Что в новой коллаборации НБА и Bershka?

На этот раз не только одежда, и не только для людей.

Уже не первый год мода и баскетбол встречаются на одной площадке и создают коллекции, подходящие и для повседневных образов, и для занятий в спортзале. Коллаборация Bershka x NBA, как и в 2020, удивляет любителей спортивного стиля благодаря интересным дизайнам и новым технологиям производства. Подробнее об этом расскажем в этой статье вместе со стилистом Никой Силой.

Ника Сила стилист Новое сотрудничество НБА и Bershka выигрышно отличается от прошлогоднего коллаба. Несмотря на быстро растущий пользовательский спрос на TikTok, в котором используют сочные образы, эта коллекция выглядит более «вкусной» и эстетичной. Также в коллаборации больше унисекс-вещей, которые подойдут в любой гардероб. Такие вещи более лаконичны и лучше комбинируются с другой одеждой.



С чего всё начиналось

Когда в 2020-м Bershka совместно с Национальной баскетбольной ассоциацией (НБА) анонсировали коллекцию, было сказано, что она вдохновлена спортивной стойкостью, духом соперничества и целеустремлённостью. Главной целью бренда было объединить болельщиков разных команд по всему миру. Именно поэтому многие вещи выполнены как будто из разных лоскутов ткани, вырезанных из униформ разных команд из Восточной и Западной конференций НБА. Так, например, на одной из толстовок можно увидеть логотипы Chicago Bulls, Golden State Warriors и Orlando Magic, а на спортивном костюме — атрибутику Los Angeles Lakers, Miami Heat и New York Knicks.

Предыдущая коллекция была ярче нынешней: в этом и заключался вызов для баскетбольных фанатов, придуманный НБА и Bershka.

Коллаборация 2021 года

В этой совместной коллекции дизайнеры также использовали символику нескольких культовых спортивных кампаний 1990-х годов. Коллекция отличается крупными логотипами спортивных команд и элементами уличного стиля. В серию вошли худи, спортивные брюки, майки, одежда из денима и нейлоновые куртки с логотипами Chicago Bulls, Orlando Magic, New York Knicks и Los Angeles Lakers.

Фото: Bershka

Более того, в новую коллекцию вошли халаты, жилеты с капюшонами и переводные татуировки. Преобладают вещи из чёрных и белых тканей лёгкой текстуры, на которых золотой шёлковой нитью вышиты названия легендарных команд.

Фото: Bershka

Главная фишка коллаборации заключается в том, что модели созданы с использованием переработанного хлопка, полиэстера и экологически чистого хлопка. Поэтому eco-friendly покупатели могут смело обращать на неё внимание.

Ника Сила стилист В коллекции нового сезона главенствуют монохромные образы с преобладанием чёрного, белого и золотого цветов. За счёт отсутствия ярких красок и активных принтов коллекция выглядит значительно дороже.

Наравне с другими трендами уличный стиль и эстетика 90-х не сбавляют обороты в модном мире, поэтому такие элементы, как заниженная посадка джинсов, свободные шорты в боксёрском стиле и топы на завязках — тренды, которые актуальны сейчас, а также будут уместны и в следующем сезоне. Такие модели можно с лёгкостью сочетать не только с тотал-луками, но и с более классическими вещами.



Мой любимый образ — белый аутфит с белыми пиджаком, кроп-топом и шортами.

Дизайнеры марки не отстают от трендов и тоже опираются на стиль 70-х. Они предлагают использовать спорт-шик при создании образов. На видео представлены комбинации шортов-боксёров с приталенным пиджаком и спортивного боди с классическими брюками. Дополнить аутфиты вы можете большим количеством колец или несколькими цепями разной длины.

Фото: Bershka

Bershka x NBA не забыли и про домашних любимцев. Для животных в коллаборации придумали костюмы, на ткани которых будут логотипы баскетбольных команд.