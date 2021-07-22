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В чём польза ночного бега: как бегать в темноте, советы бегуна

Почему некоторые предпочитают бегать ночью?
Алия Нургалеева Наталия Тумковская
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В чём плюсы ночного бега
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Такая пробежка даёт много классных бонусов.

Город засыпает, просыпаются найт-раннеры — ночные бегуны. Оказывается, бег после захода солнца даёт много преимуществ — не зря же Майк Тайсон каждый день бегал до рассвета.

<a href="https://www.instagram.com/na.tumkovskaya/?utm_medium=copy_link">Наталия Тумковская</a>
Наталия Тумковская
энтузиаст движения найт-раннеров

Рассказывает о том, почему и как стоит бегать ночью.

Почему бегают ночью и какая в этом польза?

Только представьте: вокруг тишина, есть только вы и открытое небо. Согласитесь, есть в этом какой-то авантюризм? Но, как бы романтично это ни звучало, на ночной бег многих подталкивает безысходность. Одни не могут встать рано утром, другие поздно возвращаются с работы, третьи ждут, пока станет прохладнее. Мне, например, нравится бегать ночью, ведь это хорошая возможность расслабиться после трудового дня, побыть наедине с собой и обдумать произошедшие события.

Фото: istockphoto.com

Ближе к вечеру тело находится уже в «рабочем» режиме — и в этом есть плюс ночных пробежек. Это значит, что за день организм разогрелся, суставы и мышцы стали более гибкими, кровообращение ускорилось. Фишка ночного бега ещё в том, что в темноте сложнее оценить собственную скорость, поэтому бегать на большие расстояния будет проще.

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Плюс бег повышает температуру тела и понижает кровяное давление, а это успокаивает — сон в этом случае будет более крепким.

Ночные пробежки снимают накопившийся за день стресс, помогают размяться после сидячей работы. Вечером организм лучше использует кислород, поэтому можно пробежать больше. Но в целом бегать лучше тогда, когда комфортно. Если вы жаворонок, то бегайте утром.

Какие органы чувств задействованы при беге в темноте?

Фото: istockphoto.com

Глаза в темноте работают меньше, а это усиливает слух и осязание. Мы сильнее ощущаем движение ветра, землю под ногами. Также мы не отвлекаемся и больше сосредоточены на своих ощущениях.

Но бегать в кромешной темноте всё же не стоит — по возможности выбирайте освещённые места и ровные дорожки. Ведь в ночи могут встретиться неадекватные личности или опасные животные.

Советы тем, кто планирует бегать ночью:

Фото: istockphoto.com

  1. Прежде всего, даже если вы бежите по городу, рекомендую брать с собой фонарь. Не все дорожки бывают освещены. Однажды я в темноте не заметила корягу и упала. Найт-раннеры бегают в налобных фонариках – они освобождают руки и не мешают бежать.
  2. Ночью становится холодно, поэтому одевайтесь по погоде и захватите с собой на всякий случай толстовку и дождевик.
  3. Чтобы не слиться с темнотой, надевайте одежду с использованием светоотражающих материалов – это как минимум обезопасит вас от столкновения с машинами, велосипедистами и другими бегунами.
  4. Ещё одна важная вещь – это кроссовки с хорошей амортизацией. Видимость в темноте ограничена, поэтому не заметить ямку и споткнуться будет очень просто.
  5. От наушников лучше отказаться – отсутствие звуков окружающей среды будет сбивать с толку. Ведь в случае лая собак, сигналов машин и велосипедов нужно быть начеку.
  6. По возможности бегайте в группе – шансов сбиться с маршрута или потеряться в этом случае будет меньше.
  7. Перед пробежкой обязательно сделайте хорошую суставную разминку – в темноте возрастает риск оступиться или подвернуть ногу.
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