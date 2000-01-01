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5 необычных и полезных приложений для путешественников
5 необычных и полезных приложений для путешественников
Переложите часть задач на «умных» помощников!
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AuroraAlert
AuroraAlert
Пригодится охотникам за северным сиянием. Чтобы увидеть это явление, нужно подгадать момент… или подсмотреть прогноз в приложении!
Dminder
Dminder
Трекер витамина D. Приложение ориентируется на ваши физические данные и местоположение, а затем даёт советы о нахождении на солнце.
Rome2Rio
Rome2Rio
Строит сложные маршруты, в том числе между странами. Оно подскажет, на каких автобусах ехать и сколько поездов сменить на пути из Москвы в Улан-Батор.
Fat Secret
Fat Secret
Очень популярный счётчик калорий для тех, кто следит за своим питанием в любом уголке мира.
Pacer
Pacer
Помогает следить за показателями здоровья и даёт рекомендации, как вести более активный образ жизни.
5 необычных и полезных приложений для путешественников
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