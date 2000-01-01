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Как приготовить ПП-сырники с малиновым соусом?
Как приготовить ПП-сырники с малиновым соусом?
Отлично подойдут на завтрак или полдник — можно взять с собой на учёбу или в офис.
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Вам понадобятся:
Вам понадобятся:
творог 5% — 200 г;
рисовая мука — 3 ст. л.;
кокосовый сахар — 1 ст. л.;
яйцо — 1 шт.;
кокосовое масло;
малина — 200 г;
кокосовый сахар — 1 ст. л.
В творог разбиваем яйцо.
В творог разбиваем яйцо.
Далее кокосовый сахар (или любой другой подсластитель).
Далее кокосовый сахар (или любой другой подсластитель).
Затем высыпаем рисовую муку.
Затем высыпаем рисовую муку.
Тщательно всё перемешиваем до однородности.
Тщательно всё перемешиваем до однородности.
Мокрыми руками лепим шарики и выкладываем их на доску, посыпанную рисовой мукой (из такого количества ингредиентов получается шесть сырников).
Мокрыми руками лепим шарики и выкладываем их на доску, посыпанную рисовой мукой (из такого количества ингредиентов получается шесть сырников).
Жарим на кокосовом масле на медленном огне под крышкой с двух сторон до золотистой корочки.
Жарим на кокосовом масле на медленном огне под крышкой с двух сторон до золотистой корочки.
Для соуса берём малину (можно как свежую, так и замороженную).
Для соуса берём малину (можно как свежую, так и замороженную).
Добавляем к ней кокосовый сахар и ставим на плиту. Варим до жидкого однородного состояния и с помощью блендера превращаем в пюре. Постоянно помешивая, варим ещё немного до густоты.
Добавляем к ней кокосовый сахар и ставим на плиту. Варим до жидкого однородного состояния и с помощью блендера превращаем в пюре. Постоянно помешивая, варим ещё немного до густоты.
Выкладываем сырники на тарелку. Подаём вместе с соусом.
Выкладываем сырники на тарелку. Подаём вместе с соусом.
Готово! Можно украсить блюдо веточкой мяты.
Готово! Можно украсить блюдо веточкой мяты.
Как приготовить ПП-сырники с малиновым соусом?
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