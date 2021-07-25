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Как тренироваться с фитнес-резинками: комплекс упражнений от модели Анны Андрес

Тренировка с фитнес-резинками от модели Анны Андрес
Анна Андрес Анастасия Васильева
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Комплекс упражнений от модели Анны Андрес
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Для красивых ножек вам понадобится максимум 30 минут в день.

Тренировки с резинками стали невероятно популярны. Их используют утром для зарядки, берут с собой в дорогу и тренируются не только в большом спортивном зале, но и в маленькой комнате. Они не занимают много места, мало весят и отлично тренируют ноги и ягодицы.

В комплекте обычно несколько фитнес-резинок с разной тяжестью, поэтому выбирайте в зависимости от своих возможностей и следите за прогрессом в физической форме.

Анна Андрес
Анна Андрес
модель

Делится своей тренировкой.

Джампинг-Джек

Это упражнение отлично подойдёт в качестве разминки.

Техника выполнения:

  • Ноги на ширине плеч, руки согнуты в локтях у груди.
  • Резинка натянута на голени.
  • Выполните 50 прыжков, разводя ноги в стороны. Прыжки должны быть мягкими и пружинистыми, а приземляться лучше на пятку.
Важно! Делайте это упражнение только в кроссовках.

Фото: instagram.com/ann.andres/

Крабик

К концу упражнения мышцы должны гореть. Выполняя его, важно напрягать мышцы живота.

Техника выполнения:

  • Поставьте ноги на ширине плеч, а руки оставьте у груди, как и в предыдущем упражнении.
  • Резинку натяните на бёдра.
  • Немного согните ноги в коленях и начинайте шагать: два шага вправо и два шага влево — одно повторение.
  • Сделайте 50 повторений, если вы профи, а если новичок – 20.

Фото: instagram.com/ann.andres

Шаги вперёд-назад в полуприседе

Техника выполнения:

  • Резинка чуть выше голени.
  • Ноги немного согнуты в коленях, корпус наклонён вперёд.
  • Делаем шаги вперёд-назад.
  • Выполните 20 повторений: одно повторение — один шаг вперёд-назад.
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Отведение ноги стоя

Техника выполнения:

  • Руки можно поставить перед собой, опереться на стенку или держаться за стул.
  • Резинка находится внизу, чуть выше лодыжки.
  • Ногу отводим назад, движение должно быть коротким и идти от бедра.
  • Спину не выгибаем, не сутулимся.
  • Выполняем упражнение по 50 раз каждой ногой.

Фото: instagram.com/ann.andres

Приседания с боковым подъёмом ног

Выполняя это упражнение, вы легко избавитесь от «ушек».

Техника выполнения:

  • Ноги на ширине плеч.
  • Приседаем, поднимаемся и из положения стоя отводим прямую правую ногу вбок.
  • Повторяем то же самое с левой ногой.
  • Вес тела при приседаниях переносим на пятки.
  • Выполняем упражнение по 20 раз на каждую ногу.
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Ракушка

Техника упражнения:

  • Ложимся на бок, рукой поддерживаем голову.
  • Резинку натягиваем на бёдра, ступни сомкнуты вместе.
  • Начинаем разводить бёдра.
  • При подъёме напрягайте ягодицы.
  • Следите, чтобы спина и таз не заваливались назад.
  • Повторите упражнение 20-30 раз.

Фото: instagram.com/ann.andres

Ягодичный мостик

Важно следить за положением спины, она должна быть всегда прямой.

Техника выполнения:

  • Лягте на спину, ноги согните в коленях, резинку расположите на бёдрах.
  • Поднимайте таз, перенося всю тяжесть на стопы и напрягая ягодицы.
  • Разведите ноги в стороны.
  • Вернитесь в исходное положение.
  • Выполните минимум 20 повторений.

Фото: instagram.com/ann.andres

Подъём ноги вверх

Техника выполнения:

  • Встаньте на четвереньки.
  • Поднимайте ногу на 90 градусов, а опуская не касайтесь коленом пола.
  • Зафиксируйте таз, чтобы он не смещался вбок.
  • Спину держите ровно.
  • Повторите по 20 раз на каждую ногу.

Тренировка закончена. Подробное выполнение упражнений можно посмотреть в видео на «Чемпионате».

Источник: «sportchic.ru».

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