Почему некоторые предпочитают бегать ночью?

Рассказывает о том, почему и как стоит бегать ночью.
Почему бегают ночью и какая в этом польза?
Только представьте: вокруг тишина, есть только вы и открытое небо. Согласитесь, есть в этом какой-то авантюризм? Но, как бы романтично это ни звучало, на ночной бег многих подталкивает безысходность. Одни не могут встать рано утром, другие поздно возвращаются с работы, третьи ждут, пока станет прохладнее. Мне, например, нравится бегать ночью, ведь это хорошая возможность расслабиться после трудового дня, побыть наедине с собой и обдумать произошедшие события.
Фото: istockphoto.com
Ближе к вечеру тело находится уже в «рабочем» режиме — и в этом есть плюс ночных пробежек. Это значит, что за день организм разогрелся, суставы и мышцы стали более гибкими, кровообращение ускорилось. Фишка ночного бега ещё в том, что в темноте сложнее оценить собственную скорость, поэтому бегать на большие расстояния будет проще.
Плюс бег повышает температуру тела и понижает кровяное давление, а это успокаивает — сон в этом случае будет более крепким.
Ночные пробежки снимают накопившийся за день стресс, помогают размяться после сидячей работы. Вечером организм лучше использует кислород, поэтому можно пробежать больше. Но в целом бегать лучше тогда, когда комфортно. Если вы жаворонок, то бегайте утром.
Какие органы чувств задействованы при беге в темноте?
Фото: istockphoto.com
Глаза в темноте работают меньше, а это усиливает слух и осязание. Мы сильнее ощущаем движение ветра, землю под ногами. Также мы не отвлекаемся и больше сосредоточены на своих ощущениях.
Но бегать в кромешной темноте всё же не стоит — по возможности выбирайте освещённые места и ровные дорожки. Ведь в ночи могут встретиться неадекватные личности или опасные животные.
Советы тем, кто планирует бегать ночью:
Фото: istockphoto.com
Прежде всего, даже если вы бежите по городу, рекомендую брать с собой фонарь. Не все дорожки бывают освещены. Однажды я в темноте не заметила корягу и упала. Найт-раннеры бегают в налобных фонариках – они освобождают руки и не мешают бежать.
Ночью становится холодно, поэтому одевайтесь по погоде и захватите с собой на всякий случай толстовку и дождевик.
Чтобы не слиться с темнотой, надевайте одежду с использованием светоотражающих материалов – это как минимум обезопасит вас от столкновения с машинами, велосипедистами и другими бегунами.
Ещё одна важная вещь – это кроссовки с хорошей амортизацией. Видимость в темноте ограничена, поэтому не заметить ямку и споткнуться будет очень просто.
От наушников лучше отказаться – отсутствие звуков окружающей среды будет сбивать с толку. Ведь в случае лая собак, сигналов машин и велосипедов нужно быть начеку.
По возможности бегайте в группе – шансов сбиться с маршрута или потеряться в этом случае будет меньше.
Перед пробежкой обязательно сделайте хорошую суставную разминку – в темноте возрастает риск оступиться или подвернуть ногу.