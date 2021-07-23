Не улучшаются результаты в спорте? Проверьте здоровье

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Какие анализы нужно сдать мужчине, который хочет улучшить показатели в спорте?

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Илья Баскин Мария Иванова
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Какие анализы нужно сдать мужчине?
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Рассказываем, какие анализы нужно сдать мужчинам и на что обратить внимание.

Иногда, как бы много сил ни прикладывалось на тренировках и как бы строго ни соблюдалась диета, рельеф тела не меняется в лучшую сторону. Причиной этого может стать пониженный или повышенный гормональный фон. Обычно с такими проблемами сталкиваются мужчины после 30 лет. Однако и молодые люди могут стать жертвами обстоятельств.

Как правило, проблемы с гормонами возникают из-за нарушений работы щитовидной и половых желёз, токсичных веществ и асоциального образа жизни.

Вместе с Ильёй Баскиным, вице-чемпионом по классическому бодибилдингу Москвы и Петербурга, разберёмся в пяти главных мужских гормонах и их влиянии на организм в целом и процесс тренировок в частности.

<a href="https://www.instagram.com/baddaybuilding/">Илья Баскин</a>
Илья Баскин
тренер, вице-чемпион по классическому бодибилдингу

Гормоны определяют не только состояние организма и его готовность к нагрузкам, но и эмоциональность и факторы личности.

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Тестостерон общий

Норма: 8,9-42 нмоль/л.

Прежде всего тестостерон отвечает за формирование вторичных половых признаков, поэтому именно он оказывает сильнейшее влияние на мышечную массу и маскулинность. Часто мужчины с нехваткой этого гормона становятся более уязвимыми и эмоциональными. Также этот гормон определяет не только анаболические свойства организма (способность его к мышечному росту, развитию силы, выносливости и других физических параметров), но и андрогенные функции (повышенное либидо, агрессия и др.).

Илья Баскин
Илья Баскин
тренер, вице-чемпион по классическому бодибилдингу

Пониженный тестостерон характерен для мужчин с избыточным лишним весом, низкой физической активностью, сидячим образом жизни, проблемами с половой функцией. С точки зрения гормонов основные функции, о которых мы сейчас говорили, реализует не сам тестостерон, а его формы: свободный тестостерон и дегидротестостерон. Проверить общий тестостерон можно, если у вас плохо растёт мышечная масса или медленно уходит жир, при соблюдении строгой диеты.

Что можно сделать, чтобы улучшить ситуацию с тестостероном? Если мы говорим о запущенных случаях, в первую очередь следует обратиться к урологу или андрологу. Если же говорить об общих рекомендациях, как минимум стоит снизить вес и наладить режим дня: спать по восемь часов и заниматься физической активностью. Чем больше движения и половой активности — тем выше уровень тестостерона.

Кроме того, на уровень тестостерона влияют генетический природный максимум, возраст, вредные привычки. Плохая ситуация, в которой следует обратиться к врачу, — падение тестостерона ниже референтных значений. Если же уровень гормона у верхней границы нормы или выше, то это, скорее, позитивная ситуация. Однако повышенный тестостерон может негативно влиять, скажем, на облысение.

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Эстрадиол

Норма: 40-161 пмоль/л.

Как тестостерон содержится в небольших дозах у женщин, так и эстрадиол находится в организмах мужчин. Несмотря на то что повышенный уровень этого гормона может привести к тем же последствиям, что и пониженный тестостерон, его показатели не должны падать ниже нормы.

Илья Баскин
Илья Баскин
тренер, вице-чемпион по классическому бодибилдингу

В противоположность главному мужскому гормону тестостерону есть и главный женский половой гормон — эстрадиол. В положительном ключе для мужчины он влияет на состояние кожи, зубов, ногтей, крепкость костей, суставов, противостояние болезням и инфекциям. Однако повышенный уровень негативно влияет на либидо, отёки, эмоциональное состояние, отложение жира, в первую очередь по женскому принципу, например, на бёдрах.

Повышенный эстрадиол обусловлен теми же факторами, что и пониженный тестостерон. Он также негативно сказывается на здоровье: пониженное либидо, участившиеся травмы, болезни, инфекции. В целом эстрадиол — это некий стоп-кран, его задача психологически сдерживать вас, чтобы беречь здоровье.

Пролактин

Норма: 73-407 мЕд/л.

Пролактин — гормон, вырабатываемый в гипофизе и влияющий на работу молочных желёз. Именно он играет решающую роль в период лактации у женщин. Тем не менее его количество зависит от количества других половых гормонов.

Илья Баскин
Илья Баскин
тренер, вице-чемпион по классическому бодибилдингу

Другой противник тестостерона — гормон пролактин. С эмоциональной точки зрения он вызывает не раздражительность и плаксивость, как эстрадиол, а апатию, вялость, меланхолию, сонливость. Самым известным и противным последствием повышенного пролактина считается гинекомастия. Это скопление жира и воды у молочных желёз, которое превращает мужскую грудь в подобие женской. Эта болезнь иногда вызывается генетической предрасположенностью, но чаще всего наблюдается у людей с избыточным весом, недостатком физической активности, а также у спортсменов, употреблявших анаболические стероиды.

Поскольку гомоны пролактин и эстрадиол соперничают с тестостероном, то рекомендации по их понижению сходятся с показаниями по повышению тестостерона. Но важно понимать, что их чрезмерное снижение нельзя назвать правильным — это необходимые гормоны.

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АЛТ / АСТ

Норма: 41 / 37 Ед/л.

В основном уровень этих ферментов зависит от работы печени, при её разрушении они попадают в кровь. Поэтому повышенные показатели АЛТ и АСТ могут свидетельствовать о гепатите, циррозе печени, инфаркте миокарда и других заболеваниях.

Илья Баскин
Илья Баскин
тренер, вице-чемпион по классическому бодибилдингу

АЛТ / АСТ — это ферменты, которые принимают участие в обмене веществ между клетками. В случае разрушения внутренних органов, в первую очередь печени, они попадают в кровь, и по их концентрации в сыворотке врачи определяют проблемы с органами.

Как правило, повышенные показатели говорят о проблемах с печенью. Не стоит заниматься самолечением — в таких случаях лучше обратиться к врачу. Единственное, что стоит сделать наверняка, — отказаться от алкоголя.

Т3 / Т4

Норма: 3,8-6,8 / 64, 3-160, 9 нмоль/л.

Гормон тироксин (Т4) в первую очередь влияет на скорость метаболизма. Конечно, быстрый метаболизм — это хорошо, скажете вы, но именно его скорость не позволяет нарастить мышечную массу. К тому же тироксин влияет на скорость сердцебиения и его избыток способен привести к аритмии.

Илья Баскин
Илья Баскин
тренер, вице-чемпион по классическому бодибилдингу

Тироксин — один из двух главных гормонов щитовидной железы. С ним связано два патологических состояния: гипертиреоз, повышенная выработка тироксина и гипотиреоз, пониженная выработка. В первом случае мы наблюдаем чрезмерную раздражительность, потливость, нагрузку на сердце, нервозность, разрушение тканей, проблемы с половой жизнью, набором мышечной массы. Это патологическое состояние, связанное с повышенным обменом веществ.

У людей с пониженной выработкой гормона, напротив, наблюдаются проблемы с тем, чтобы сбросить вес, избавиться от отёков, у них наблюдаются сонливость и пониженный тонус.

Если говорить об общих рекомендациях: чудес здесь нет, нужно нормализовать режим дня, физической активности и питания.

Подробнее узнать о том, как гормоны влияют на тренировки, можно в видео на «Чемпионате».

Источник: MuscleRussia.

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