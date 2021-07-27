Почему стоит научиться просыпаться без будильника и как это сделать?

Нередко. чтобы проснуться вовремя, люди заводят сразу несколько будильников. Раздражающая громкая мелодия — последнее, что вам хочется слышать перед тяжёлым рабочим днем, но приходится терпеть её, чтобы не опаздывать. Было бы хорошо, если бы можно было запрограммировать себя, как компьютер, на нужное время пробуждения. Оказывается, это вполне реализуемо.

Дарья Лебедева сомнолог Если вставать и ложиться в одно и то же время на протяжении месяца, вы сможете просыпаться, когда нужно, и без будильника.

Почему полезнее просыпаться без будильника?

Возможно, подъём без будильника покажется вам странным. Риск проспать увеличивается, а видимой пользы не наблюдается. Однако это не так — лишившись утреннего рингтона, вы сможете отказаться от кофе.

Дарья Лебедева сомнолог Главный минус пробуждения без будильника — вы с лёгкостью можете проспать. Если соблюдать режим, вставая и ложась примерно в одно и то же время в будни и выходные, а также спать не меньше своей индивидуальной нормы, то будете просыпаться во время или в конце фазы быстрого сна.



Считается, что, самостоятельно просыпаясь во время этой фазы, человек чувствует себя значительно бодрее на протяжении всего дня, чем если просыпается по будильнику, который мог прервать его сон на середине глубокой фазы.

Как определить свой режим сна?

Чтобы научиться вставать без будильника, следует выработать несколько привычек. Самым главным этапом подготовки должно стать определение режима. Убрать будильник не получится, если вы будете недосыпать или вставать в неудобное время. Важно помнить, что даже взрослому человеку необходимо спать не меньше восьми часов, чтобы не заработать хронический недосып.

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Дарья Лебедева сомнолог Совы и жаворонки — это не миф. Мы наследуем тот или иной хронотип от своих родителей. Как же понять, к какому относитесь вы? Например, если активность появляется ближе к полуночи, в привычное для социума утро вы разбиты, не хочется завтракать, а максимум, что вы делаете на работе, — это смотрите в монитор и пьёте кофе, значит, вы сова. Если всё происходит наоборот — вы жаворонок.



Дальше нужно определиться с вашей нормой часов сна. Она зависит от многих факторов, в первую очередь — от возраста. Считается, что в среднем человеку достаточно 7–9 часов. Чтобы определить собственную норму, во время отпуска постарайтесь лечь в то время, когда захочет организм, и проснитесь наутро без будильника. Если в течение дня вы не чувствуете сонливости, отсчитайте время сна — это и есть ваша норма.

Что делать, если биологические часы не соответствуют социальным?

Осложнить установку новой привычки может ваш собственный организм. Если социальная жизнь и биоритмы рассинхронизированы, никакие советы не помогут.

Дарья Лебедева сомнолог Если ваши биологические часы не совпадают с социальными, вы сова. В идеале нужно сделать так, чтобы не вы подстраивались под жизнь, а она под ваш хронотип. Учитывайте это во время поиска работы. Во многих европейских странах при найме человек заполняет анкету, чтобы определить свой хронотип, потому что работодатель понимает, что от этого зависит работоспособность.



Например, совам хорошо подойдёт удалённая работа, когда они смогут корректировать занятость самостоятельно или работать онлайн со странами из другого часового пояса.

Как научиться вставать без будильника?

Заведите утренние ритуалы

Синхронизировать режим сна и биоритмы помогут утренние процедуры: зарядка и душ.

Дарья Лебедева сомнолог Режим — это прежде всего порядок, последовательность, рутина. Организм ненавидит хаос, ненавидит, когда мы сбиваем режим. Мозг не понимает, что произойдёт дальше, вы постоянно будто бы пересекаете часовые пояса, и формируется социальный джетлаг. Если вставать и ложиться в одно и то же время, вы будете чувствовать себя бодрее, завтрак не вызовет отвращения, продуктивность повысится, гормоны, отвечающие за бодрость, будут синтезироваться быстрее.



Также можно привить себе определённые привычки по утрам. Чтобы побыстрее проснуться, включайте в помещении яркий свет, сделайте зарядку или примите контрастный душ.

Обратите внимание на спальное место

Русская поговорка гласит: «Держи ноги в тепле, а голову — в холоде». Этот совет напрямую относится к гигиене сна. На его крепкость могут влиять не только раздражающие шумы или усталость, но и температура, влажность, освещение.

Дарья Лебедева сомнолог Мелатонин — это гормон, который помогает нам заснуть. Для улучшения его выработки нужно постепенно уменьшать освещение в комнате, используя направленный свет. Замените общее освещение торшерами и ночниками. В спальне должны висеть плотные шторы, чтобы не мешал уличный свет. Если у вас нет возможности или желания приобрести светонепроницаемые шторы, пользуйтесь масками для сна.



Важным фактором также считается влажность. Используйте увлажнители хотя бы в сезон отопления. Если в комнате слишком сухо, слизистые пересыхают, и вы просыпаетесь от того, что хотите пить.



Третий значимый фактор — температура. Считается, что чем холоднее в комнате, тем глубже сон. Здесь прежде всего имеется в виду температура головы. Чем большая разница между температурой головы и ног, тем крепче сон. Сейчас можно приобрести подушки со специальным охлаждающим эффектом.

Откажитесь от гаджетов перед сном

Информационный шум не только загрязняет мысли, но и мешает уснуть. Поэтому лучше отключить телефон за некоторое время до сна и заменить его книгой.

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Дарья Лебедева сомнолог Есть два мнения. Некоторые считают, что голубой свет экрана убийственно действует на мелатонин, разрушая его. Из этой ситуации можно выйти, включив специальный ночной режим или убавив яркость.



С другой стороны, взаимодействуя с телефоном, просматривая новости и общаясь, мы начинаем волноваться, и организм вырабатывает гормон стресса — кортизол. Чем его больше, тем сложнее уснуть.

Не наедайтесь на ночь

«Не ешьте после шести» — довольно популярный совет. На самом деле есть не стоит за четыре часа до вашего отбоя. Не нагружайте организм, сон — отдых не только для мозга, но и для других органов. При нормальном режиме все процессы должны замедляться.