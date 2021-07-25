Тренировка с фитнес-резинками от модели Анны Андрес

Для красивых ножек вам понадобится максимум 30 минут в день.

Тренировки с резинками стали невероятно популярны. Их используют утром для зарядки, берут с собой в дорогу и тренируются не только в большом спортивном зале, но и в маленькой комнате. Они не занимают много места, мало весят и отлично тренируют ноги и ягодицы.

В комплекте обычно несколько фитнес-резинок с разной тяжестью, поэтому выбирайте в зависимости от своих возможностей и следите за прогрессом в физической форме.

Анна Андрес модель Делится своей тренировкой.

Джампинг-Джек

Это упражнение отлично подойдёт в качестве разминки.

Техника выполнения:

Ноги на ширине плеч, руки согнуты в локтях у груди.

Резинка натянута на голени.

Выполните 50 прыжков, разводя ноги в стороны. Прыжки должны быть мягкими и пружинистыми, а приземляться лучше на пятку.

Важно! Делайте это упражнение только в кроссовках.

Фото: instagram.com/ann.andres/

Крабик

К концу упражнения мышцы должны гореть. Выполняя его, важно напрягать мышцы живота.

Техника выполнения:

Поставьте ноги на ширине плеч, а руки оставьте у груди, как и в предыдущем упражнении.

Резинку натяните на бёдра.

Немного согните ноги в коленях и начинайте шагать: два шага вправо и два шага влево — одно повторение.

Сделайте 50 повторений, если вы профи, а если новичок – 20.

Фото: instagram.com/ann.andres

Шаги вперёд-назад в полуприседе

Техника выполнения:

Резинка чуть выше голени.

Ноги немного согнуты в коленях, корпус наклонён вперёд.

Делаем шаги вперёд-назад.

Выполните 20 повторений: одно повторение — один шаг вперёд-назад.

Отведение ноги стоя

Техника выполнения:

Руки можно поставить перед собой, опереться на стенку или держаться за стул.

Резинка находится внизу, чуть выше лодыжки.

Ногу отводим назад, движение должно быть коротким и идти от бедра.

Спину не выгибаем, не сутулимся.

Выполняем упражнение по 50 раз каждой ногой.

Фото: instagram.com/ann.andres

Приседания с боковым подъёмом ног

Выполняя это упражнение, вы легко избавитесь от «ушек».

Техника выполнения:

Ноги на ширине плеч.

Приседаем, поднимаемся и из положения стоя отводим прямую правую ногу вбок.

Повторяем то же самое с левой ногой.

Вес тела при приседаниях переносим на пятки.

Выполняем упражнение по 20 раз на каждую ногу.

Ракушка

Техника упражнения:

Ложимся на бок, рукой поддерживаем голову.

Резинку натягиваем на бёдра, ступни сомкнуты вместе.

Начинаем разводить бёдра.

При подъёме напрягайте ягодицы.

Следите, чтобы спина и таз не заваливались назад.

Повторите упражнение 20-30 раз.

Фото: instagram.com/ann.andres

Ягодичный мостик

Важно следить за положением спины, она должна быть всегда прямой.

Техника выполнения:

Лягте на спину, ноги согните в коленях, резинку расположите на бёдрах.

Поднимайте таз, перенося всю тяжесть на стопы и напрягая ягодицы.

Разведите ноги в стороны.

Вернитесь в исходное положение.

Выполните минимум 20 повторений.

Фото: instagram.com/ann.andres

Подъём ноги вверх

Техника выполнения:

Встаньте на четвереньки.

Поднимайте ногу на 90 градусов, а опуская не касайтесь коленом пола.

Зафиксируйте таз, чтобы он не смещался вбок.

Спину держите ровно.

Повторите по 20 раз на каждую ногу.

Тренировка закончена. Подробное выполнение упражнений можно посмотреть в видео на «Чемпионате».

Источник: «sportchic.ru».