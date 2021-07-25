Тренировка с фитнес-резинками от модели Анны Андрес
Для красивых ножек вам понадобится максимум 30 минут в день.
Тренировки с резинками стали невероятно популярны. Их используют утром для зарядки, берут с собой в дорогу и тренируются не только в большом спортивном зале, но и в маленькой комнате. Они не занимают много места, мало весят и отлично тренируют ноги и ягодицы.
В комплекте обычно несколько фитнес-резинок с разной тяжестью, поэтому выбирайте в зависимости от своих возможностей и следите за прогрессом в физической форме.
Анна Андрес
модель
Делится своей тренировкой.
Джампинг-Джек
Это упражнение отлично подойдёт в качестве разминки.
Техника выполнения:
- Ноги на ширине плеч, руки согнуты в локтях у груди.
- Резинка натянута на голени.
- Выполните 50 прыжков, разводя ноги в стороны. Прыжки должны быть мягкими и пружинистыми, а приземляться лучше на пятку.
Важно! Делайте это упражнение только в кроссовках.
Фото: instagram.com/ann.andres/
Крабик
К концу упражнения мышцы должны гореть. Выполняя его, важно напрягать мышцы живота.
Техника выполнения:
- Поставьте ноги на ширине плеч, а руки оставьте у груди, как и в предыдущем упражнении.
- Резинку натяните на бёдра.
- Немного согните ноги в коленях и начинайте шагать: два шага вправо и два шага влево — одно повторение.
- Сделайте 50 повторений, если вы профи, а если новичок – 20.
Фото: instagram.com/ann.andres
Шаги вперёд-назад в полуприседе
Техника выполнения:
- Резинка чуть выше голени.
- Ноги немного согнуты в коленях, корпус наклонён вперёд.
- Делаем шаги вперёд-назад.
- Выполните 20 повторений: одно повторение — один шаг вперёд-назад.
Отведение ноги стоя
Техника выполнения:
- Руки можно поставить перед собой, опереться на стенку или держаться за стул.
- Резинка находится внизу, чуть выше лодыжки.
- Ногу отводим назад, движение должно быть коротким и идти от бедра.
- Спину не выгибаем, не сутулимся.
- Выполняем упражнение по 50 раз каждой ногой.
Фото: instagram.com/ann.andres
Приседания с боковым подъёмом ног
Выполняя это упражнение, вы легко избавитесь от «ушек».
Техника выполнения:
- Ноги на ширине плеч.
- Приседаем, поднимаемся и из положения стоя отводим прямую правую ногу вбок.
- Повторяем то же самое с левой ногой.
- Вес тела при приседаниях переносим на пятки.
- Выполняем упражнение по 20 раз на каждую ногу.
Ракушка
Техника упражнения:
- Ложимся на бок, рукой поддерживаем голову.
- Резинку натягиваем на бёдра, ступни сомкнуты вместе.
- Начинаем разводить бёдра.
- При подъёме напрягайте ягодицы.
- Следите, чтобы спина и таз не заваливались назад.
- Повторите упражнение 20-30 раз.
Фото: instagram.com/ann.andres
Ягодичный мостик
Важно следить за положением спины, она должна быть всегда прямой.
Техника выполнения:
- Лягте на спину, ноги согните в коленях, резинку расположите на бёдрах.
- Поднимайте таз, перенося всю тяжесть на стопы и напрягая ягодицы.
- Разведите ноги в стороны.
- Вернитесь в исходное положение.
- Выполните минимум 20 повторений.
Фото: instagram.com/ann.andres
Подъём ноги вверх
Техника выполнения:
- Встаньте на четвереньки.
- Поднимайте ногу на 90 градусов, а опуская не касайтесь коленом пола.
- Зафиксируйте таз, чтобы он не смещался вбок.
- Спину держите ровно.
- Повторите по 20 раз на каждую ногу.
Тренировка закончена. Подробное выполнение упражнений можно посмотреть в видео на «Чемпионате».
Источник: «sportchic.ru».