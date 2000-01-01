Не надо так: почему нельзя принимать контрастный душ после тренировки?
Рассказывает тренер, основательница центра дыхательной гимнастики и здоровья Елена Толкач.
Организм не успевает восстановить нормальный ритм
После тренировки температура повышается, усиливается потоотделение, учащается кровообращение. Контрастный душ в период потоотделения и обезвоживания может вызвать низкое давление и головокружение.
Могут расширяться кровеносные сосуды
Такой душ провоцирует увеличение кровеносных сосудов и приводит к блокированию крови на периферии и снижает её возврат к сердцу. У людей с аномально низким давлением может вызывать тошноту и слабость.
Появляется риск теплового шока
Слишком холодная вода может «сдавливать» кровеносные сосуды, слишком горячая — вызвать расширение. Вследствие чего могут возникнуть проблемы с притоком крови к мозгу.
Нарушается терморегуляция организма
После тренировки душ должен быть тёплым. Контрастный препятствует терморегуляции и не даёт телу остыть. Как следствие — учащенное сердцебиение, которое может привести к проблемам со здоровьем.
Вызывает повышенный тонус мышц
Контрастный душ может спровоцировать ригидность мышц шеи (повышенный тонус, затрудняющий их подвижность). Она часто развивается после чрезмерных физических нагрузок или неправильного восстановления.
Однако пропускать душ не стоит — токсины, выделяемые с потом во время занятий, остаются на коже и могут вызывать кожные заболевания. Контрастный душ можно принять через 30 минут после тренировки.
Не надо так: почему нельзя принимать контрастный душ после тренировки?
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