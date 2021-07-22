7 спортсменов, которые часто экспериментируют с причёсками

Сейчас звёзды спортивного мира легко могут подкинуть пару необычных идей, связанных с причёсками. Если вы не боитесь выделяться, выглядеть ярко и необычно, не жалеете длину и хотите быть в центре всеобщего внимания, то заходите в «инстаграмы» Неймара, Боатенга, Родмана и других спортсменов. А каких именно, расскажем в этой статье.

Неймар

Неймар — любитель поэкспериментировать с длиной стрижки, сделать ровную чёлку и выбрить виски. Недавно он покрасил волосы в пепельный блонд, и на его загорелом теле это выглядело очень выразительно и необычно. Футболист заплёл на голове множество косичек и иногда собирает их в высокий пучок. Выглядит эффектно.

Деннис Родман

Сделать радугу на волосах, выбрить геометрические фигуры, осветлить тёмные волосы и нарисовать на затылке смайлик — вообще не проблема для бывшего американского баскетболиста NBA. С уверенностью можно сказать, что Деннис Родман единолично провёл революцию в стиле мужских причёсок и разрушил все стереотипы, связанные с окрашиванием волос.

Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе кардинально меняет свой имидж перед двумя праздниками — Новым годом и днём рождения. В декабре 2020 года футболист покрасил волосы в голубой цвет, а с 2017-го по 2019-й был блондином. Такие изменения во внешности помогают футболисту начать новую главу в жизни и в карьере, а его фанаты всегда ожидают от него ярких решений, пытаясь угадать новый цвет волос.

Жером Боатенг

Немецкий защитник тоже не прочь сделать себе яркое окрашивание или заплести африканские косички: брейды, зизи и сенегальские жгуты. Игрок Баварии покрасился в фиолетовый в честь начала нового сезона, а косички стал заплетать, потому что отрощенным волосам так проще справляться с летней жарой. Его причёски отлично дополняют яркие образы и выделяют футболиста на поле.

Кайл Кузма

Американский баскетболист, играющий за команду «Лос-Анджелес Лейкерс», как и предыдущий спортсмен, любит заплетать косы и колоски. Также регулярно он осветляет свои волосы, оставляя на голове минимальную длину. Баскетболист предпочитает создавать total-black аутфиты, и в этом случае блонд является привлекающей внимание деталью.

Ша’Карри Ричардсон

Рыжий, жёлтый, розовый, белый — цвета волос американской легкоатлетки можно перечислять до бесконечности. Её судьба так же интересна, как и причёски: она выиграла чемпионат США и должна была взять олимпийское золото в Токио, но попалась за хранение марихуаны. Сейчас она находится в центре скандала и, скорее всего, не попадёт в Токио, но её длинные ногти, пышные ресницы, татуировки и различные варианты плетения волос наверняка останутся примером для многих девушек.

Джибриль Сиссе

Побриться налысо, а потом отрастить и начать эксперименты с цветом — это в стиле французского футболиста Джибриля Сиссе. Ему почти 40 лет, а он продолжает делать на голове различные причёски и окрашивания, тем самым разрушая стандарты, связанные с возрастом. Иногда он сбривает все волосы, оставляя посередине широкую полосу, а иногда ходит с африканскими косами, и выглядит это очень стильно и круто.