5 незабываемых мест для трекинга в России
Надевайте рюкзаки и вперёд!
Байкал
Обойдите озеро по нескольким тропам, зацепив сразу два региона России, загляните на термальные источники и посмотрите на редкие растения и животных.
Алтай
Заберитесь повыше в горы, чтобы увидеть ледники. А если вам повезёт, сможете издалека рассмотреть снежного барса!
Камчатка
Прогуляйтесь в Долину Гейзеров или заберитесь на один из вулканов – их тут много!
Кавказ
Посмотрите сразу несколько водопадов, спуститесь в ущелье или поднимитесь на плато с великолепным видом. А если вы жить не можете без гор, вас будет ждать Эльбрус.
Плато Маньпупунёр
Приезжайте посмотреть на одно из семи чудес России — Столбы выветривания. По одной из легенд раньше эти огромные глыбы были великанами.
5 незабываемых мест для трекинга в России
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