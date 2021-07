Polo Ralph Lauren и U.S. POLO ASSN. — ещё одно спортивное противостояние брендов

Из-за похожего стиля продукции и логотипов спортивные бренды Polo Ralph Lauren и U.S. POLO ASSN часто путают друг с другом, а иногда и вовсе считают за одну марку. Обе компании являются американскими, а их брендинг представлен в виде игроков в поло. По этой причине марки теряют своих покупателей и, соответственно, прибыль. Уже несколько лет между ними идут судебные разбирательства за право быть ведущим производителем спортивных поло и иметь один логотип со всадником.

В чём же разница между брендами, какова их история и как продвигается судебное дело, рассказываем в этой статье.

История создания Polo Ralph Lauren

Фото: Susan Wood/Getty Images

Начало империи Ральфа Лорена было положено в 1966-м. Тогда начинающий дизайнер продавал галстуки других марок, а потом решил открыть собственное дело. Производство галстуков было незнакомой для Лорена сферой работы, он не разбирался ни в тканях, ни в размерах. В итоге его галстуки были шире и ярче тех, что поставляли на рынок другие компании, и вскоре нашли свою аудиторию.

Год спустя Лорен решил основать свою компанию, попросив помощи у своего брата Джерри и нью-йоркского производителя Нормана Хилтона, который вложил в неё 50 тысяч долларов. До 1987 года компания называлась Polo Fashions, Inc., а затем была переименована в Polo Ralph Lauren. В 1971 году дизайнер добавил к мужской линейке дебютную коллекцию женской одежды, а также впервые представил брендинг в виде вышитого изображения пони и игрока в поло (который позже и станет причиной судебных разбирательств с U.S. POLO ASSN).

Фото: Jeffrey Greenberg/Getty Images

Ещё через год Лорен показал миру свои фирменные поло в 24 расцветках, которые вскоре стали неотъемлемой чертой американского стиля. К 1997 году продажи Polo Ralph Lauren достигли миллиарда долларов, и акции компании разместили на фондовой бирже. Бренд, начавшийся с нуля, теперь шьёт форму для олимпийской сборной США и является основным в премиум-сегменте.

История создания U.S. POLO ASSN.

Фото: Joel Auerbach/Getty Images

U.S. POLO ASSN. — дочерняя компания Американской ассоциации поло (USPA), которая с 1890 года отвечает за правила и безопасность турнира в США и Канаде. Бренд основан в 1981 году, чтобы финансировать деятельность ассоциации и вместе с тем по-настоящему отражать дух поло. Если на логотипе Polo Ralph Lauren изображён один всадник, то в случае с U.S. POLO ASSN. их два. Под рисунком присутствует надпись USPA, а на съёмных этикетках часто написано NOT AFFILIATED WITH POLO RALPH LAUREN CORP («Не связано с Polo Ralph Lauren Corp»). Также Polo Ralph Lauren относится к премиум-марке, а U.S. POLO ASSN. является спортивным брендом и в первую очередь производит прочную одежду для игроков в поло, которую выбирают даже члены британской королевской семьи.

Судебные разбирательства между брендами

Уже больше 30 лет прошло с момента подачи первого иска против U.S. Polo Assn. Впервые бренды встретились в зале суда в 1984 году. Тогда судья запретил U.S. POLO ASSN. использовать в дизайне одежды названия или торговые знаки, которые могут вызвать путаницу с брендингом уже известной марки Polo Ralph Lauren. Это означало, что логотип со всадниками мог использоваться в том случае, если логотипы нельзя было перепутать.

Через 15 лет Ральф Лорен вновь подал в суд за то, что американская ассоциация поло начала издавать журнал с одноимённым названием Polo. Но позже спортивная организация сама подала в суд на бренд Лорена, утверждая, что он пытается монополизировать право на использование слова Polo, которое является общим названием для вида спорта. Судья же отметил, что USPA сама использует это слово в своем торговом знаке, что тоже может считаться нарушением, и вынес решение против ассоциации.

Позже ассоциация поло выпустила парфюм и солнцезащитные очки, используя логотип и повторив идеи, которые бренд Ральфа Лорена осуществил немного раньше. Чем закончатся эти разбирательства, пока неизвестно, но суд явно на стороне марки Ralph Lauren.

Современные коллекции Ralph Lauren

Помимо элегантного дизайна, выдержанного в стиле преппи, одежда PLR привлекает покупателя изображением медведя. Он постоянно одет в разные образы — от бейсболиста до яхтсмена.

Изображение медведя известно не меньше логотипа игрока в поло. А история его появления связана с забавным случаем: в 1991 году сотрудники Ральфа Лорена подарили ему и его брату Джерри плюшевых медведей. Игрушки были одеты в любимом стиле дизайнера. Это настолько ему понравилось, что он решил продавать их в магазинах своей марки. Первый тираж медведей в количестве 200 штук был продан за одни выходные, поэтому их стали вышивать на всей одежде и продолжают делать это до сих пор.

Более того, большое влияние на стиль марки оказали такие виды спорта, как скейтбординг и сноубординг, поэтому цветовая палитра стала более яркой, а вещи комфортнее. По этой же причине PLR сотрудничает с брендами Palace и BEAMS.

Современные коллекции U.S. POLO ASSN.

Эту марку можно найти почти в каждом торговом центре, так как она производит вещи, направленные на широкое потребление. Изделия бренда действительно отличаются высоким качеством и комфортом. После активного использования и многих стирок изделия не теряют цвета, формы и свойств.

В настоящее время, кроме одежды для всей семьи, U.S. POLO ASSN. производят аксессуары (часы, сумки, кошельки, ремни, нижнее бельё, носки, перчатки, головные уборы, платки), обувь и текстиль для дома.