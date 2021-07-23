Рустам Майер: я готов опять набрать тот же самый вес и снова скинуть

Мы запустили текстовый сериал, в котором рассуждаем о спорте и здоровом образе жизни с теми, кто увлечён своим делом и задаёт тренды. Мы уверены, что спорт — это не всегда про жертвы. Он может вписываться в жизнь так, что достигать цели становится проще.

Рустам Майер YouTube и «Инстаграм»-блогер, предприниматель Делится своими заметками о спорте и даёт советы тем, кто только встал на этот путь.

Каждый день я просыпаюсь, выпиваю два стакана воды, сразу на голодный желудок делаю зарядку и растяжку. Стараюсь делать две тренировки в день, но не всегда это получается. Первая тренировка — лайтовая, это кардио или турники. Вторая тренировка ближе к вечеру, более загруженная. В перерыве между тренировками снимаю видео, встречаюсь с командой и занимаюсь всеми рабочими делами. Благо я работаю не в таком месте, где приходится подстраиваться под жёсткий график. Даже если очень много дел, я как-то справляюсь и стараюсь совмещать. Но так было не всегда.

Про похудение

Мой максимальный вес — 105 кг при росте 173-174 см. Я и в детстве был то худой, то толстый, такие вот качели. Как я дошёл до такого? Я начал снимать, работать, забил на своё питание, ел всё подряд. На ночь я мог съесть торт, хачапури, пиццу — и было вообще наплевать. Так получился тот толстый персонаж, который всем нравился. Я один вид пиццы заедал другим видом пиццы, а сверху ещё хачапури. Это ведь психология: нужно просто понять, что тебе это нужно. Я две недели говорил себе, что пора начинать худеть, а потом в один день выбросил всю вредную еду из холодильника и закупился нормальной. До сих пор не сорвался.

С момента начала моего похудения и до сегодняшнего дня прошло полгода. За первый месяц я скинул 10 кг, за следующие 2-3 месяца ушло ещё 20. Конечно, со временем терять вес становилось сложнее, но я был к этому готов, я принял решение играть «вдолгую».

Никаких ухудшений здоровья я не наблюдаю. Я сдаю анализы каждые три месяца, постоянно проверяюсь — медицинские показатели двигаются только в лучшую сторону. С тех пор как я перестал есть всякую ерунду, мой организм не перестаёт меня благодарить: тестостерон поднялся, гормоны выровнялись, какие-то показатели в анализах стали лучше. У меня остались растяжки на теле, но меня они вообще не смущают, это моя история.

Про тренировки

Когда я пропускаю тренировку днём, я могу уже ночью поздно пойти в зал. Даже если я устал сильно, то силы откуда-то появляются, и я иду тренироваться. Если я пропускаю тренировку — это значит, что я либо реально устал, либо у меня все мышцы болят, либо я у себя в голове решил, что всё-таки надо восстановиться и отдохнуть. Но такое бывает очень редко.

Я всё делаю сам. У меня был опыт тренировок, я раньше занимался и знаю, как правильно для моего организма и для моих целей. Иногда я работаю только с железом, тогда я разграничиваю занятие на зоны: грудь и плечи, спина и бицепс, ноги, а иногда я делаю full body. Только недавно я начал работать над ногами. Я их не делал около шести лет, потому что у меня варикоз. Я до сих пор его не вылечил, но всё равно делаю изолированные, специально подобранные упражнения, потому что верх начал расти, а ноги — отставать.

Вообще, когда я в студенческие годы начал заниматься, это был обычный зал, без излишков, там методом проб и ошибок подбирались упражнения. Как раз тогда появилась проблема варикозного расширения вен, но меня это не остановило, научился с этим работать и, наконец-то, в ближайшие месяцы планирую сделать операцию, чтобы исправить это.

Про питание

Я жуткий сладкоежка, очень люблю сладкое. Жена готовит мне протеиновые панкейки, творожные блюда, это вкусно и без вреда для здоровья. Наряду со сладким у меня стоит мучное. Если на завтрак мне предложат сладкое или мучное, то выберу второе. В первое время я тоже давал себе поблажки, потому что психологически тяжело, но потом нужно просто привыкнуть и понять, что правильная еда тоже вкусная, полезная и хорошая, и ты даже больше энергии потом чувствуешь.

Был период, когда я решил три месяца веганить. У меня были проблемы с желудком: мой организм не переваривает красное мясо. Сейчас я тоже практически не ем мясо, могу позволить себе курицу, индейку, рыбу и креветки.

Время такое — вокруг полно полезной и вкусной еды. Сейчас с нами связались ребята, итальянцы, чья семья занимается производством джелатто уже в пятом поколении. Мы тестируем протеиновое мороженое и в ближайшее время будем выпускать его под брендом Mayer Food. Там не будет ничего, кроме протеина, сливок и натуральных фруктов (для вкуса и углеводного баланса).

Если ты жёстко и фанатично начал, то тебя надолго не хватит. Нужно постепенно отказаться от сахара, потом отказаться от мучного, от хлеба. Дальше постепенно убирать другие углеводы. Но для начала я всем всегда говорю отказаться от сахара и мучного, тогда вес сразу пойдёт вниз. Нужно понять, что это не на несколько недель, это надолго, поэтому нужно трезво взглянуть на вещи и постепенно вывести себя на комфортный и полезный рацион. К примеру, во время отдыха я питаюсь не так, как дома. Иногда позволяю свежую выпечку, потому что это грех — на отдыхе этого себе не позволить. Главное — вовремя остановиться.

Про изменения и мотивацию

Однозначно во мне стало больше энергии и изменилось сознание. Я стал по-другому смотреть на мир, на еду, на вредные продукты. Теперь я высыпаюсь и просыпаюсь не разбитым, а с хорошим настроением. И, конечно, уверенности в себе прибавилось.

После моего преображения мне стали предлагать участие в новых проектах: я уже два раза снялся на канале Кирилла Сарычева, снялся у Алексея Столярова, ко мне Андрей Скоромный тоже подходил, он был в детстве моим кумиром. Когда он ко мне подошёл и сказал, что я крутой и молодец, то было очень приятно. Люди начинают по-другому относиться и по-другому смотреть, и среди спортсменов стал популярнее.

Я не боюсь в один прекрасный день сорваться и снова набрать вес. Даже если какая-то компания готова предложить мне очень большие деньги, то я готов опять набрать тот же самый вес и снова скинуть, с удовольствием. Я людям хочу пример показывать, что это легко сделать на самом деле. Главное — то, что в голове.

Я сам себя мотивирую, понимаю, что это нужно лично мне, для моего здоровья и состояния. Я вспоминаю, как просыпался весь отёкший, постоянно либидо было ниже плинтуса, хотелось спать, а не что-то делать. И когда я попробовал правильно жить, то понял, что обратно не хочу. Если давать короткое напутствие тому 105-килограмовому Рустаму и всем, кто в самом начале пути, я скажу «Давай быстрее начни понимать, что пора уже худеть и следить за здоровьем. Быть стройным — просто кайф».

Я очень горжусь тем, что благодаря мне мои близкие тоже стали более стройными и здоровыми. Например, моя жена Света, друзья. Кто-то перестал есть сахар, у кого-то прошли высыпания, кто-то всерьёз занялся спортом. Мне кажется, это моя миссия.