Louis Vuitton и НБА продолжают сотрудничество в сезоне-2020/2021

20 июля. Файсерв-форум, Милуоки. Штат Висконсин. Чем так примечательно сочетание этих букв? Всё просто. Финал 75-го сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), где одержала победу команда «Милуоки Бакс». И сделала она это впервые за 50 лет. Знатокам моды и охотникам за трендами тоже было на что посмотреть. Это становится традицией — победный кубок во время церемонии награждения появился в дорожном сундуке от Louis Vuitton.

Бренд не ограничился одним лишь этим предметом, а выпустил целую капсулу для всех фанатов ассоциации. Рассказываем о союзе двух культур вместе со стилистом Дарьей Гальпериной.

Второй год на паркете

Кажется, что французский модный дом только больше подтверждает, что трёхлетний контракт с большим спортом был правильным решением. Второй год подряд специально для церемонии награждения и вручения кубка Ларри О’Брайена была приготовлена «вишенка для торта» — специальный дорожный сундук. В нём находился кубок чемпионата. Изготовленный вручную в ателье в Аньере на окраине Парижа сундук покрыт фирменным узором Monogram, оснащён латунными крепежами, а также украшен легендарной буквой V. Внутренняя часть выполнена в официальном цвете ассоциации баскетбола Северной Америки — тёмно-синем.

Французская авантюра — баскетбольные мячи

В этом году в капсуле дома можно наблюдать и абсолютно новый аксессуар. Неотъемлемый атрибут игры — баскетбольные мячи. Для Louis это эксперимент. Ограничиваться только лишь мячом для игры они не стали, а сделали отдельную, коллекционную версию уменьшенного масштаба. Тираж ограничен. Изделия были произведены в сотрудничестве с официальным поставщиком игровых мячей для НБА — Wilson Sporting Goods Co.

История вдохновляет

Всему виной всеобщая любовь к баскетболу и культуре 1990-х годов, золотой эпохе спорта. Креативный директор Вирджил Абло и дизайнер Дон Кроули постарались соединить поп-культуру, спорт, моду и фирменный французский стиль. Основой для создания образов послужили разносторонность и братство баскетбольных команд во время матчей.

В новом сезоне Louis Vuitton предлагает обратить внимание на стиль жизни игроков во время путешествий, пресс-конференций и игр. Вещи из коллекции создавались в непринуждённом стиле и на каждый день.

Вещи из первого пошива обрели новые формы, а ключевой деталью стало использование зернистой мереи, которая имитирует поверхность баскетбольного мяча.

Дарья Гальперина стилист-имиджмейкер Louis Vuitton – это один из тех брендов, который активно использует свои монограммы на изделиях и в аксессуарной группе. В коллаборации с НБА бренд исключений не делал и канва LV пестрит на верхней одежде, саквояжах и бомберах.

Поскольку монограмма сама по себе очень активный элемент образа (как и принт), лучше всё остальное в образе с вещами коллекции выбирать без принтов. Тогда получится расставить правильные акценты и избежать эффекта «показухи», даже нежеланной.



Капсула LVxNBA

О самой линейке одежды скажем довольно коротко — брючные костюмы строгого и свободного кроя, подходящие для официальных мероприятий. Куртки, поло, шорты, худи представлены в сочетании фирменного стиля Дома Louis Vuitton и разноцветных графических отсылок к культуре баскетбола и командам ассоциации.

Вторая глава коллекции предлагает актуальные решения, отражающие стиль жизни игроков: путешествия, игры и пресс-конференции. Сумки из первого сезона с эмблемой НБА и деталями, напоминающими баскетбольную сетку, обретают новые формы. Эффектная зернистая мерея, имитирующая поверхность баскетбольного мяча, является ключевой деталью в обновлённой коллекции.

И икону спортивного образа всех времён не оставили в стороне — куртка-бомбер в коже. Аксессуары и обувь в похожем исполнении. В коллекции есть даже брелоки и подушки.

Ознакомиться с полной коллекцией можно на сайте бренда.