирсов

Если вы не хотите оставаться на связи со всем миром, то хотя бы сообщайте близким людям контрольные даты и время, когда вы должны объявиться. И оставляйте родным свой план на маршрут, чтобы в случае чего вас могли спасти.

4. Не доверяйте дешёвым побрякушкам

Здесь, конечно, всё зависит напрямую от целей и задач. Но лучше брать с собой оборудование брендов, давно зарекомендовавших себя в той или иной индустрии. Например, не стоит доверять налобному китайскому фонарику, если вы собрались прогуляться в пещере.

5. Не забивайте на необходимое

Фото: Сергей Фирсов

Однозначно не стоит перебарщивать, потому что весь скарб вам придётся тащить с собой. А вот забивать на действительно важные вещи не надо.

Почти всегда может пригодиться дождевик, который при палящем солнце может создать вам столь необходимую тень, если растянуть его между деревьев или трекинговых палок. Запасные носки не бывают лишними. Их очень важно будет заменить, если вы натёрли ноги.

6. Планируйте

Фото: Сергей Фирсов

Разумеется, импровизация наше всё. Но она может сделать любое путешествие дороже и сложнее. Поэтому лучше всё спланировать. К примеру, далеко не во все регионы можно ездить круглый год, бывают сезоны дождей, ураганов, смерчей или засухи.

Нужно заранее знать, будет ли там мобильная связь. Если это горная тропа, будут ли на ней места, где обновить запасы пресной воды, или же вам придётся взять несколько бутылок с собой.

7. Не оттягивайте поездку

Любое путешествие начинается с того, что в него надо отправиться. Это я к тому, что не надо долго думать и оттягивать, пора уже мчать. Напоминаю, что по возможности лучше планировать поездку, чтобы наслаждаться видами, едой и атмосферой, а не в срочном порядке искать, где бы набрать воды, пока не высохли изнутри.