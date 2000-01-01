Как приготовить ПП-сырники с малиновым соусом?
Отлично подойдут на завтрак или полдник — можно взять с собой на учёбу или в офис.
Вам понадобятся:
творог 5% — 200 г;
рисовая мука — 3 ст. л.;
кокосовый сахар — 1 ст. л.;
яйцо — 1 шт.;
кокосовое масло;
малина — 200 г;
кокосовый сахар — 1 ст. л.
рисовая мука — 3 ст. л.;
кокосовый сахар — 1 ст. л.;
яйцо — 1 шт.;
кокосовое масло;
малина — 200 г;
кокосовый сахар — 1 ст. л.
В творог разбиваем яйцо.
Далее кокосовый сахар (или любой другой подсластитель).
Затем высыпаем рисовую муку.
Тщательно всё перемешиваем до однородности.
Мокрыми руками лепим шарики и выкладываем их на доску, посыпанную рисовой мукой (из такого количества ингредиентов получается шесть сырников).
Жарим на кокосовом масле на медленном огне под крышкой с двух сторон до золотистой корочки.
Для соуса берём малину (можно как свежую, так и замороженную).
Добавляем к ней кокосовый сахар и ставим на плиту. Варим до жидкого однородного состояния и с помощью блендера превращаем в пюре. Постоянно помешивая, варим ещё немного до густоты.
Выкладываем сырники на тарелку. Подаём вместе с соусом.
Готово! Можно украсить блюдо веточкой мяты.
Как приготовить ПП-сырники с малиновым соусом?
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