Почему некоторые предпочитают бегать ночью?

Город засыпает, просыпаются найт-раннеры — ночные бегуны. Оказывается, бег после захода солнца даёт много преимуществ — не зря же Майк Тайсон каждый день бегал до рассвета.

Наталия Тумковская энтузиаст движения найт-раннеров Рассказывает о том, почему и как стоит бегать ночью.

Почему бегают ночью и какая в этом польза?

Только представьте: вокруг тишина, есть только вы и открытое небо. Согласитесь, есть в этом какой-то авантюризм? Но, как бы романтично это ни звучало, на ночной бег многих подталкивает безысходность. Одни не могут встать рано утром, другие поздно возвращаются с работы, третьи ждут, пока станет прохладнее. Мне, например, нравится бегать ночью, ведь это хорошая возможность расслабиться после трудового дня, побыть наедине с собой и обдумать произошедшие события.

Фото: istockphoto.com

Ближе к вечеру тело находится уже в «рабочем» режиме — и в этом есть плюс ночных пробежек. Это значит, что за день организм разогрелся, суставы и мышцы стали более гибкими, кровообращение ускорилось. Фишка ночного бега ещё в том, что в темноте сложнее оценить собственную скорость, поэтому бегать на большие расстояния будет проще.

Плюс бег повышает температуру тела и понижает кровяное давление, а это успокаивает — сон в этом случае будет более крепким.

Ночные пробежки снимают накопившийся за день стресс, помогают размяться после сидячей работы. Вечером организм лучше использует кислород, поэтому можно пробежать больше. Но в целом бегать лучше тогда, когда комфортно. Если вы жаворонок, то бегайте утром.

Какие органы чувств задействованы при беге в темноте?

Фото: istockphoto.com

Глаза в темноте работают меньше, а это усиливает слух и осязание. Мы сильнее ощущаем движение ветра, землю под ногами. Также мы не отвлекаемся и больше сосредоточены на своих ощущениях.

Но бегать в кромешной темноте всё же не стоит — по возможности выбирайте освещённые места и ровные дорожки. Ведь в ночи могут встретиться неадекватные личности или опасные животные.

Советы тем, кто планирует бегать ночью:

Фото: istockphoto.com